Corrido inspirado en Fátima Bosch a un paso de la final de Miss Universo 2025 se vuelve tendencia

El corrido dedicado a Fátima Bosch se viraliza en redes sociales y fortalece su imagen rumbo a Miss Universo 2025. (@fatimaboschfdz, Instagram)

La irrupción de un corrido dedicado a Fátima Bosch ha marcado un nuevo capítulo en la conversación pública sobre el certamen de Miss Universo 2025 en Bangkok.

Compuesta por El Compa Camaney, la canción se ha viralizado en redes sociales al destacar tanto la belleza de la representante mexicana como su determinación frente a los cuestionamientos de Nawat Itsaragrisil, director del concurso en Tailandia.

Canción dedicada a Fátima Bosch se vuelve tendencia

El corrido tiene una duración de dos minutos y treinta y cinco segundos, tiempo en el que relata el episodio en el que la joven originaria de Tabasco tuvo un intercambio de palabras con el director de Miss Universo Tailandia.

El fundador de Miss Grand International, increpó públicamente a la modelo por, según su criterio, no promover lo suficiente en redes sociales el país anfitrión del certamen.

Por su parte, Bosch respondió exigiendo respeto, lo que derivó en una situación de intimidación por parte del empresario. Su reacción, lejos de pasar desapercibida, fue interpretada como un acto de fortaleza ante una injusticia, lo que provocó una respuesta inmediata de apoyo, especialmente entre los seguidores mexicanos.

La canción de El Compa Camaney destaca la belleza y determinación de Fátima Bosch ante críticas del director de Miss Universo Tailandia. (YT: Miss Universe)

Mexicanos reaccionan al corrido inspirado en la representante mexicana en Miss Universo 2025

La composición de El Compa Camaney, quien colabora habitualmente con la agrupación Conjunto Diamante Norteño, ha superado los treinta y cuatro mil ‘Me gusta’ en TikTok y continúa sumando reproducciones.

Varios mexicanos han expresado su respaldo tanto a la concursante como al músico con comentarios como: “Ya tiene una cumbia y ahora un corrido. Se merece eso y más nuestra niña”, “Viva México, viva Tabasco, viva Fátima Bosch” y “Excelente composición, mi compa Camaney. Apoyo total de los mexicanos a Fátima Bosch. Viva México”.

El tema no solo resalta su atractivo físico, sino que enfatiza la valentía con la que enfrentó la controversia. La pieza musical se ha convertido en un símbolo de respaldo y admiración hacia la modelo, consolidando su imagen como una de las favoritas en la competencia.

El respaldo de los mexicanos a Fátima Bosch y al corrido supera los 34 mil ‘Me gusta’ en TikTok. (IG: @fatimaboschfdz)

Fátima Bosch y su paso en Miss Universo 2025

Fátima Bosch ha destacado en las etapas preliminares, donde lució un traje de baño rojo de una pieza que realzó su presencia en la pasarela.

Además, optó por un vestido dorado que aportó un toque de elegancia a su participación, reforzando su posición entre las candidatas más destacadas. La atención también se centró en el traje típico, diseñado por Fernando Ortiz, creador originario de San Luis Potosí.

La prenda, inspirada en Xochiquétzal, la diosa del amor, las flores y la creación, capturó la mirada del público y añadió un elemento cultural distintivo a la presentación de Bosch.

El traje típico de Fátima Bosch, inspirado en Xochiquétzal y diseñado por Fernando Ortiz, resalta la cultura mexicana en Bangkok. (Photo by Lillian SUWANRUMPHA / AFP)

Cabe recordar que la final de Miss Universo 2025 está programada para el 21 de noviembre en Bangkok, y la representante mexicana avanza con fuerza hacia la última etapa del certamen, respaldada por el apoyo de sus seguidores.