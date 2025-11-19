Receta de crepas de avena con frutos rojos, libres de gluten, ideales para un antojo saludable

Las crepas de avena se han posicionado como una alternativa práctica y equilibrada para quienes buscan opciones nutritivas en la alimentación diaria.
Su preparación sencilla y la posibilidad de combinarlas con ingredientes variados hacen de este snack una elección versátil, adecuada tanto para desayunos como para meriendas saludables.
Gracias a la avena, estas crepas aportan fibra, energía de liberación gradual y un perfil nutricional atractivo para diferentes estilos de vida. Además, si se eligen los ingredientes adecuados, esta opción también puede ser apta para celíacos e intolerantes al gluten, tal como es el caso de la receta que tenemos para ti.
Receta de crepas saludables de avena con frutos rojos (libres de gluten)
Ingredientes:
- 1 taza de harina de avena sin gluten
- 2 huevos
- 1 ¼ taza de leche vegetal (almendra, arroz, coco o soya)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
- 1 cucharada de aceite de coco o de oliva
- 1 pizca de sal
- Frutos rojos frescos: fresa, frambuesa, mora o arándano (al gusto)
Preparación:
- Coloca en la licuadora la harina de avena, los huevos, la leche vegetal, la esencia de vainilla (si usas), el aceite y la sal. Mezcla hasta obtener una masa líquida y suave.
- Deja reposar la mezcla cinco minutos.
- Calienta una sartén antiadherente a fuego medio y engrásala levemente con aceite de coco o de oliva.
- Vierte una porción de la mezcla y distribuye hasta formar una crepa delgada.
- Cocina por aproximadamente 1 a 2 minutos, hasta que los bordes se despeguen. Da la vuelta y cocina 1 minuto más.
- Retira la crepa y repite el proceso con el resto de la mezcla.
Montaje:
- Rellena cada crepa con frutos rojos frescos.
- Si lo prefieres, puedes añadir un poco de yogur natural o un toque de miel para endulzar.
Estas crepas son aptas para celíacos y una opción equilibrada para desayuno o merienda.
Este es el perfil nutricional de una crepa de avena con frutos rojos
Una crepa de avena con leche vegetal y frutos rojos presenta un perfil nutricional equilibrado, con un aporte moderado de energía, carbohidratos complejos, fibra, proteínas y micronutrientes. Estos son los componentes estimados para una porción individual (una crepa mediana rellena con frutos rojos):
- Calorías: Aproximadamente 120-170 kcal por crepa, dependiendo del tipo de leche vegetal y la cantidad de avena y frutos rojos utilizados.
- Carbohidratos: Entre 20 y 28 gramos, principalmente provenientes de la avena y las frutas, que aportan energía de absorción lenta y azúcares naturales de los frutos rojos.
- Fibra: Entre 3 y 5 gramos, gracias a la avena y los frutos rojos como fresas, arándanos o frambuesas, lo que ayuda a la digestión y la saciedad.
- Proteína: Alrededor de 4 a 6 gramos, dependiendo de los huevos y de la leche vegetal empleada; las opciones de leche de soya aportan más proteína que las de almendra o arroz.
- Grasas: Entre 2 y 5 gramos, con contenido bajo a moderado, mayormente insaturadas provenientes de la avena y, si se utiliza, un poco de aceite de oliva o coco.
- Azúcares: Principalmente naturales de los frutos rojos, con bajo aporte de azúcares añadidos si no se incorpora endulzante extra.
- Micronutrientes: Buen aporte de vitaminas del grupo B (avena), antioxidantes (frutos rojos), vitamina C, hierro y magnesio.
Este perfil puede variar según los ingredientes específicos y las cantidades utilizadas. Las crepas de avena con leche vegetal y frutos rojos son opción saludable, libres de lácteos y gluten si se escoge avena certificada y leche vegetal sin aditivos.