México

Anuncian renovación de pasos a desnivel peatonales de Calzada de Tlalpan

Más de 30 comerciantes han optado por reubicarse en plazas comerciales de la Avenida Izazaga tras las negociaciones con el gobierno local

Guardar
CRÉDITO: Gobierno de la
CRÉDITO: Gobierno de la Ciudad de México

Las acciones de rehabilitación impulsadas por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, alcanzarán un total de 35 espacios culturales, con intervenciones programadas en 13 ubicaciones dentro de la alcaldía Cuauhtémoc y 22 en Benito Juárez.

Este esfuerzo forma parte de un plan más amplio que contempla la recuperación de pasos peatonales subterráneos, denominados algunos de ellos como “pasos de la Utopía”. Estos espacios han sido claves en la conectividad entre Oriente y Poniente a lo largo de la calzada de Tlalpan, representando la principal opción de cruce seguro para peatones en la zona.

El proyecto contempla el trabajo coordinado con cerca de 70 locatarios y locatarias, quienes recibirán un apoyo por desempleo proporcionado por la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo. Además, a través de Fondeso se facilitarán diversas modalidades de crédito. De estos comerciantes, más de 30 han optado por reubicarse en plazas comerciales ubicadas en la Avenida Izazaga. Paralelamente, el Instituto de Capacitación para el Trabajo ofrecerá cursos y capacitaciones orientados a la empleabilidad. El gobierno local también garantizará la seguridad en los 34 pasos, manteniendo abiertos muchos de ellos las 24 horas.

Sobre el proceso de negociación, que se extendió por aproximadamente tres meses, el Secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano, lo calificó como complejo y detalló que el plan integral busca una recuperación general de la calzada de Tlalpan, siguiendo la directriz de la jefatura de gobierno de realizar una restauración significativa en toda la avenida.

Clara Brugada impulsa la renovación
Clara Brugada impulsa la renovación de pasos a desnivel de Calzada de Tlalpan. Crédito: Cuartoscuro

Clara Brugada rememoró las condiciones previas a la ocupación comercial de estos pasos subterráneos y destacó que, pese a haber transformado los espacios en oportunidades para concesionarios, el deterioro persistió con los años. Subrayó que la iniciativa beneficiará principalmente a la ciudadanía, pues la calzada de Tlalpan representa el principal eje de conectividad peatonal, haciendo imprescindible la modernización de sus pasos subterráneos. Brugada expresó que el objetivo es convertir estos pasos en referentes económicos y culturales, revitalizando sus comercios y dotándolos de temáticas atractivas para la población.

La mandataria resaltó que los “pasos de la Utopía” serán objeto de intervención directa por parte del gobierno, convirtiéndose en espacios públicos dedicados al beneficio comunitario, con propuestas de servicios elaboradas por cada Secretaría involucrada. Estos lugares serán destinados a actividades y servicios orientados a la comunidad.

El plan social identificado como “Generalidades del Proyecto” incluye la recuperación de los siguientes pasos subterráneos: Tlaxcoaque, José María Izazaga, Pino Suárez, Alfredo Chavero, Gutiérrez Nájera, Javier Piña y Palacios, Lorenzo Boturini, Fernando Ramírez, Juan A. Mateos, José Toribio Medina y Obero Mundial.

Las intervenciones abarcan interiores y accesos de 12 pasos a desnivel, sumando un total de 3,600 metros cuadrados recuperados, con al menos 120 metros cuadrados dedicados a actividades en cada uno de ellos. Entre las actividades contempladas figuran servicios de salud, cuidados, deportes, cultura y desarrollo social, abriendo la posibilidad de un nuevo modelo de espacio público al servicio de las necesidades urbanas actuales.

Temas Relacionados

TlalpanCDMXClara Brugada

Más Noticias

Beca Rita Cetina 2025: cuántos hijos por familia deben tener para obtener 20 mil pesos al año

Este Programa Social está dirigido a jóvenes estudiantes

Beca Rita Cetina 2025: cuántos

Exatlón México: quién gana la Batalla Colosal hoy 19 de noviembre

La tensión crece mientras ambos equipos buscan cambiar su destino en el reality

Exatlón México: quién gana la

Xolos vs Juárez, IA predice quién avanzará a la Liguilla

El análisis proyecta un duelo intenso en el Estadio Caliente, con ventaja mínima para los tijuanenses gracias a su fortaleza defensiva y la irregularidad de los Bravos en partidos clave

Xolos vs Juárez, IA predice

FGR destruye 22 vehículos “monstruos” usados por grupos delictivos en Tamaulipas

De acuerdo con la Fiscalía, 19 de las unidades estaban relacionadas a expedientes criminales

FGR destruye 22 vehículos “monstruos”

Claudia Sheinbaum destaca reunión con gobernadores por tema de IMSS Bienestar

Mandatarios estatales afiliados a este programa de salud se reunieron en Palacio Nacional

Claudia Sheinbaum destaca reunión con
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGR destruye 22 vehículos “monstruos”

FGR destruye 22 vehículos “monstruos” usados por grupos delictivos en Tamaulipas

Caso Carlos Manzo: así sería la estructura criminal detrás del homicidio del expresidente de Uruapan, Michoacán

Layda Sansores confirma dos líneas de investigación en el homicidio de Karina Díaz, regidora de Morena en Campeche

¿Gerardo Ortiz irá a prisión? Tribunal de EEUU decidirá pena por transacciones con empresa presuntamente ligada al CJNG

Harfuch confirma detención del autor intelectual del asesino de Carlos Manzo, estaría ligado al CJNG

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México: quién gana la

Exatlón México: quién gana la Batalla Colosal hoy 19 de noviembre

‘La noche eterna del Baby O’: cuándo y dónde ver el documental del antro de Acapulco donde brilló Luis Miguel

La Granja VIP EN VIVO: El Patrón y Kike Mayagoitia se enfrentarán la tarde de hoy 19 de noviembre

Flow Fest 2025: estos son los horarios y headliners de cada día del festival con más perreo de CDMX

¿Se hartó? Kristal Silva lanza polémico comentario a Adal Ramones en La Granja VIP: “Te pasaste”

DEPORTES

Xolos vs Juárez, IA predice

Xolos vs Juárez, IA predice quién avanzará a la Liguilla

Julio César Chávez Jr. pide que no lo “den por acabado” en su regreso al boxeo en 2026

¿Cómo quedará el Pachuca vs Pumas del Play In de acuerdo a la IA?

Ester Expósito sorprende en la Arena México y recibe una máscara de Místico

Alberto del Río exhibe riña contra ex compañero en WWE por discriminar la comida mexicana