Encontraron dos túneles huachicoleros en la colonia Observatorio de la CDMX

Interior del uno de los túneles localizados el 19 de noviembre en la CDMX. Crédito: @SGIRPC_CDMX

Este miércoles 19 de noviembre autoridades capitalinas anunciaron el descubrimiento de dos túneles con 6 metros de profundidad y una presunta toma clandestina, la cual estaría conectada a un ducto de hidrocarburos.

Los hechos sucedieron en la calle Gobernador M. González Calderón, número 74, colonia Observatorio, de la alcaldía Miguel Hidalgo.

El domicilio donde se realizó el hallazgo se encuentra aproximadamente a 5 minutos de la estación del metro Tacubaya.

El lugar de los hechos presuntamente era una estancia infantil, pero según reportes de medios en la zona, había dejado de dar servicios desde hace tiempo.

Según autoridades, desde el día de ayer los vecinos habían reportado un intenso olor a hidrocarburo en el lugar, sin embrago, hasta el día de hoy se pudo ingresar al domicilio.

No hay reporte de detenidos hasta el momento por los hechos.

En las imágenes compartidas por las instituciones se puede ver que uno de los presuntos túneles cuenta con un sistema de vigas en su interior.

Al interior del domicilio, presuntamente hay 2 túneles con una profundidad aproximada de 6 metros, además, también se localizó una toma clandestina, la cual estaría conectada a un ducto de hidrocarburos.

Autoridades informaron que se presentaría personal de la Fiscalía General de la República para iniciar las indagatorias en la zona, debido a que el robo de hidrocarburos es considerado como un delito federal.

Reportes sobre el hallazgo de los túneles y la toma clandestina

Sobre estos hechos, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX informó mediante la red social X que acudieron a la zona debido al reporte de una toma clandestina.

Además, señalaron que el lugar estaba siendo trabajado estratégicamente mediante colaboración interinstitucional con personal de Pemex, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital.

Según reportes, en la zona también se encontraron herramientas utilizadas para extraer hidrocarburos de los ductos, sin embargo esta información no ha sido confirmada por las autoridades.

Entrada de uno de los túneles. Crédito: @MauricioTabe

Asimismo, el titular de la alcaldía Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, publicó en sus redes sociales unas fotografías para señalar que ya se encontraba en el sitio.

En las imágenes se puede ver un miembro del equipo de Pemex que está inspeccionando el interior de una excavación de las que se encuentran presuntamente al interior del domicilio

“Personal de Protección Civil Miguel Hidalgo acudió desde el primer momento y estamos colaborando con las autoridades locales y federales para que nadie corra riesgos”, señaló el alcalde en sus redes sociales.

Autoridades señalan que no hay riesgo en la zona

Aseguramiento de la zona por parte de las autoridades. Crédito: @SGIRPC_CDMX

Sobre los hallazgos, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la capital aseguró que no había riesgo en la zona y que únicamente se aseguraría el lugar como medida preventiva.

También autoridades de Protección Civil de la alcaldía Miguel Hidalgo informaron que no había riesgo, pero que por instrucciones del alcalde continuarían en constante monitoreo con dependencias federales y capitalinas.