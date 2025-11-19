Así lucirán los nuevos bajo puentes de Calzada de Tlalpan CDMX con espacios culturales rumbo al Mundial 2026

Así serán los nuevos bajopuentes de Calzada de Tlalpan rumbo al Mundial 2026 (Gobierno CDMX)

El Gobierno de la Ciudad de México encabezó una reunión para entregar llaves y convenios a locatarios que se ubican en los bajopuentes en la Calzada de Tlalpan. Estos espacios permanecieron abandonados por varios años, por ello Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, presentó los cambios y ajustes que se realizarán en estos espacios.

La Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) junto con la Secretaría del Trabajo y Turismo de la CDMX colaborarán en la intervención de estos espacios. En total se intervendrán 12 desniveles los cuales son: Pino Suárez, Tlaxcoaque, Alfredo Chavero, Gutiérrez Nájera, Lorenzo Boturini, Avenida del Taller, Juan Mateos, José Toribio Medina y Obrero Mundial. Su renovación va enfocada a los trabajos con motivo de las actividades para recibir la Copa Mundial 2026 al sur de la capital.

Así serán los nuevos bajopuentes de Calzada de Tlalpan CDMX

Clara Brugada presentó los trabajos que se realizarán en los pasos a desnivel ubicados en Calzada de Tlalpan, serán espacios culturales tipo Utopías para el Mundial 2026. Crédito: X/ @GobCDMX

Raúl Basulto Luviano, titular de la Sobse, explicó cuáles serán las intervenciones principales a estos espacios. Se pretende recuperar los espacios para ayudar al comercio local, además, se instalarán módulos culturales y ambientales con la finalidad de brindar espacios turísticos.

“Su rehabilitación o su intervención será una intervención total. Es decir, vamos a sustituir los pisos, las escaleras se van a intervenir, los barandales, la loza, los muros, las instalaciones hidrosanitarias y eléctricas serán completamente nuevas. Estamos aprovechando el cajón para poderlo garantizar que esté seguro, pero todos los demás va a ser absolutamente nuevo. Así que va a ser una remodelación integral y total para que estos pasos a desnivel puedan estar bien intervenidos”, compartió en rueda de prensa.

Por su parte, Clara Brugada destacó que estos espacios llevarán el nombre de Utopías por el tipo de servicios que brindarán, además, estarán conectados con los servicios de la Ciclovía La Gran Tenochtitlán y facilitarán el acceso al servicio del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC).

Iniciaron trabajos para intervenir los bajopuentes de Calzada de Tlalpan (Secretaría del Medio Ambiente CDMX)

Intervendrán 12 bajopuentes de Calzada de Tlalpan para el Mundial 2026 (Gobierno CDMX)

Estas son las propuesta de actividades, espacios e intervenciones en los bajopuentes de Tlalpan:

Venta de botanas sanas de venta directa de productores

Espacios interactivos ambientales

Muros verdes

Laberinto del saber medioambiental

Tortillerías de maíz nativo

Taller de reparación de bicicletas

Tienda de venta de productos del suelo de conservación

Módulos de educación ambiental

Murales con temática medioambiental

Así serán los nuevos desniveles de Tlalpan CDMX (Captura Gobierno CDMX)

"No queremos regresar a espacios en donde tampoco el comercio esté sin futuro, sino que queremos que se regrese y se tenga mucho futuro. Y que sean referentes en la ciudad, por lo que aquí se pueda vender. Desde comida, hasta algunos temas que queremos que aquí sean lugares donde pase mucha, mucha gente“, fueron las palabras de la mandataria.

¿Cuándo inician las obras?

Según explicó el secretario de obras, los trabajos ya iniciaron y se extenderán por tres meses. Además, colaborarán con 70 locatarios y garantizarán la seguridad.