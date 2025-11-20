Alcaldía Xochimilco suspende actividades de natación en Centro Deportivo de manera indefinida por obras de remodelación

El Deportivo Xochimilco de la Ciudad de México suspenderá actividades de natación. Crédito: X/@XochimilcoAl.

La alcaldía Xochimilco de la Ciudad de México anunció que suspenderá todas las actividades en el Centro Deportivo de esta misma demarcación de la capital del país.

Fue a través de sus redes sociales oficiales que la alcaldía de la capital del país dio a conocer esta información el pasado domingo 16 de septiembre.

Señaló que a partir del pasado lunes 17 de septiembre ya no habrá actividades de natación en el Centro Deportivo de la alcaldía de Xochimilco de la Ciudad de México.

De acuerdo con la información proporcionada, hasta el momento las únicas actividades que han sido canceladas fueron las de natación en este centro deportivo.

Circe Camacho, alcaldesa de Xochimilco, se comprometió a mejorar este espacio de la demarcación. (TW Circe Camacho)

La suspensión de las actividades de natación es para llevar a cabo los trabajos de mejora y remodelación de la alberca, esto tras los compromisos de la alcaldesa de Xochimilco, Circe Camacho.

Uno de los compromisos de la edil es mejorar y dignificar las instalaciones del Centro Deportivo.

Asimismo, la alcaldía Xochimilco de la Ciudad de México puntualizó que los pagos correspondientes en el mes de noviembre no se verán afectados. Indicó que una vez que las labores finalicen en la alberca, las clases serán reanudadas.

Por lo tanto, las actividades de natación en el Centro Deportivo Xochimilco de la Ciudad de México están suspendidas en la alberca desde el pasado lunes 17 de noviembre.

Autoridades de la alcaldía Xochimilco de la CDMX dieron a conocer este aviso de suspensión de actividades. Foto: X/@XochimilcoAl.

¿Por qué es importante las obras en albercas, así como mantenimiento?

Las obras y el mantenimiento de albercas en centros deportivos resultan fundamentales para garantizar la seguridad de los usuarios y la óptima utilización de las instalaciones.

Una alberca en condiciones adecuadas previene accidentes vinculados a desperfectos estructurales, resbaladizas, drenajes obstruidos o instalaciones eléctricas defectuosas.

Asimismo, el tratamiento y control periódico del agua evita la proliferación de bacterias, hongos y otros agentes patógenos que pueden causar infecciones o enfermedades.

El correcto mantenimiento asegura que los sistemas de filtración, recirculación y cloración funcionen en todo momento, preservando la calidad del agua y evitando olores desagradables o la formación de depósitos en las superficies. La limpieza regular de las paredes, fondos y áreas circundantes también elimina residuos orgánicos, algas o contaminantes.

Las albercas deben tener un correcto mantenimiento y obras de remodelación. Foto: Secretaría de la Defensa Nacional.

Además, los programas de mantenimiento abarcan revisiones técnicas de bombas, tuberías, iluminación subacuática y sistemas de calefacción, lo que permite detectar y solucionar fallas menores antes de que se conviertan en problemas mayores.

Un programa adecuado de obras y mantenimiento alarga la vida útil de la alberca y representa una inversión eficiente al reducir costos por reparaciones mayores o clausuras inesperadas.

También resulta indispensable para cumplir con las normativas sanitarias y de funcionamiento exigidas por las autoridades.

Finalmente, una alberca bien mantenida contribuye a que la experiencia de los usuarios sea satisfactoria, fomenta la asistencia a las actividades deportivas y refuerza la imagen de los centros como espacios seguros y de calidad.