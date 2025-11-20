México

Esta es la beca en CDMX que con dos requisitos puedes tramitar y recibir mil 500 pesos bimestrales

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, destacó la creación y desarrollo de este programa social local

Guardar
Esta esta la beca que
Esta esta la beca que con dos requisitos puedes tramitarla y recibir mil 500 pesos bimestrales. Foto: X/@SAPCI_CDMX.

Si resides en la Ciudad de México, tienes la posibilidad de solicitar una beca que otorga un apoyo de mil 500 pesos cada dos meses.

Para inscribirte en este programa social, debes cumplir con dos requisitos principales; una de ellas es cursar estudios de nivel licenciatura en la capital del país.

Este apoyo busca evitar que las y los estudiantes abandonen sus estudios por falta de recursos o materiales indispensables para su formación académica.

Así, el Gobierno de la Ciudad de México pretende que la totalidad de estudiantes capitalinos tenga acceso a este beneficio social.

Cabe destacar que este programa
Cabe destacar que este programa social es exclusivo del Gobierno de la Ciudad de México. Foto: Archivo/Infobae México.

El procedimiento comienza con la inscripción a la beca, lo que da paso a la entrega de la tarjeta respectiva y permite, cada bimestre, el retiro de mil 500 pesos por parte de quienes resulten beneficiados.

La iniciativa lleva por nombre Beca Universitarias y Universitarios para Transporte y Más en la Ciudad de México, destinada al sector estudiantil de nivel superior.

La principal intención es que los jóvenes que asisten a instituciones públicas de educación superior puedan utilizar este recurso para cubrir gastos de transporte, aspecto que en ocasiones dificulta su asistencia regular a clases.

El programa beneficia a estudiantes de nivel superior de la Ciudad de México con mil 500 pesos bimestrales. Crédito: X/@ClaraBrugadaM.

Además, se busca que el apoyo sirva para adquirir artículos, libros, alimentos o vestimenta, proporcionando herramientas para que permanezcan en la universidad y concluyan sus estudios.

Los requisitos para obtener la Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más son residir en la Ciudad de México y estar matriculado en una institución pública de nivel superior situada dentro de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

¿Cuál es el procedimiento para acceder a la Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más en la CDMX?

Para poder recibir mil 500 pesos bimestrales en la tarjeta que otorga el Gobierno de la Ciudad de México de la Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y más en la Ciudad de México es necesario contar con los dos requisitos mencionados anteriormente.

- Vivir en la Ciudad de México.

- Ser un estudiante de algún plantel público de educación superior de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Asimismo, otro de los requisitos es contar con un comprobante de inscripción emitido por la institución pública donde estudias, para poder llevar a cabo el depósito de mil 500 pesos bimestrales en las respectivas tarjetas.

Las personas menores de edad deben contar con una identificación oficial de la madre, padre o tutor correspondiente.

Clara Brugada, jefa de Gobierno
Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, llevó a cabo la entrega de este programa social. Foto: X/@SECTEI_CDMX.

El pasado lunes, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, llevó a cabo la entrega de tarjetas a nuevos beneficiarios que acaban de integrarse a este programa social.

La entrega de plásticos se realizó en un evento masivo en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, donde estuvieron presentes diferentes autoridades capitalinas.

Temas Relacionados

Clara BrugadaCDMXBeca Universitarias Y Universitarios Para Transporte CdmxProgramas SocialesBecasBeca Universitarias Y Universitarios Para Transportemexico-noticias

Más Noticias

SICT y CAPUFE anuncian cierre parcial nocturno en la México–Querétaro por traslado de unidades de Pemex

Operativo especial por maniobras de carga sobredimensionada

SICT y CAPUFE anuncian cierre

Beca Rita Cetina 2025: quiénes serán los próximos beneficiarios en recibir mil 900 pesos

Los alumnos inscritos en el programa recibirán el último pago del año

Beca Rita Cetina 2025: quiénes

¿Quieres saber quiénes ganaron en Tris? Aquí están los números afortunados

Aquí los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

¿Quieres saber quiénes ganaron en

Profeco reporta que CDMX tuvo el mayor número de inconformidades en El Buen Fin: ropa y tecnología, los rubros con más quejas

La dependencia logró recuperar casi 1.9 millones de pesos para consumidores

Profeco reporta que CDMX tuvo

México se convierte en el principal comprador de Estados Unidos

Las ventas estadounidenses al mercado mexicano alcanzaron 226.4 mil millones de dólares entre enero y agosto

México se convierte en el
MÁS NOTICIAS

NARCO

Estas son las empresas que

Estas son las empresas que bloqueó la UIF y EEUU por presuntos vínculos con el narcotráfico

Estos son los presuntos colaboradores de Ryan Wedding, exatleta olímpico ligado al Cártel de Sinaloa

Cuánto ofrece EEUU por el exatleta canadiense presuntamente vinculado al Cártel de Sinaloa

Zhi Dong Zhang, presunto operador del CJNG y el Cártel de Sinaloa, enfrentará cargos por narcóticos y lavado de dinero en EEUU

UIF y autoridades de EEUU bloquean a 10 personas y 9 empresas por presuntos vínculos con el narcotráfico

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP: La Bea

La Granja VIP: La Bea y Alfredo Adame protagonizan pelea

Abogado de Christian Nodal también representó a Fofo Márquez y a otros famosos en los casos más mediáticos

Murió José Antonio ‘Chino’ Estrada, actor y colaborador del canal ‘¡Qué Parió!’ a los 87 años

Eduardo Capetillo Jr. habría tenido un breve romance con una de las participantes de Miss Universo 2025

Hijos de Angélica Vale “no se despegan” de ella durante su demanda y proceso de divorcio de Otto Padrón

DEPORTES

Este fue el homenaje que

Este fue el homenaje que Jorge Campos recibió por parte de la FMF que enalteció su carrera

Puebla apostaría por Albert Espigares tras la salida de Hernán Cristante

Perro Bermúdez explica la razón por la que regresó a TUDN y salió del retiro para el Mundial 2026

Fue campeón con Cruz Azul, acaba de rescindir contrato para quedar libre y sin equipo

Bombazo mundialista: José Mourinho aterriza en México