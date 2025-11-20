México

Jóvenes Construyendo el Futuro 2025: dónde será el registro de diciembre para recibir más de 8 mil pesos

El programa abrirá su última convocatoria del año para que nuevos beneficiarios se integren

Las autoridades del programa informaron
Las autoridades del programa informaron que el próximo 1 de diciembre de 2025 comenzará un nuevo registro para Jóvenes Construyendo el Futuro

Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa social que se comenzó a impulsar por el Gobierno de México desde 2019 bajo el mandato de Andrés Manuel López Obrador con el objetivo de apoyar a personas de 18 a 29 años de edad que no estudien ni trabajen a través de una capacitación laboral gratuita en cualquiera de las empresas o centros de trabajo que participen.

El objetivo principal de la iniciativa es ayudar a que estos jóvenes generen experiencia en cualquier trabajo y puedan ingresar al mundo laboral.

Cabe indicar que este 2025, cada aprendiz que participe en el programa recibe un apoyo mensual de 8,480 pesos a través de la tarjeta del Bienestar, así como seguro médico del IMSS que cubre enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo.

¿Dónde será el registro para Jóvenes Construyendo el Futuro de diciembre?

Las autoridades del programa informaron que el próximo 1 de diciembre de 2025 comenzará un nuevo registro para Jóvenes Construyendo el Futuro. Este convocatoria será de forma directa a través de la página https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/.

Asimismo, teniendo en cuenta el último periodo de inscripciones, los interesados tendrán que cumplir con los siguientes requisitos y documentos al momento de postularse.

  • Tener entre 18 y 29 años
  • No estar trabajando ni estudiando al momento de la incorporación
  • Contar con identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio vigente
  • Subir fotografía y completar la ficha de registro en la plataforma
El programa Jóvenes Construyendo el
El programa Jóvenes Construyendo el Futuro continúa su periodo de registros en agosto (X@bbienestarmx)

¿Cómo son las capacitaciones de Jóvenes Construyendo el Futuro?

Al finalizar el año de formación, las personas participantes reciben un certificado que avala las competencias desarrolladas durante el programa. Cada día, realizan actividades que oscilan entre cinco y ocho horas, cinco días de la semana, siguiendo un plan específico diseñado por el propio Centro de Trabajo conforme a sus necesidades. El modelo abarca nueve campos: Cultura y deportes, Administrativa, Ventas, Servicios, Agropecuarios, Oficios, Industrial, Ciencia y tecnología y Salud.

Las empresas asociadas y los tutores responsables del acompañamiento también reciben un reconocimiento por su papel en el compromiso social, lo cual fortalece el nexo entre la formación profesional y la responsabilidad hacia la comunidad. Así, la propuesta busca dotar a los participantes de una perspectiva integral que responda tanto a las exigencias de los sectores productivos como a su desarrollo personal y profesional.

Los aprendices del programa federal tienen derecho a recibir atención médica gratuita | Crédito: X/@JovconFuturo

Jóvenes Construyendo el Futuro ampliará su cobertura en 2026

Para 2026, se prevé la incorporación de 500 mil jóvenes al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, mediante aperturas bimestrales.

Desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, en apenas un poco más de un año, el programa ha sumado a 450 mil jóvenes, destinando cerca de 21 mil millones de pesos hasta el 28 de noviembre. Además, desde 2019, la iniciativa ha beneficiado a 3 millones 423 mil 461 jóvenes, de los cuales el 58 % corresponde a mujeres, con una inversión social total de 158 mil millones de pesos.

