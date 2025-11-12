México

Nvidia desmiente a Samuel García: no hará inversión en Nuevo León

Previamente, el gobernador de Nuevo León anunció la llegada del gigante tecnológico

FILE PHOTO: Nvidia logo is
FILE PHOTO: Nvidia logo is seen on graphic card package in this illustration taken August 19, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo/File Photo

NVIDIA, la compañía de tecnología líder en producción de semiconductores, negó la versión sobre inversiones financieras en el estado de Nuevo León, México, como anunció el gobernador, Samuel García Sepúlveda, quien anunció un supuesto proyecto por mil millones de dólares.

García Sepúlveda había anunciado la supuesta construcción en su entidad de un Green Data Center de Inteligencia Artificial en México, a cargo de la empresa que lidera el desarrollo de IA a nivel mundial.

El primer Green Data Center de IA en México se instala en Nuevo León con una inversión de un billón de dólares”, anunció en sus redes el gobernador de Nuevo León.

El gigante de los semiconductores aclaró que el apoyo de la empresa a la transformación digital y al progreso tecnológico latinoamericano se basa exclusivamente en iniciativas, investigación y formación de talento.

