Murió José Antonio ‘Chino’ Estrada, actor y colaborador del canal ‘¡Qué Parió!’ a los 87 años

El actor, recordado por su carisma y versatilidad, es homenajeado en redes sociales tras su fallecimiento, mientras admiradores destacan su impacto en la escena artística nacional

La causa de la muerte
La causa de la muerte de José Antonio Estrada no ha sido revelada, generando incertidumbre y especulaciones entre sus admiradores (Recorte)

El impacto de la muerte de José Antonio Estrada, conocido como ‘el Chino’ Estrada, ha sacudido a la comunidad artística mexicana y a los seguidores del programa ¡Qué Parió!, donde el actor dejó una huella imborrable en los últimos años de su carrera.

La noticia, difundida a través de las redes sociales del propio programa, ha generado una ola de reacciones y mensajes de despedida que evidencian el aprecio y la admiración que cosechó a lo largo de décadas dedicadas al teatro y la televisión.

El comunicado oficial de ¡Qué Parió! en redes sociales, que ya supera las 100 mil reacciones y miles de comentarios, resume el sentir de quienes compartieron escenario y proyectos con Estrada:

“Gran actor y excelente persona. Amó la actuación hasta sus últimos días. Disfrutábamos mucho todos los llamados con él. Abrazo fuerte a toda su familia”. La publicación, acompañada de una fotografía del actor, ha servido como punto de encuentro para el duelo colectivo de colegas, admiradores y espectadores.

El comunicado oficial de ¡Qué
El comunicado oficial de ¡Qué Parió! sobre el fallecimiento de Estrada supera las 100 mil reacciones en redes sociales (Recorte)

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles oficiales sobre la causa del fallecimiento de José Antonio Estrada a sus 87 años. Esta ausencia de información ha alimentado la conmoción y las especulaciones entre quienes siguieron su trayectoria y valoraron su contribución al arte escénico mexicano.

La noticia se propagó rápidamente en redes sociales, donde la incertidumbre sobre las circunstancias de su muerte se mezcla con el reconocimiento a su legado.

Nacido en Baja California Sur, Estrada construyó una carrera que lo llevó a recorrer escenarios de todo México, consolidándose como uno de los intérpretes más respetados del teatro nacional.

Su versatilidad y capacidad para encarnar personajes diversos lo distinguieron dentro de su generación, y su nombre se asoció a montajes que desafiaron las estructuras tradicionales del teatro, aportando frescura y un estilo interpretativo propio.

A lo largo de los años, Estrada participó en numerosas producciones teatrales, muchas de ellas premiadas en festivales nacionales e internacionales, lo que le permitió dejar una marca profunda en el desarrollo del teatro contemporáneo en México.

Su labor no se limitó a la actuación: también impulsó proyectos innovadores y audaces, orientados a romper esquemas y acercar el arte escénico a nuevos públicos.

La presencia de José Antonio Estrada trascendió el teatro. Su incursión en la televisión y el cine mexicano lo llevó a formar parte de títulos reconocidos como Vecinos, Mujeres asesinas, Esta historia me suena, Cuando sea joven, La madrastra, Yo soy Pepito, El Vato, La candidata, Yago y Amor de barrio, entre otros. Estas participaciones ampliaron su alcance y lo convirtieron en un rostro familiar para el gran público.

La muerte de José Antonio
La muerte de José Antonio 'el Chino' Estrada conmociona a los seguidores de ¡Qué Parió! (Captura)

En los últimos años, su colaboración con ¡Qué Parió! le permitió conectar con una audiencia más amplia y mostrar una faceta distinta de su talento. Su sentido del humor, espontaneidad y autenticidad le ganaron rápidamente la simpatía de los televidentes, consolidando su lugar como figura central del programa.

El equipo de ¡Qué Parió! reiteró en sus redes sociales el profesionalismo y la pasión de Estrada por la actuación, subrayando que mantuvo su energía y dedicación hasta el final de su vida. “Gran actor y excelente persona. Amó la actuación hasta sus últimos días. Disfrutábamos mucho todos los llamados con él. Abrazo fuerte a toda su familia”, expresaron en su mensaje de despedida.

La muerte de José Antonio Estrada deja un vacío en el teatro y la televisión mexicana, así como en el corazón de quienes lo admiraron y compartieron con él el escenario y la pantalla.

