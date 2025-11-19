México

Receta de crepas de avena con frutos rojos, libres de gluten, ideales para un antojo saludable

Esta preparación es ideal para quienes buscan alternativas nutritivas, pues la receta aporta energía sostenida, fibra y antioxidantes, por lo que es perfecta para desayunos o meriendas balanceadas

La receta destaca por su bajo contenido de azúcares añadidos, gracias al dulzor natural de los frutos rojos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las crepas de avena se han posicionado como una alternativa práctica y equilibrada para quienes buscan opciones nutritivas en la alimentación diaria.

Su preparación sencilla y la posibilidad de combinarlas con ingredientes variados hacen de este snack una elección versátil, adecuada tanto para desayunos como para meriendas saludables.

Gracias a la avena, estas crepas aportan fibra, energía de liberación gradual y un perfil nutricional atractivo para diferentes estilos de vida. Además, si se eligen los ingredientes adecuados, esta opción también puede ser apta para celíacos e intolerantes al gluten, tal como es el caso de la receta que tenemos para ti.

Los carbohidratos complejos de la avena y los azúcares naturales de los frutos rojos proporcionan energía de absorción lenta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de crepas saludables de avena con frutos rojos (libres de gluten)

Ingredientes:

  • 1 taza de harina de avena sin gluten
  • 2 huevos
  • 1 ¼ taza de leche vegetal (almendra, arroz, coco o soya)
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
  • 1 cucharada de aceite de coco o de oliva
  • 1 pizca de sal
  • Frutos rojos frescos: fresa, frambuesa, mora o arándano (al gusto)

Preparación:

  1. Coloca en la licuadora la harina de avena, los huevos, la leche vegetal, la esencia de vainilla (si usas), el aceite y la sal. Mezcla hasta obtener una masa líquida y suave.
  2. Deja reposar la mezcla cinco minutos.
  3. Calienta una sartén antiadherente a fuego medio y engrásala levemente con aceite de coco o de oliva.
  4. Vierte una porción de la mezcla y distribuye hasta formar una crepa delgada.
  5. Cocina por aproximadamente 1 a 2 minutos, hasta que los bordes se despeguen. Da la vuelta y cocina 1 minuto más.
  6. Retira la crepa y repite el proceso con el resto de la mezcla.

Montaje:

  • Rellena cada crepa con frutos rojos frescos.
  • Si lo prefieres, puedes añadir un poco de yogur natural o un toque de miel para endulzar.

Estas crepas son aptas para celíacos y una opción equilibrada para desayuno o merienda.

El contenido de fibra en la crepa de avena con frutos rojos favorece la digestión y la sensación de saciedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este es el perfil nutricional de una crepa de avena con frutos rojos

Una crepa de avena con leche vegetal y frutos rojos presenta un perfil nutricional equilibrado, con un aporte moderado de energía, carbohidratos complejos, fibra, proteínas y micronutrientes. Estos son los componentes estimados para una porción individual (una crepa mediana rellena con frutos rojos):

  • Calorías: Aproximadamente 120-170 kcal por crepa, dependiendo del tipo de leche vegetal y la cantidad de avena y frutos rojos utilizados.
  • Carbohidratos: Entre 20 y 28 gramos, principalmente provenientes de la avena y las frutas, que aportan energía de absorción lenta y azúcares naturales de los frutos rojos.
  • Fibra: Entre 3 y 5 gramos, gracias a la avena y los frutos rojos como fresas, arándanos o frambuesas, lo que ayuda a la digestión y la saciedad.
  • Proteína: Alrededor de 4 a 6 gramos, dependiendo de los huevos y de la leche vegetal empleada; las opciones de leche de soya aportan más proteína que las de almendra o arroz.
  • Grasas: Entre 2 y 5 gramos, con contenido bajo a moderado, mayormente insaturadas provenientes de la avena y, si se utiliza, un poco de aceite de oliva o coco.
  • Azúcares: Principalmente naturales de los frutos rojos, con bajo aporte de azúcares añadidos si no se incorpora endulzante extra.
  • Micronutrientes: Buen aporte de vitaminas del grupo B (avena), antioxidantes (frutos rojos), vitamina C, hierro y magnesio.

Este perfil puede variar según los ingredientes específicos y las cantidades utilizadas. Las crepas de avena con leche vegetal y frutos rojos son opción saludable, libres de lácteos y gluten si se escoge avena certificada y leche vegetal sin aditivos.

