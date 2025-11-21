Estos son los mexicanos a los que Neymar sigue en redes

El astro brasileño presenta un futuro incierto de cara al Mundial que se disputará en tierras mexicanas. REUTERS/Thiago Bernardes

El momento que atraviesa la Selección Brasileña se muestra complejo, ya que sus figuras no han logrado destacar.

Entre ellos, se encuentra Neymar, cuyo futuro con la Canarinha rumbo al Mundial 2026 que se celebrará en parte en México, se ha puesto en duda en días recientes tras un ultimátum que le impuso el Director Técnico, Carlo Ancelotti.

El hecho ha reabierto la conversación al respecto de la relación del carioca con el país tricolor, ya que sin duda han existido momentos claves que involucran al jugador. Primordialmente resuenan sus lazos con personalidades del entretenimiento y el deporte mexicano, así como el ahora histórico 0-0 en el Estadio Castelão, Fortaleza.

La participación de Brasil en el Mundial de 2014 estuvo condicionada por la lesión de Neymar en una fase clave del torneo. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El momento que atraviesa Neymar y su camino rumbo al Mundial 2026 en México

El atacante brasileño atraviesa una etapa incierta. Su contrato con Santos termina en diciembre de 2025 y quedará como agente libre, desatando rumores sobre su siguiente destino.

Aunado a ello, aparecen las declaraciones de Ancelotti, debido a que su mensaje fue contundente: Neymar sigue siendo considerado, pero deberá recuperar su nivel competitivo para el Mundial 2026 que se disputará en México, esto tras un año marcado por lesiones y altibajos en Santos.

La salida de Neymar de Santos cada vez se ve más cerca y las consecuencias que esto podría tener en su futuro con la Selección Brasileña resuenan en días recientes. REUTERS/Thiago Bernardes

Los mexicanos que Neymar sigue en Instagram

Más allá de la cancha y el Mundial, Neymar ha mostrado interés por México a través de sus redes sociales, especialmente en Instagram.

Aunque el futbolista sigue a más de mil cuentas, son muy pocas las mexicanas que aparecen en su lista, lo que convierte cada elección en un gesto llamativo. Entre ellas destacan figuras de distintos ámbitos, desde el entretenimiento hasta la música:

Carlos Villagrán (“Kiko” del Chavo del 8): Neymar ha reconocido en varias ocasiones su simpatía por El Chavo del 8, un programa que marcó generaciones en Brasil. Anteriormente ya había compartido un emotivo momento con el actor, por lo cual seguir a Villagrán es un guiño cultural que refleja cómo la televisión mexicana ha trascendido fronteras.

El astro brasileño conoció al ídolo de su infancia en la visita de Carlos Villagrán al entrenamiento del Santos FC. Crédito: Facebook: Neymar Jr Oficial

Danna Paola: La presencia en la lista de Neymar de la cantante y actriz mexicana nos remonta a una época en la que se les vinculó amorosamente.

Marco Fabián: La inclusión del mediocampista mexicano con trayectoria en Chivas y el Eintracht Frankfurt se interpreta como un reconocimiento a un futbolista que también tuvo experiencia en Europa y con quien compartió festejos.

Neymar y Marco Fabián compartieron un momento especial detrás de vestidores en el Mundial de Brasil 2014. Crédito: X/ @@JesusMerinoLsa

Jonathan dos Santos: El actual jugador del Club América y ex Seleccionado Nacional, compartió vestidor con el brasileño en el Barcelona al principio de su carrera como profesional. Además, Dos Santos no sólo puede presumir que Neymar lo sigue en Instagram, sino también Lionel Messi.

Este mosaico de personalidades mexicanas refleja que Neymar no limita sus conexiones a lo futbolístico. Más allá de ser simples follows, su selección de cuentas combina nostalgia cultural, afinidad artística y lazos deportivos, nos habla de la manera en que el delantero construye su identidad pública.

Para la afición mexicana, estos gestos en redes sociales son una muestra de reconocimiento y cercanía de uno de los ídolos más grandes del fútbol mundial.