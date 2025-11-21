Ciudadanos reportan la activación de la alerta sísmica en Coyoacán y Tlalpan: Sismológico aclara que no se registró algún temblor

Ciudadanos dieron a conocer el momento en que se escuchó la alerta sísmica (Captura de pantalla/@ComuXoch)

Ciudadanos reportaron la activación de la alerta sísmica en distintos puntos de la capital, pese a que no se registró ningún movimiento telúrico. De acuerdo a los reportes, el sonido de la alerta se escuchó en Coyoacán, Cuauhtémoc y Tlalpan.

Pocos minutos después de la activación, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) confirmó que no existía reporte de sismo en la Ciudad de México ni en áreas cercanas. El organismo enfatizó que “el SSN no ha registrado ningún sismo relevante en México que amerite el alertamiento” y aclaró que no opera ni es responsable de la emisión de alertas sísmicas. Esta declaración fue reiterada por el SSN, subrayando su desvinculación respecto a la gestión de las alertas.

(@SSNMexico)

Por otra parte, la Plataforma Digital de Alertamiento y Gestión Integral de Riesgos de México (SASSLA) reconoció posteriormente que la activación correspondió a “una falsa alerta”, ya que no existía ningún sismo en curso.

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX), por su parte, informó que no había emitido señal alguna desde el simulacro nacional realizado el 19 de septiembre de 2025. Según SASSLA, “el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano NO ha disparado su señal desde el simulacro nacional del 19 de septiembre de 2025“.

Sin embargo, momentos después el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico A.C (CIRES A.C), emitió un comunicado en el que dio a conocer que el motivo por el que se activó la alerta sísmica fue porque se realizaban pruebas manuales.

"