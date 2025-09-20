México

De “El Mayo” a Caro Quintero: los vecinos de Naasón Joaquín, líder de la Luz del Mundo, en la prisión de MDC Brooklyn

Joaquín García, su madre y su sobrino son acusados de abusar sexualmente a niñas, niños y mujeres de su iglesia

Por Ale Huitron

El líder de La Luz
El líder de La Luz del Mundo espera ser presentado en la Corte de Manhattan la próxima semana. Foto: Jesús Aviles / Infobae México

Luego de ser imputado por conducta sexual, financiera y delictiva, Naasón Joaquín García, líder de la iglesia de La Luz del Mundo, fue ingresado al Centro de Detención Metropolitano (MDC, por sus siglas en inglés) de Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos.

Cabe recordar que el pasado 10 de septiembre la Fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, anunció la acusación formal en contra del líder de la iglesia, su madre, Eva García de Joaquín, su sobrino, Joram Núñez Joaquín y otras tres personas más implicadas en el abuso de miembros de La Luz del Mundo y la creación de pornografía.

De acuerdo con el Buró Federal de Prisión (BOP) Naasón Joaquín fue registrado con el número 05584-512 y se encuentra preso en la MDC Brooklyn, cárcel en la que tiene como vecinos a tres narcotraficantes mexicanos que también se enfrentan a la justicia en Nueva York.

El líder de la Luz
El líder de la Luz del Mundo detenido en EEUU (Foto: AP)

Uno de los vecinos del líder de La Luz del Mundo es Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa que fue detenido el pasado 25 de julio de 2024 junto a su ahijado, Joaquín Guzmán López.

El Mayo” se encuentra registrado ante el BOP con el número 27102-511 y está detenido en el MDC Brooklyn en medio de un proceso en el que se anunció que los Estados Unidos no buscará la pena de muerte, pero sí podría enfrentar cadena perpetua a pesar de declararse culpable.

Otro de los narcotraficantes que se encuentra en esta prisión es Rafael Caro Quintero, alias “Narco de Narcos”, quien fue entregado a las autoridades estadounidenses en febrero pasado en un paquete de 29 narcos. Al recibir su custodia, la DEA celebró que podrían honrar la memoria del agente especial Enrique “Kiki” Camarena, asesinado en 1985 en Guadalajara, Jalisco, y cuya muerte y tortura se le atribuye a Quintero.

Rafael Caro Quintero pidió perdón
Rafael Caro Quintero pidió perdón a la familia de Camarena (Infobae)

Estados Unidos también informó que no buscará la pena de muerte para Caro Quintero, pero su proceso aún continúa en medio de medidas restrictivas debido a que se le acusa de dirigir su organización criminal desde la cárcel.

Vicente Carrillo Fuentes, alias “Viceroy”, exlíder del Cártel de Juárez, también se encuentra recluido en este centro penitenciario y está registrado ante el BOP con el número 0089-506.

El fiscal Joseph Nocella Jr. informó que también se desistió la solicitud de pena de muerte para este narcotraficante, quien fue entregado a los Estados Unidos junto a Caro Quintero.

El gobierno de México compartió
El gobierno de México compartió las fotografías de los líderes criminales de los cárteles del Golfo, Jalisco Nueva Generación, Los Zetas, Cártel de Sinaloa, Los Matazetas, Familia Michoacana, entre otros. Crédito: Gobierno de México

Naasón Joaquín permanecerá recluido en este centro penitenciario mientras espera ser presentado la próxima semana en la Corte de Manhattan.

De acuerdo con la acusación en su contra, Naasón Joaquín abusó de su poder, la doctrina y la estructura de la iglesia para amenazar, coaccionar y abusar sexualmente de niñas, niños y mujeres durante décadas, además de destruir las pruebas para evadir su detención.

Tanto él como sus familiares y cómplices son señalados por utilizar la iglesia para cometer tráfico sexual de mujeres y niños; para inducir a las víctimas a viajar y participar en actos sexuales forzados; para producir, recibir, distribuir y poseer pornografía infantil; emplear la mano de obra forzada de miembros de la iglesia; estructurar ilegalmente transacciones en efectivo y contrabando de grandes cantidades de dinero en efectivo y por obstruir la justicia.

