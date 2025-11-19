México

Así lucirán los nuevos bajo puentes de Calzada de Tlalpan CDMX con espacios culturales rumbo al Mundial 2026

Las autoridades explicaron que se rescatarán estos espacios para volverlos recintos comerciales y turísticos

Guardar
Así serán los nuevos bajopuentes
Así serán los nuevos bajopuentes de Calzada de Tlalpan rumbo al Mundial 2026 (Gobierno CDMX)

El Gobierno de la Ciudad de México encabezó una reunión para entregar llaves y convenios a locatarios que se ubican en los bajopuentes en la Calzada de Tlalpan. Estos espacios permanecieron abandonados por varios años, por ello Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, presentó los cambios y ajustes que se realizarán en estos espacios.

La Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) junto con la Secretaría del Trabajo y Turismo de la CDMX colaborarán en la intervención de estos espacios. En total se intervendrán 12 desniveles los cuales son: Pino Suárez, Tlaxcoaque, Alfredo Chavero, Gutiérrez Nájera, Lorenzo Boturini, Avenida del Taller, Juan Mateos, José Toribio Medina y Obrero Mundial. Su renovación va enfocada a los trabajos con motivo de las actividades para recibir la Copa Mundial 2026 al sur de la capital.

Así serán los nuevos bajopuentes de Calzada de Tlalpan CDMX

Clara Brugada presentó los trabajos que se realizarán en los pasos a desnivel ubicados en Calzada de Tlalpan, serán espacios culturales tipo Utopías para el Mundial 2026. Crédito: X/ @GobCDMX

Raúl Basulto Luviano, titular de la Sobse, explicó cuáles serán las intervenciones principales a estos espacios. Se pretende recuperar los espacios para ayudar al comercio local, además, se instalarán módulos culturales y ambientales con la finalidad de brindar espacios turísticos.

“Su rehabilitación o su intervención será una intervención total. Es decir, vamos a sustituir los pisos, las escaleras se van a intervenir, los barandales, la loza, los muros, las instalaciones hidrosanitarias y eléctricas serán completamente nuevas. Estamos aprovechando el cajón para poderlo garantizar que esté seguro, pero todos los demás va a ser absolutamente nuevo. Así que va a ser una remodelación integral y total para que estos pasos a desnivel puedan estar bien intervenidos”, compartió en rueda de prensa.

Por su parte, Clara Brugada destacó que estos espacios llevarán el nombre de Utopías por el tipo de servicios que brindarán, además, estarán conectados con los servicios de la Ciclovía La Gran Tenochtitlán y facilitarán el acceso al servicio del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC).

Iniciaron trabajos para intervenir los
Iniciaron trabajos para intervenir los bajopuentes de Calzada de Tlalpan (Secretaría del Medio Ambiente CDMX)
Intervendrán 12 bajopuentes de Calzada
Intervendrán 12 bajopuentes de Calzada de Tlalpan para el Mundial 2026 (Gobierno CDMX)

Estas son las propuesta de actividades, espacios e intervenciones en los bajopuentes de Tlalpan:

Venta de botanas sanas de venta directa de productores

  • Espacios interactivos ambientales
  • Muros verdes
  • Laberinto del saber medioambiental
  • Tortillerías de maíz nativo
  • Taller de reparación de bicicletas
  • Tienda de venta de productos del suelo de conservación
  • Módulos de educación ambiental
  • Murales con temática medioambiental
Así serán los nuevos desniveles
Así serán los nuevos desniveles de Tlalpan CDMX (Captura Gobierno CDMX)

"No queremos regresar a espacios en donde tampoco el comercio esté sin futuro, sino que queremos que se regrese y se tenga mucho futuro. Y que sean referentes en la ciudad, por lo que aquí se pueda vender. Desde comida, hasta algunos temas que queremos que aquí sean lugares donde pase mucha, mucha gente“, fueron las palabras de la mandataria.

¿Cuándo inician las obras?

Según explicó el secretario de obras, los trabajos ya iniciaron y se extenderán por tres meses. Además, colaborarán con 70 locatarios y garantizarán la seguridad.

Temas Relacionados

Calzada de TlalpanTlalpanCDMXbajo puentesmexico-noticias

Más Noticias

Yeri Mua pide ayuda para quitarse las costillas y reducir su cintura: “Ya me harté de mi cuerpo de capibara”

La reggaetonera confesó que está decidida a someterse a la famosa “luxación de costillas” y no escatimará en gastos para conseguir la silueta que tanto desea

Yeri Mua pide ayuda para

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Chiapas

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Sismo de 4.0 de magnitud

Detienen a Luis “N”, el “hombre de la túnica negra”, presunto feminicida de Amanda Castro Rossab

El sujeto fue señalado por atacar a la joven de 22 años con un arma punzocortante en la alcaldía Cuauhtémoc

Detienen a Luis “N”, el

UIF y autoridades de EEUU bloquean a 10 personas y 9 empresas por presuntos vínculos con el narcotráfico

En un operativo conjunto se identificó una organización criminal que también se dedicaría al lavado de dinero y ocultamiento de activos

UIF y autoridades de EEUU

Con México como cabeza de serie, así se acomodan los bombos rumbo al Mundial 2026

La distribución de selecciones quedó definida por el ranking FIFA, el sorteo se realizará el 5 de diciembre de 2025 en Estados Unidos

Con México como cabeza de
MÁS NOTICIAS

NARCO

UIF y autoridades de EEUU

UIF y autoridades de EEUU bloquean a 10 personas y 9 empresas por presuntos vínculos con el narcotráfico

El asesinato de Carlos Manzo se planeó y coordinó en un grupo de mensajería móvil

FGR destruye 22 vehículos “monstruos” usados por grupos delictivos en Tamaulipas

Caso Carlos Manzo: así sería la estructura criminal detrás del homicidio del expresidente de Uruapan, Michoacán

Layda Sansores confirma dos líneas de investigación en el homicidio de Karina Díaz, regidora de Morena en Campeche

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP EN VIVO:

La Granja VIP EN VIVO: El Patrón y Kike Mayagoitia podrían subir a la placa de nominados la tarde de hoy 19 de noviembre

Yeri Mua pide ayuda para quitarse las costillas y reducir su cintura: “Ya me harté de mi cuerpo de capibara”

Tras ganar juicio, Ana María Alvarado acudió a radiodifusora para ser reintegrada por Maxine Woodside: esto pasó

Las películas más populares en Netflix México

Filtran a los supuestos nominados de este 19 de noviembre de La Granja VIP: Sergio y Eleazar podrían enfrentarse en la placa

DEPORTES

Aseguran que la carrera de

Aseguran que la carrera de Canelo Álvarez está acabada: “Su cuerpo ya no responde”

Con México como cabeza de serie, así se acomodan los bombos rumbo al Mundial 2026

Vicente Sánchez se encuentra cerca de regresar a dirigir a la Liga MX, ¿a qué equipo?

Xolos vs Juárez, IA predice quién avanzará a la Liguilla

Julio César Chávez Jr. pide que no lo “den por acabado” en su regreso al boxeo en 2026