México

Samuel García se reúne con embajador de Japón para dialogar sobre seguridad, inversión y medio ambiente

El diplomático Honsei Kozo y el gobernador regiomontano acordaron fortalecer la cooperación bilateral

Guardar
Japón destaca la importancia de
Japón destaca la importancia de la seguridad y el abasto de agua como condiciones clave para la llegada de empresas niponas a Nuevo León. Crédito: X @samuel_garcias

Los temas de negocio, innovación y energía limpia encabezaron la reunión entre el embajador de Japón en México, Kozo Honsei, y el gobernador de Nuevo León, Samuel García, realizada en Monterrey la tarde de este 19 de noviembre. Ambas partes buscaron fortalecer la cooperación para generar oportunidades de crecimiento económico y profundizar el lazo bilateral.

El encuentro dejó claro que la mejora del ambiente de negocios es prioridad. Japón resaltó la importancia de la seguridad y el abasto de agua, condiciones necesarias para la llegada de empresas niponas a Nuevo León. Las autoridades presentes, entre ellos el secretario general de gobierno y la secretaria de Cultura, mostraron apertura a propuestas que incentivan la inversión extranjera.

Por parte de Japón, Kozo Honsei expuso interés en áreas de Nuevo León como:

  • Más alianzas en innovación tecnológica
  • Proyectos en energía limpia
  • Intercambio cultural y académico

También enfatizó el valor de la relación con la comunidad Nikkei, vinculada a organizaciones de ex becarios japoneses.

Prioridades y compromisos del gobierno estatal

El gobierno estatal de Nuevo
El gobierno estatal de Nuevo León presenta avances en seguridad, infraestructura y transporte para atraer inversión internacional y tecnológica.. Crédito: X @samuel_garcias

El gobernador dedicó parte fundamental de la reunión a exponer logros y proyectos locales orientados a consolidar a Nuevo León como polo de atracción industrial y tecnológica. Destacó avances en materia de seguridad, como la construcción de un nuevo cuartel general y la adquisición de helicópteros para vigilancia.

Entre los proyectos de infraestructura, Samuel García mencionó la remodelación del aeropuerto de Monterrey, el desarrollo de las líneas 4 y 6 del Metro, así como la integración de más de 4 mil camiones de transporte urbano. Según expresó, esas acciones buscan situar a Nuevo León como la mejor opción para la inversión internacional.

El mandatario también indicó que se han realizado esfuerzos notables en educación y gestión hídrica, factores decisivos para nuevos proyectos productivos

Migración y redes de colaboración

El embajador japonés y autoridades
El embajador japonés y autoridades estatales acordaron crear redes de colaboración para atender el fenómeno migratorio y fortalecer protocolos de apoyo. Crédito: X @samuel_garcias

La agenda no excluyó el fenómeno migratorio. El embajador japonés propuso establecer lazos interinstitucionales para abordar este tema desde una perspectiva conjunta. Por su parte, Samuel García instruyó a sus funcionarios a crear una red de colaboración con la Embajada de Japón para coordinar acciones que atiendan a las personas migrantes y fortalezcan los protocolos de recepción y apoyo. Al cierre del encuentro, Kozo firmó el libro de visitantes distinguidos, subrayando la oficialidad de la visita.

Polémica con Nvidia

El pasado 12 de noviembre, el gobierno estatal difundió información sobre la supuesta llegada de una gran inversión tecnológica a Nuevo León, vinculada a la construcción de un centro de datos de inteligencia artificial. Sin embargo, la compañía Nvidia aclaró que no ha comprometido aportaciones económicas en el estado y que su participación regional se mantiene en la capacitación de talento.

En un contexto global, Nvidia ha orientado su expansión hacia Asia, especialmente en Corea del Sur. Allí, junto a gigantes tecnológicos locales, la empresa estadounidense ha presentado inversiones por más de 3 mil millones de dólares para potenciar la inteligencia artificial, desplegando más de 260 mil microchips en el mercado surcoreano y trabajando en alianzas público-privadas de alto alcance.

Temas Relacionados

Japón Nuevo LeónSamuel GarcíaInversionesEmbajadorKozo HonseiEmbajada de Japónmexico-noticias

Más Noticias

Chispazo: los números que dieron la fortuna a los nuevos ganadores

Aquí los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Chispazo: los números que dieron

Congreso capitalino pide investigación exhaustiva tras disturbios ocurridos en marcha de la Generación Z

Diputados congresistas pidieron la separación temporal de algunos políticos que participaron en actos de coacción

Congreso capitalino pide investigación exhaustiva

Detienen a 14 hombres armados en Navolato, Sinaloa: tres son extranjeros

En el operativo se aseguró un arsenal de 13 armas largas, una ametralladora y cientos de cartuchos

Detienen a 14 hombres armados

¿El adiós a Costa Rica? Con este mensaje Keylor Navas anuncia el siguiente paso en su carrera

Con Costa Rica fuera del Mundial 2026, parece que el astro costarricense enfocaría toda su atención en los Pumas de la Universidad

¿El adiós a Costa Rica?

SICT y CAPUFE anuncian cierre parcial nocturno en la México–Querétaro por traslado de unidades de Pemex

Operativo especial por maniobras de carga sobredimensionada

SICT y CAPUFE anuncian cierre
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a 14 hombres armados

Detienen a 14 hombres armados en Navolato, Sinaloa: tres son extranjeros

Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, rechaza acusasiones por huachicol

Estas son las empresas que bloqueó la UIF y EEUU por presuntos vínculos con el narcotráfico

Estos son los presuntos colaboradores de Ryan Wedding, exatleta olímpico ligado al Cártel de Sinaloa

Cuánto ofrece EEUU por el exatleta canadiense presuntamente vinculado al Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Corrido inspirado en Fátima Bosch

Corrido inspirado en Fátima Bosch a un paso de la final de Miss Universo 2025 se vuelve tendencia

Wendy Guevara es criticada por concursante de La Más Draga: “Su mensaje tiene que cambiar”

La Granja VIP: La Bea y Alfredo Adame protagonizan pelea

Abogado de Christian Nodal también representó a Fofo Márquez y a otros famosos en los casos más mediáticos

Murió José Antonio ‘Chino’ Estrada, actor y colaborador del canal ‘¡Qué Parió!’ a los 87 años

DEPORTES

¿El adiós a Costa Rica?

¿El adiós a Costa Rica? Con este mensaje Keylor Navas anuncia el siguiente paso en su carrera

Este fue el homenaje que Jorge Campos recibió por parte de la FMF que enalteció su carrera

Puebla apostaría por Albert Espigares tras la salida de Hernán Cristante

Perro Bermúdez explica la razón por la que regresó a TUDN y salió del retiro para el Mundial 2026

Fue campeón con Cruz Azul, acaba de rescindir contrato para quedar libre y sin equipo