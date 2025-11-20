México

Encontraron dos túneles huachicoleros en la colonia Observatorio de la CDMX

Autoridades confirmaron la existencia de los túneles y una presunta toma clandestina en el sitio

Guardar
Interior del uno de los
Interior del uno de los túneles localizados el 19 de noviembre en la CDMX. Crédito: @SGIRPC_CDMX

Este miércoles 19 de noviembre autoridades capitalinas anunciaron el descubrimiento de dos túneles con 6 metros de profundidad y una presunta toma clandestina, la cual estaría conectada a un ducto de hidrocarburos.

Los hechos sucedieron en la calle Gobernador M. González Calderón, número 74, colonia Observatorio, de la alcaldía Miguel Hidalgo.

El domicilio donde se realizó el hallazgo se encuentra aproximadamente a 5 minutos de la estación del metro Tacubaya.

El lugar de los hechos presuntamente era una estancia infantil, pero según reportes de medios en la zona, había dejado de dar servicios desde hace tiempo.

Según autoridades, desde el día de ayer los vecinos habían reportado un intenso olor a hidrocarburo en el lugar, sin embrago, hasta el día de hoy se pudo ingresar al domicilio.

No hay reporte de detenidos hasta el momento por los hechos.

En las imágenes compartidas por las instituciones se puede ver que uno de los presuntos túneles cuenta con un sistema de vigas en su interior.

Al interior del domicilio, presuntamente hay 2 túneles con una profundidad aproximada de 6 metros, además, también se localizó una toma clandestina, la cual estaría conectada a un ducto de hidrocarburos.

Autoridades informaron que se presentaría personal de la Fiscalía General de la República para iniciar las indagatorias en la zona, debido a que el robo de hidrocarburos es considerado como un delito federal.

interior del uno de los
interior del uno de los túneles localizados el 19 de noviembre en la CDMX Crédito: @SGIRPC_CDMX

Reportes sobre el hallazgo de los túneles y la toma clandestina

Sobre estos hechos, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX informó mediante la red social X que acudieron a la zona debido al reporte de una toma clandestina.

Además, señalaron que el lugar estaba siendo trabajado estratégicamente mediante colaboración interinstitucional con personal de Pemex, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital.

Según reportes, en la zona también se encontraron herramientas utilizadas para extraer hidrocarburos de los ductos, sin embargo esta información no ha sido confirmada por las autoridades.

Entrada de uno de los
Entrada de uno de los túneles. Crédito: @MauricioTabe

Asimismo, el titular de la alcaldía Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, publicó en sus redes sociales unas fotografías para señalar que ya se encontraba en el sitio.

En las imágenes se puede ver un miembro del equipo de Pemex que está inspeccionando el interior de una excavación de las que se encuentran presuntamente al interior del domicilio

“Personal de Protección Civil Miguel Hidalgo acudió desde el primer momento y estamos colaborando con las autoridades locales y federales para que nadie corra riesgos”, señaló el alcalde en sus redes sociales.

Autoridades señalan que no hay riesgo en la zona

Aseguramiento de la zona por
Aseguramiento de la zona por parte de las autoridades. Crédito: @SGIRPC_CDMX

Sobre los hallazgos, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la capital aseguró que no había riesgo en la zona y que únicamente se aseguraría el lugar como medida preventiva.

También autoridades de Protección Civil de la alcaldía Miguel Hidalgo informaron que no había riesgo, pero que por instrucciones del alcalde continuarían en constante monitoreo con dependencias federales y capitalinas.

Temas Relacionados

HuachicolDuctosRobo de HidrocarburosPemexProtección Civilnoticias-mexico

Más Noticias

Samuel García se reúne con embajador de Japón para dialogar sobre seguridad, inversión y medio ambiente

El diplomático Honsei Kozo y el gobernador regiomontano acordaron fortalecer la cooperación bilateral

Samuel García se reúne con

SICT y CAPUFE anuncian cierre parcial nocturno en la México–Querétaro por traslado de unidades de Pemex

Operativo especial por maniobras de carga sobredimensionada

SICT y CAPUFE anuncian cierre

Quién fue Alfredo Elías Ayub, hermano fallecido del yerno de Carlos Slim

De ascendencia libanesa, fue director de la CFE y formó parte de una familia clave en el desarrollo económico de México

Quién fue Alfredo Elías Ayub,

Qué estaciones del Metro CDMX cerrarán por el desfile del militar del 20 de noviembre

El director del STC Metro compartió la actualización del servicio en la Línea 2

Qué estaciones del Metro CDMX

Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, rechaza acusasiones por huachicol

El exgobernador indicó que acudió el pasado 17 de noviembre a la FGR en calidad de testigo

Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de

Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, rechaza acusasiones por huachicol

Estas son las empresas que bloqueó la UIF y EEUU por presuntos vínculos con el narcotráfico

Estos son los presuntos colaboradores de Ryan Wedding, exatleta olímpico ligado al Cártel de Sinaloa

Cuánto ofrece EEUU por el exatleta canadiense presuntamente vinculado al Cártel de Sinaloa

Zhi Dong Zhang, presunto operador del CJNG y el Cártel de Sinaloa, enfrentará cargos por narcóticos y lavado de dinero en EEUU

ENTRETENIMIENTO

Corrido inspirado en Fátima Bosch

Corrido inspirado en Fátima Bosch a un paso de la final de Miss Universo 2025 se vuelve tendencia

Wendy Guevara es criticada por concursante de La Más Draga: “Su mensaje tiene que cambiar”

La Granja VIP: La Bea y Alfredo Adame protagonizan pelea

Abogado de Christian Nodal también representó a Fofo Márquez y a otros famosos en los casos más mediáticos

Murió José Antonio ‘Chino’ Estrada, actor y colaborador del canal ‘¡Qué Parió!’ a los 87 años

DEPORTES

¿El adiós a Costa Rica?

¿El adiós a Costa Rica? Con este mensaje Keylor Navas anuncia el siguiente paso en su carrera

Este fue el homenaje que Jorge Campos recibió por parte de la FMF que enalteció su carrera

Puebla apostaría por Albert Espigares tras la salida de Hernán Cristante

Perro Bermúdez explica la razón por la que regresó a TUDN y salió del retiro para el Mundial 2026

Fue campeón con Cruz Azul, acaba de rescindir contrato para quedar libre y sin equipo