¿Quién fue la primera mexicana que participó en Miss Universo? Así fue el origen de la tradición nacional

La historia de México en el certamen Miss Universo comenzó en 1952 con la participación de Olga Llorens Pérez quien se convirtió en la primera connacional en competir en este certamen.

Su debut marcó el nacimiento de una presencia que, décadas después, llevaría al país a obtener coronas y protagonismo global en el mundo de la belleza.

¿Cómo se originó Miss Universo?

El certamen de Miss Universo no surgió de una iniciativa filantrópica, sino como una reacción empresarial tras una controversia en Miss América de 1951.

De acuerdo con The Washington Post la negativa de Yolanda Betbeze Fox-ganadora del título estadounidense aquel año- a posar con bañadores de la marca Catalina motivó a Pacific Mills a lanzar una competencia global propia.

“Me miró y me dijo: ‘Te voy a sacar de las noticias. Voy a organizar mi propio concurso. Ya verás’. Yo le dije: ‘Estupendo. Buena suerte’. ... En fin, efectivamente, él fue quien creó los certámenes de Miss USA y Miss Universo. Así que la gente puede agradecerme —o culparme— por eso”, dijo hace muchos años Yolanda para dicho medio estadounidense.

El primer evento se celebró en junio de 1952 en el Long Beach Municipal Auditorium, con más de 30 participantes. En ese escenario, Armi Helena Kuusela, representante de Finlandia, fue coronada como la primera ganadora.

¿Quién fue la primera mexicana en dicho concurso?

Desde su primera edición, Miss Universo integró una notable representación latinoamericana. Países como Chile, Cuba, Panamá, Perú, Uruguay, Venezuela y México figuraron entre los fundadores que aceptaron la invitación al inaugural Miss Universo 1952.

De acuerdo con los registros y recopilaciones, Olga Llorens Pérez representó a México en esa primera edición. Tenía 21 años en el momento de la competencia y aparece identificada tanto por su nombre completo (incluido el apellido materno) en los listados oficiales como en fuentes secundarias.

Su participación marcó el inicio del legado mexicano en el certamen internacional. A pesar del tiempo transcurrido y el protagonismo posterior de otras figuras, su nombre es el punto de partida indiscutible.

¿En qué lugar quedó Olga?

México no solo participó en su debut, sino que logró avanzar al Top 10 del primer Miss Universo, pues Olga Llorens Pérez fue reconocida entre las diez mejores candidatas de la edición 1952, junto a representantes de países como Estados Unidos, Suecia y Uruguay.

Entre la memoria y el olvido: el impacto de la pionera

Aunque Olga Llorens Pérez instauró la presencia mexicana en el certamen, su legado queda en ocasiones eclipsado por participantes con mayor resonancia mediática o logros de mayor visibilidad.

Tal ha sido el caso de Lupita Jones, primera mexicana en ser coronada Miss Universo en 1991, o Ana Bertha Lepe, Top 5 y figura del cine a partir de 1953.

El crecimiento de la presencia nacional derivó en estructuras como Miss Universe Méxcico, encargada de seleccionar a las actuales representantes, como Fátima Bosch quien participará en la edición 2025.