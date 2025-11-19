William Levy ya sabe que fue el amor platónico de Ángela Aguilar y le manda un mensaje

El video viral de Ángela Aguilar confesando su primer enamoramiento por William Levy causa revuelo en redes sociales (Fotos: Instagram@angela_aguilar_/@willevy)

El reciente resurgimiento en redes sociales de un video en el que Ángela Aguilar revela que su primer enamoramiento infantil fue el actor William Levy ha generado una ola de reacciones, incluyendo la del propio intérprete cubano.

Durante la alfombra roja de la película “Bajo un volcán”, Levy fue consultado sobre la confesión de la joven cantante, quien años atrás relató que lo veía en telenovelas junto a su abuela Flor Silvestre y lo consideraba “un príncipe”.

Ante la sorpresa por la pregunta, William Levy respondió con elogios hacia la hija de Pepe Aguilar, destacando tanto su talento como su inteligencia.

“No había visto ese video, le mando besos a ella y a la familia, a todo el mundo siempre le deseo lo mejor, es una chica muy talentosa y que creo que le ha ido muy bien, es muy inteligente, sabe decidir, elegir lo que hace, pues nada, yo creo que no hace falta decirle nada porque la verdad le va muy bien”, expresó el actor, quien aprovechó la ocasión para reiterar el aprecio que siente por México.

William Levy reacciona con elogios a la confesión de Ángela Aguilar sobre su admiración infantil hacia él (Europa Press)

Levy subrayó que el país le ha brindado afecto y oportunidades de crecimiento profesional, aunque lamentó no haber podido visitarlo en siete años debido a compromisos laborales.

El crush infantil de la hoy esposa de Christian Nodal

La historia de este “crush” infantil fue compartida por Ángela Aguilar cuando tenía ocho años, momento en el que confesó sentirse profundamente atraída tanto por William Levy como por Pablo Montero, actores que, según sus palabras, le parecían admirables.

“De chiquita estaba enamorada de William Levy, porque lo veía (en la televisión), y de Pablo Montero; yo tenía como ocho años y yo le veía cantar y se me hacía lo máximo”, relató la cantante.

Ángela Aguilar revela que veía telenovelas de William Levy junto a su abuela Flor Silvestre y lo consideraba un príncipe (IG: @_flor_silvestre_ // @sientesequienpueda)

En una entrevista concedida a medios, la joven artista enfatizó su admiración por ambos intérpretes, no solo por su atractivo, sino también por su desempeño profesional.

“Ambos son muy buenos en lo que hacen, la verdad son unas estupendas personas que admiro mucho”, afirmó la hija de Pepe Aguilar, resaltando el impacto que figuras como William Levy y Pablo Montero han tenido en su vida desde la infancia.

El galán de telenovelas que se ganó el corazón de Ángela Aguilar

William Levy es un actor y modelo cubano nacido en La Habana el 29 de agosto de 1980. Emigró a Estados Unidos durante su adolescencia y se estableció primero en Miami. Inició su carrera en el modelaje tras firmar un contrato con una reconocida agencia y posteriormente estudió actuación en Los Ángeles y Miami.

Comenzó a ganar notoriedad en la televisión hispana por su participación en telenovelas como “Olvidarte jamás” (2006) y “Mi vida eres tú” (2006). Su salto a la fama internacional ocurrió gracias a su protagónico en la telenovela “Cuidado con el ángel” (2008), donde actuó junto a Maite Perroni.

Más adelante, consolidó su popularidad con otras producciones como “Sortilegio” (2009) y “Triunfo del amor” (2010).

El actor cubano William Levy destaca el talento y la inteligencia de Ángela Aguilar tras la viralización del video (@willevy/Instagram)

Levy también incursionó en la industria estadounidense. Participó en el programa “Dancing with the Stars” (2012) y ha intervenido en películas de Hollywood como “Resident Evil: The Final Chapter” (2016).

Además, ha trabajado como productor y ha desarrollado su carrera en ambas lenguas, consolidándose como una figura relevante entre los latinos en el entretenimiento.

Reconocido por su carisma y atractivo físico, William Levy es hoy uno de los actores cubanos de mayor proyección internacional, con una trayectoria que abarca telenovelas, cine y proyectos televisivos tanto en español como en inglés.