México

Corrido inspirado en Fátima Bosch a un paso de la final de Miss Universo 2025 se vuelve tendencia

El corrido inspirado en la modelo tabasqueña ha superado miles de ‘Me gusta’ en TikTok, convirtiéndose en un himno de respaldo y orgullo nacional para la candidata mexicana en el certamen internacional

Guardar
El corrido dedicado a Fátima
El corrido dedicado a Fátima Bosch se viraliza en redes sociales y fortalece su imagen rumbo a Miss Universo 2025. (@fatimaboschfdz, Instagram)

La irrupción de un corrido dedicado a Fátima Bosch ha marcado un nuevo capítulo en la conversación pública sobre el certamen de Miss Universo 2025 en Bangkok.

Compuesta por El Compa Camaney, la canción se ha viralizado en redes sociales al destacar tanto la belleza de la representante mexicana como su determinación frente a los cuestionamientos de Nawat Itsaragrisil, director del concurso en Tailandia.

Canción dedicada a Fátima Bosch se vuelve tendencia

El corrido tiene una duración de dos minutos y treinta y cinco segundos, tiempo en el que relata el episodio en el que la joven originaria de Tabasco tuvo un intercambio de palabras con el director de Miss Universo Tailandia.

El fundador de Miss Grand International, increpó públicamente a la modelo por, según su criterio, no promover lo suficiente en redes sociales el país anfitrión del certamen.

Por su parte, Bosch respondió exigiendo respeto, lo que derivó en una situación de intimidación por parte del empresario. Su reacción, lejos de pasar desapercibida, fue interpretada como un acto de fortaleza ante una injusticia, lo que provocó una respuesta inmediata de apoyo, especialmente entre los seguidores mexicanos.

La canción de El Compa
La canción de El Compa Camaney destaca la belleza y determinación de Fátima Bosch ante críticas del director de Miss Universo Tailandia. (YT: Miss Universe)

Mexicanos reaccionan al corrido inspirado en la representante mexicana en Miss Universo 2025

La composición de El Compa Camaney, quien colabora habitualmente con la agrupación Conjunto Diamante Norteño, ha superado los treinta y cuatro mil ‘Me gusta’ en TikTok y continúa sumando reproducciones.

Varios mexicanos han expresado su respaldo tanto a la concursante como al músico con comentarios como: “Ya tiene una cumbia y ahora un corrido. Se merece eso y más nuestra niña”, “Viva México, viva Tabasco, viva Fátima Bosch” y “Excelente composición, mi compa Camaney. Apoyo total de los mexicanos a Fátima Bosch. Viva México”.

El tema no solo resalta su atractivo físico, sino que enfatiza la valentía con la que enfrentó la controversia. La pieza musical se ha convertido en un símbolo de respaldo y admiración hacia la modelo, consolidando su imagen como una de las favoritas en la competencia.

El respaldo de los mexicanos
El respaldo de los mexicanos a Fátima Bosch y al corrido supera los 34 mil ‘Me gusta’ en TikTok. (IG: @fatimaboschfdz)

Fátima Bosch y su paso en Miss Universo 2025

Fátima Bosch ha destacado en las etapas preliminares, donde lució un traje de baño rojo de una pieza que realzó su presencia en la pasarela.

Además, optó por un vestido dorado que aportó un toque de elegancia a su participación, reforzando su posición entre las candidatas más destacadas. La atención también se centró en el traje típico, diseñado por Fernando Ortiz, creador originario de San Luis Potosí.

La prenda, inspirada en Xochiquétzal, la diosa del amor, las flores y la creación, capturó la mirada del público y añadió un elemento cultural distintivo a la presentación de Bosch.

El traje típico de Fátima
El traje típico de Fátima Bosch, inspirado en Xochiquétzal y diseñado por Fernando Ortiz, resalta la cultura mexicana en Bangkok. (Photo by Lillian SUWANRUMPHA / AFP)

Cabe recordar que la final de Miss Universo 2025 está programada para el 21 de noviembre en Bangkok, y la representante mexicana avanza con fuerza hacia la última etapa del certamen, respaldada por el apoyo de sus seguidores.

Temas Relacionados

Fátima BoschMiss Universo 2025Miss UniversoCorridoTikTokViralmexico-entretenimiento

Más Noticias

Chispazo: los números que dieron la fortuna a los nuevos ganadores

Aquí los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Chispazo: los números que dieron

Congreso capitalino pide investigación exhaustiva tras disturbios ocurridos en marcha de la Generación Z

Diputados congresistas pidieron la separación temporal de algunos políticos que participaron en actos de coacción

Congreso capitalino pide investigación exhaustiva

Detienen a 14 hombres armados en Navolato, Sinaloa: tres son extranjeros

En el operativo se aseguró un arsenal de 13 armas largas, una ametralladora y cientos de cartuchos

Detienen a 14 hombres armados

¿El adiós a Costa Rica? Con este mensaje Keylor Navas anuncia el siguiente paso en su carrera

Con Costa Rica fuera del Mundial 2026, parece que el astro costarricense enfocaría toda su atención en los Pumas de la Universidad

¿El adiós a Costa Rica?

Samuel García se reúne con embajador de Japón para dialogar sobre seguridad, inversión y medio ambiente

El diplomático Honsei Kozo y el gobernador regiomontano acordaron fortalecer la cooperación bilateral

Samuel García se reúne con
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a 14 hombres armados

Detienen a 14 hombres armados en Navolato, Sinaloa: tres son extranjeros

Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, rechaza acusasiones por huachicol

Estas son las empresas que bloqueó la UIF y EEUU por presuntos vínculos con el narcotráfico

Estos son los presuntos colaboradores de Ryan Wedding, exatleta olímpico ligado al Cártel de Sinaloa

Cuánto ofrece EEUU por el exatleta canadiense presuntamente vinculado al Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Wendy Guevara es criticada por

Wendy Guevara es criticada por concursante de La Más Draga: “Su mensaje tiene que cambiar”

La Granja VIP: La Bea y Alfredo Adame protagonizan pelea

Abogado de Christian Nodal también representó a Fofo Márquez y a otros famosos en los casos más mediáticos

Murió José Antonio ‘Chino’ Estrada, actor y colaborador del canal ‘¡Qué Parió!’ a los 87 años

Eduardo Capetillo Jr. habría tenido un breve romance con una de las participantes de Miss Universo 2025

DEPORTES

¿El adiós a Costa Rica?

¿El adiós a Costa Rica? Con este mensaje Keylor Navas anuncia el siguiente paso en su carrera

Este fue el homenaje que Jorge Campos recibió por parte de la FMF que enalteció su carrera

Puebla apostaría por Albert Espigares tras la salida de Hernán Cristante

Perro Bermúdez explica la razón por la que regresó a TUDN y salió del retiro para el Mundial 2026

Fue campeón con Cruz Azul, acaba de rescindir contrato para quedar libre y sin equipo