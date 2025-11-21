México

Ciudadanos reportan la activación de la alerta sísmica en Coyoacán y Tlalpan: Sismológico aclara que no se registró algún temblor

Autoridades informaron que ya investigan el origen de la posible falla en el sistema

Guardar
Ciudadanos dieron a conocer el
Ciudadanos dieron a conocer el momento en que se escuchó la alerta sísmica (Captura de pantalla/@ComuXoch)

Ciudadanos reportaron la activación de la alerta sísmica en distintos puntos de la capital, pese a que no se registró ningún movimiento telúrico. De acuerdo a los reportes, el sonido de la alerta se escuchó en Coyoacán, Cuauhtémoc y Tlalpan.

Pocos minutos después de la activación, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) confirmó que no existía reporte de sismo en la Ciudad de México ni en áreas cercanas. El organismo enfatizó que “el SSN no ha registrado ningún sismo relevante en México que amerite el alertamiento” y aclaró que no opera ni es responsable de la emisión de alertas sísmicas. Esta declaración fue reiterada por el SSN, subrayando su desvinculación respecto a la gestión de las alertas.

(@SSNMexico)
(@SSNMexico)

Por otra parte, la Plataforma Digital de Alertamiento y Gestión Integral de Riesgos de México (SASSLA) reconoció posteriormente que la activación correspondió a “una falsa alerta”, ya que no existía ningún sismo en curso.

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX), por su parte, informó que no había emitido señal alguna desde el simulacro nacional realizado el 19 de septiembre de 2025. Según SASSLA, “el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano NO ha disparado su señal desde el simulacro nacional del 19 de septiembre de 2025“.

Sin embargo, momentos después el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico A.C (CIRES A.C), emitió un comunicado en el que dio a conocer que el motivo por el que se activó la alerta sísmica fue porque se realizaban pruebas manuales.

"

Temas Relacionados

Alerta sísmicaCoyoacánTlalpanTemblorCDMXmexico-noticias

Más Noticias

Guadalajara y Monterrey ya tienen asignados los partidos del Repechaje rumbo al Mundial 2026

La FIFA oficializó calendario del Repechaje Intercontinental, con cruces definidos en el Estadio Akron y el BBVA rumbo a la Copa del Mundo 2026

Guadalajara y Monterrey ya tienen

Acusan a Belinda de tratar a la prensa diferente a Cazzu: “No nos volteó ni a ver”

El encuentro de las dos ex parejas de Christian Nodal se volvió viral

Acusan a Belinda de tratar

El dólar revierte sus números rojos frente al peso y cierra la semana con ganancias

La divisa estadounidense se fortaleció en el mercado global y se recuperó de una mal inicio de semana frente a la moneda mexicana

El dólar revierte sus números

Por primera vez, Canelo Álvarez revela pistas sobre su futuro, ¿habrá revancha contra Terence Crawford?

El tapatío perdió su campeonato indiscutido de las 168 libras el pasado 13 de septiembre

Por primera vez, Canelo Álvarez

Lanzan guía educativa contra la narcocultura en Michoacán

El libro fue presentado en el municipio de Morelia

Lanzan guía educativa contra la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscalía de Quintana Roo detinene

Fiscalía de Quintana Roo detinene a Isidro Santamaría, líder de la CTM, por homicidio

Enfrentamiento entre civiles armados y fuerzas de seguridad deja un agresor abatido en Chiapas

Fosas y crisis forense en Jalisco: 456 bolsas con restos humanos a metros del Estadio Akron ante el Mundial 2026

Regidor de Chalco, Christian Jesús N fue detenido por la Fiscalía del Edomex

Detienen a siete escoltas de Carlos Manzo tras operativo en Uruapan, Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Acusan a Belinda de tratar

Acusan a Belinda de tratar a la prensa diferente a Cazzu: “No nos volteó ni a ver”

Las series más vistas en Prime Video México para pasar horas frente a la pantalla

El mensaje por el que aseguran que la mamá de Fátima Bosch predijo su triunfo en Miss Universo 2025

Fátima Bosch lanza mensaje contra sus haters tras ganar Miss Universo 2025: “Ni la envidia lo para”

Las series más vistas en Netflix México para pasar horas frente a la pantalla

DEPORTES

Guadalajara y Monterrey ya tienen

Guadalajara y Monterrey ya tienen asignados los partidos del Repechaje rumbo al Mundial 2026

Por primera vez, Canelo Álvarez revela pistas sobre su futuro, ¿habrá revancha contra Terence Crawford?

“La vergüenza ha sido él”: Álvaro Morales responde al supuesto audio filtrado de Davino

México Femenil presenta su convocatoria para arrancar las eliminatorias hacia el Mundial Brasil 2027

Komander, estrella mexicana de AEW cumplirá su sueño de luchar junto a Místico: “Es mi ídolo y quiero ganarme su admiración”