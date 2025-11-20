Murió José Antonio ‘Chino’ Estrada, actor y colaborador del canal ‘¡Qué Parió!’ a los 87 años

La causa de la muerte de José Antonio Estrada no ha sido revelada, generando incertidumbre y especulaciones entre sus admiradores (Recorte)

El impacto de la muerte de José Antonio Estrada, conocido como ‘el Chino’ Estrada, ha sacudido a la comunidad artística mexicana y a los seguidores del programa ¡Qué Parió!, donde el actor dejó una huella imborrable en los últimos años de su carrera.

La noticia, difundida a través de las redes sociales del propio programa, ha generado una ola de reacciones y mensajes de despedida que evidencian el aprecio y la admiración que cosechó a lo largo de décadas dedicadas al teatro y la televisión.

El comunicado oficial de ¡Qué Parió! en redes sociales, que ya supera las 100 mil reacciones y miles de comentarios, resume el sentir de quienes compartieron escenario y proyectos con Estrada:

“Gran actor y excelente persona. Amó la actuación hasta sus últimos días. Disfrutábamos mucho todos los llamados con él. Abrazo fuerte a toda su familia”. La publicación, acompañada de una fotografía del actor, ha servido como punto de encuentro para el duelo colectivo de colegas, admiradores y espectadores.

El comunicado oficial de ¡Qué Parió! sobre el fallecimiento de Estrada supera las 100 mil reacciones en redes sociales (Recorte)

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles oficiales sobre la causa del fallecimiento de José Antonio Estrada a sus 87 años. Esta ausencia de información ha alimentado la conmoción y las especulaciones entre quienes siguieron su trayectoria y valoraron su contribución al arte escénico mexicano.

La noticia se propagó rápidamente en redes sociales, donde la incertidumbre sobre las circunstancias de su muerte se mezcla con el reconocimiento a su legado.

Nacido en Baja California Sur, Estrada construyó una carrera que lo llevó a recorrer escenarios de todo México, consolidándose como uno de los intérpretes más respetados del teatro nacional.

Su versatilidad y capacidad para encarnar personajes diversos lo distinguieron dentro de su generación, y su nombre se asoció a montajes que desafiaron las estructuras tradicionales del teatro, aportando frescura y un estilo interpretativo propio.

A lo largo de los años, Estrada participó en numerosas producciones teatrales, muchas de ellas premiadas en festivales nacionales e internacionales, lo que le permitió dejar una marca profunda en el desarrollo del teatro contemporáneo en México.

Su labor no se limitó a la actuación: también impulsó proyectos innovadores y audaces, orientados a romper esquemas y acercar el arte escénico a nuevos públicos.

La presencia de José Antonio Estrada trascendió el teatro. Su incursión en la televisión y el cine mexicano lo llevó a formar parte de títulos reconocidos como Vecinos, Mujeres asesinas, Esta historia me suena, Cuando sea joven, La madrastra, Yo soy Pepito, El Vato, La candidata, Yago y Amor de barrio, entre otros. Estas participaciones ampliaron su alcance y lo convirtieron en un rostro familiar para el gran público.

La muerte de José Antonio 'el Chino' Estrada conmociona a los seguidores de ¡Qué Parió! (Captura)

En los últimos años, su colaboración con ¡Qué Parió! le permitió conectar con una audiencia más amplia y mostrar una faceta distinta de su talento. Su sentido del humor, espontaneidad y autenticidad le ganaron rápidamente la simpatía de los televidentes, consolidando su lugar como figura central del programa.

El equipo de ¡Qué Parió! reiteró en sus redes sociales el profesionalismo y la pasión de Estrada por la actuación, subrayando que mantuvo su energía y dedicación hasta el final de su vida. “Gran actor y excelente persona. Amó la actuación hasta sus últimos días. Disfrutábamos mucho todos los llamados con él. Abrazo fuerte a toda su familia”, expresaron en su mensaje de despedida.

La muerte de José Antonio Estrada deja un vacío en el teatro y la televisión mexicana, así como en el corazón de quienes lo admiraron y compartieron con él el escenario y la pantalla.