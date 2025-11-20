México

Cómo hacer un aromatizante casero para Navidad con 4 ingredientes de cocina

Este aromatizante natural es fácil de preparar y usar

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Están a punto de comenzar las fiestas decembrinas y un detalle característico de la época que son los olores.

Y es que no en todo el año los hogares huelen a canela, jengibre, cardamomo, cedro, pino, nuez moscada o naranja, por mencionar algunos de los olores más populares.

Algunos se desprenden de manera preparaciones típicas como el ponche o las galletas, mientras que otros llegan de forma artificial a través de aromatizantes.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

A continuación te compartimos una receta de aromatizante natural ideal para usar en casa en Navidad.

Aromatizante natural para Navidad | Receta

Ingredientes

  • 1 naranja
  • 5 ramas de romero fresco
  • 4 palos de canela
  • 8 a 10 clavos de olor
  • 500 mililitros de agua

Utensilios

  • Olla mediana
  • Cuchillo
  • Tabla para cortar
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparación

  1. Lava la naranja y córtala en rodajas. Reserva.
  2. Coloca en la olla las rodajas de naranja, las ramas de romero, los palos de canela y los clavos de olor.
  3. Agrega los 500 mililitros de agua a la olla. Asegúrate de que el agua cubra todos los ingredientes.
  4. Lleva la olla a fuego medio y espera a que comience a hervir.
  5. Una vez que alcance el punto de ebullición, reduce a fuego bajo y deja que la mezcla se caliente durante 40 minutos. La fragancia comenzará a impregnar el ambiente.

Uso

Mantén la olla destapada en una zona central para aromatizar el espacio. Si lo deseas, puedes esperar a que el líquido se enfríe y vaciarlo en un atomizador, el cual servirá para rociarlo con facilidad por toda la casa.

navidad, celebración, fiesta, festejo, aguinaldos navideños, 24 de diciembre, 25, regalos, nacimiento de jesús, cristo, jesucristo (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo hacer un árbol de Navidad con jabón de barra?

En redes sociales resurgió una tendencia de 2023: hacer un árbol de navidad de jabón en barra.

Si quieres intentarlo y no sabes cómo, te compartimos el instructivo de la tiktoker Soco Rivera:

  • Selecciona una rama seca y límpiala cuidadosamente para retirar toda la tierra; esto ayudará a que la espuma se adhiera correctamente, ya que una rama recién cortada retiene humedad y podría hacer que la cobertura se desprenda.
  • Adquiere tres barras de jabón color blanco de 400 gramos. Si prefieres, puedes usar la versión rosa, pero el color del árbol será diferente.
  • Prepara un recipiente vacío acorde al tamaño de tu rama; puede ser una cubeta, un garrafón o un bote de pintura, que servirá de base firme y proporcionará soporte al árbol.
Una barra de jabón oscila
Una barra de jabón oscila entre los 22 y 26 pesos mexicanos. (TikTok: @socorivera3)
  • Llena el recipiente con tierra y fija la rama en el centro, asegurando que quede estable para proceder al decorado.
  • Enrosca las luces navideñas sobre la rama, comenzando desde la base hasta la punta.
  • Coloca un vaso de agua por cada barra de jabón en barra en un recipiente vacío y talla el jabón contra el fondo hasta que toda la mezcla se convierta en una espuma muy espesa y compacta, que permanezca en la mano sin desprenderse.
  • Aplica la espuma de jabón en barra en la rama desde la parte inferior hasta la punta; la cobertura proporcionará el efecto visual de nieve invernal.
  • Decora el árbol añadiendo esferas, ornamentos alusivos a las fiestas y una estrella en la cumbre.
  • Opcionalmente, forra el recipiente base con papel decorativo navideño para mejorar la apariencia final.

