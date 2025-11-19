Yeri Mua pide ayuda para quitarse las costillas y reducir su cintura: “Ya me harté de mi cuerpo de capibara”

Yeri Mua anuncia en Instagram su búsqueda de un cirujano para realizarse la luxación de costillas y reducir su cintura (Foto: cortesía)

La decisión de Yeri Mua de someterse a una intervención estética para modificar su silueta ha reavivado el debate sobre los procedimientos quirúrgicos entre las figuras públicas mexicanas.

La cantante y creadora de contenido anunció en sus redes sociales que está en busca de un cirujano dispuesto a realizarle una operación para reducir el tamaño de su cintura, mostrando su determinación al afirmar que está dispuesta a pagar cualquier suma necesaria para lograr el resultado deseado.

A través de su cuenta oficial en Instagram, Yeri Mua compartió con sus seguidores su intención de someterse a la llamada “luxación de costillas”, una cirugía que, según explicó, espera realizar en diciembre.

En una de sus historias, la artista expresó: “Recomienden cirujanos para quitarme las costillas, ya me harté de este pinche cuerpo de capibara, pero que me opere en diciembre. Pago lo que sea, pero qué me deje cintura de iPhone”.

La influencer no dudó en bromear sobre su figura y pedir recomendaciones de cirujanos (Recorte)

Esta declaración no solo evidenció su interés por el procedimiento, sino que también puso de manifiesto la popularidad creciente de esta intervención entre celebridades de la música, la televisión y las redes sociales.

La “luxación de costillas” es un término coloquial utilizado para referirse a una cirugía estética cuyo objetivo es afinar la cintura. Aunque se le denomina así, el procedimiento consiste en la remoción o modificación de las costillas flotantes, y no en una luxación real.

Yeri Mua ha sido frontal respecto a sus procedimientos quirúrgicos (Imagen: X/@skapolinexss)

Briggitte Bozzo se sometió a la operación para lucir ‘más chiquita’

Diversas figuras públicas que se han sometido a esta operación han señalado que se trata de una de las intervenciones más dolorosas en el ámbito estético. Briggitte Bozzo, actriz y participante del concurso Las Estrellas bailan en Hoy, es una de las personalidades que recientemente confirmó haberse realizado esta cirugía.

La conversación sobre la intervención de Bozzo cobró relevancia cuando Wendy Guevara, líder del grupo Las Perdidas, mencionó públicamente el procedimiento al que se sometió la actriz.

Guevara, al hablar de sus propios planes de someterse a una liposucción, citó a varias amigas que ya habían pasado por la luxación de costillas, entre ellas Paola Suárez y la propia Bozzo. Esta mención llevó al periodista Sebastián Reséndiz, del programa Hoy, a consultar directamente a Bozzo sobre su reacción ante la revelación de Guevara.

Briggitte Bozzo explica que su decisión de operarse fue motivada tanto por razones estéticas como de salud (Instagram/@briggi_bozzo)

Lejos de mostrar incomodidad, Briggitte Bozzo manifestó su aprecio por Wendy Guevara y confirmó la información: “No importa que Wendy lo haya dicho. Yo adoro a Wendy”, declaró la actriz, quien además explicó que la conversación sobre el procedimiento surgió porque Guevara le había expresado su interés en realizarse la misma cirugía. Bozzo detalló: “Se lo había contado porque ella me dijo que se quería hacer ese procedimiento, le dije que yo tengo el umbral del dolor muy alto, pero sí, me lo hice saliendo de La Casa de los Famosos México”.

La actriz relató que la intervención se llevó a cabo tras su participación en el reality y que su decisión estuvo motivada tanto por razones estéticas como de salud.

El cirujano Rigoberto Aramburo documenta en redes sociales el proceso y los resultados de la cirugía de Bozzo (Captura de pantalla TikTok @draramburo)

“Siempre he tenido problemas de costillas, también de chiquita, ahorita con el baile se mueven. Yo me hice reducción de busto por mi escoliosis y aparte lo que hicieron fue que me rompieron las costillas para cerrármelas y estar más chiquita”, explicó Bozzo, aportando así un contexto personal y médico a su elección.