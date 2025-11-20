México

La CNDH emitió recomendación por presunta tortura a una mujer durante un operativo en Guanajuato

En un video presuntamente se observa la agresión física, evidencia que fue entregada por la Comisión

Guardar
La CNDH (GALO CAÑAS /CUARTOSCURO)
La CNDH (GALO CAÑAS /CUARTOSCURO)

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó actos de tortura cometidos por elementos de la Secretaría de Marina (MARINA), Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato (FSPE/SSP Gto) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato contra una mujer detenida en Villagrán, Guanajuato, durante el operativo denominado “Golpe de Timón” en marzo de 2019.

La recomendación emitida acredita violaciones graves a derechos humanos, incluyendo el trato indigno y la integridad y seguridad personal de la víctima, identificada con la clave “V” para proteger su identidad.

Según la CNDH, el 5 de marzo de 2019, aproximadamente 40 policías estatales y marinos ingresaron a un domicilio en Villagrán y detuvieron a la víctima con violencia, mientras estaba en la casa de su familiar.

Evidencia de tortura e investigación

La CNDH recibió una videograbación
La CNDH recibió una videograbación en la que presuntamente se ve a la mujer siendo agredida por los elementos de la Marina. (Secretaría de Marina)

Diversos testimonios y una videograbación entregada por testigos evidencian que la mujer fue golpeada, arrastrada, asfixiada con una bolsa y sometida a tortura física y psicológica.

Durante el traslado, elementos vestidos con prendas institucionales de la Marina la obligaron a desnudarse parcialmente para golpearla con una tabla, mientras emitían amenazas contra su familia.

El expediente CNDH/2/2022/12866/VG recopila certificaciones médicas y dictámenes médicos-psicológicos que corroboran lesiones múltiples acreditables a maltrato físico.

La CNDH analizó peritajes, testimonios y documentos oficiales que confirman la presencia de personal de la Marina y la FSPE dentro del domicilio, descartando la versión de las autoridades responsables, que alegaban haber proporcionado únicamente seguridad perimetral, y que atribuían las lesiones a agresiones de civiles o autolesiones de la víctima.

La comisión concluyó que tales argumentaciones carecen de sustento y validó la existencia de tortura, de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.

Me asfixiaron con una bolsa, me golpearon, me amenazaron con hacerle daño a mi familia y quitarme a mis hijos”, declaró la víctima ante la CNDH y otras instancias durante la investigación.

La CNDH exigió reparar integralmente
La CNDH exigió reparar integralmente el daño a la víctima, incluyendo compensación económica y atención psicológica especializada. (Semar)

Los reportes médicos señalan equimosis y lesiones consistentes con golpes de objetos contundentes y actos de asfixia simulada, lo que refuerza la existencia de actos de tortura según los protocolos especializados consultados por la comisión.

El contexto del operativo “Golpe de Timón” —una acción de seguridad implementada entre 2019 y 2020 para debilitar al Cártel de Santa Rosa de Lima— marcó una de las fases más violentas en la región. La CNDH señala que tanto la MARINA como la SSP Gto reconocieron públicamente su participación en el operativo, lo que refuerza la responsabilidad institucional sobre los hechos reportados.

La comisión determinó la responsabilidad directa de elementos de la Secretaría de Marina, FSPE y AIC de la FGE Gto; así como la existencia de encubrimiento y omisión por parte de otros funcionarios. Además, señaló la importancia de la rendición de cuentas y la cultura de la paz como elementos indispensables para restaurar la confianza ciudadana y prevenir la repetición de violaciones graves a derechos humanos.

Entre las acciones recomendadas, la CNDH exigió reparar integralmente el daño a la víctima, incluyendo compensación económica y atención psicológica especializada.

También pidió acciones administrativas y penales contra los responsables, la presentación de denuncias ante la Fiscalía General de la República y los órganos internos de control, así como la implementación de medidas institucionales de no repetición. La comisión consideró indispensable la formación en derechos humanos para los funcionarios de las instituciones señaladas y la adopción de mecanismos efectivos para la prevención de la tortura.

“Resulta inverosímil que la MARINA niegue la participación de sus elementos o el conocimiento de sus acciones en operativos conjuntos de alto impacto”, estableció la CNDH, advirtiendo sobre el riesgo institucional generado por la falta de control interno y de rendición de cuentas.

Temas Relacionados

CNDHTorturaMarinaSemarGolpe de timónmexico-noticias

Más Noticias

Procesan a dos presuntos vendedores ilegales de suelo de conservación en Xochimilco, CDMX

Como parte de la campaña “¡No te dejes engañar! El suelo de conservación no está a la venta”, el gobierno capitalino pidió a la ciudadanía evitar fraudes

Procesan a dos presuntos vendedores

Igor Lichnovsky y el América encabezan programa para apoyar a comunidades indígenas de México

El defensa chileno compartió que la iniciativa nació tras una conversación con Emilio Azcárraga y tomó forma durante su recuperación por una lesión

Igor Lichnovsky y el América

Metro CDMX y Metrobús hoy 20 de noviembre: reabren Pino Suárez e Hidalgo del STC

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Metro CDMX y Metrobús hoy

Tabe y Rojo de la Vega rechazan señalamientos sobre marcha de la Generación Z

Diputados de Morena solicitan la destitución de los alcaldes Mauricio Tabe y Alessandra Rojo de la Vega por presunta participación en marcha

Tabe y Rojo de la

Fátima Bosch se encomienda a la Virgen de Guadalupe a horas de la final de Miss Universo 2025: “Es hoy”

La joven expresó su sentir antes de la conclusión del certamen

Fátima Bosch se encomienda a
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a dos presuntos vendedores

Procesan a dos presuntos vendedores ilegales de suelo de conservación en Xochimilco, CDMX

El proceso judicial contra el activista “Chakin” continúa en Nayarit pese a denuncias de irregularidades

Van por “El R1″, operador regional del CJNG y objetivo para esclarecer el asesinato de Carlos Manzo

“El R1″, operador de El Mencho, ordenó el asesinato de Carlos Manzo en Uruapan, revela Harfuch

Caso de lavado de dinero alcanza al exesposo de la gobernadora Marina del Pilar, la FGR lo llama a declarar

ENTRETENIMIENTO

Fátima Bosch se encomienda a

Fátima Bosch se encomienda a la Virgen de Guadalupe a horas de la final de Miss Universo 2025: “Es hoy”

Prepárate para el Flow Fest 2025: lo que no te puedes perder y lo que sí debes dejar en casa

Los Tucanes de Tijuana conquistan el mundo gamer con “La Chona” en un popular videojuego

Quién es Consomé, la mascota inseparable de los Rulés que enamora a sus seguidores

Tras enviudar en la pandemia, Gaby Crassus inicia romance con empresario envuelto en la polémica

DEPORTES

Definidos los cruces del repechaje

Definidos los cruces del repechaje rumbo al Mundial 2026: Monterrey y Guadalajara serán las sedes

Igor Lichnovsky y el América encabezan programa para apoyar a comunidades indígenas de México

Albert Espigares será el nuevo director técnico del Puebla

Revolución mexicana: qué equipos del fútbol mexicano surgieron en esta época

“¿Quién es él?”: influencer entrevista a Checo Pérez sin saber que es piloto de Fórmula 1