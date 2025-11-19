Plan Michoacán: autoridades destruyeron dos narcocampamentos, aseguraron armas y detuvieron a 7 personas

Parte de los detenidos durante las acciones conjuntas entre instituciones en Michoacán. Crédito: X - @GabSeguridadMX

La acción coordinada de fuerzas federales, estatales y municipales como parte del Plan Michoacán derivó en la destrucción de 2 narcocampamentos, 7 personas detenidas y el aseguramiento de drogas, armas y vehículos en varios municipios de la entidad.

Los hechos fueron informados este martes 18 de noviembre por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Los dispositivos se desplegaron como parte del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, con la participación de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE).

Los operativos fueron realizados en los municipios de Zamora, Jacona, Morelia, Lázaro Cárdenas, Jiquilpan y Pátzcuaro.

El resultado de los trabajos dejó la destrucción de 2 narcocampamentos, la captura de 7 individuos y el decomiso de dosis de cristal y marihuana, 2 armas largas, 2 armas cortas, 36 cargadores, 860 cartuchos, 6 artefactos explosivos improvisados, una motocicleta y 10 vehículos.

Operativo destacado durante las acciones del Plan Michoacán

Autoridades precisaron que dentro de las intervenciones realizadas, el operativo realizado en Pátzcuaro destacó sobre todos los demás. En este despliegue los efectivos localizaron y desmantelaron los dos narcocampamentos presuntamente vinculados a grupos delictivos.

Parte de la munición asegurada durante las acciones. Crédito: X - @GabSeguridadMX

Además, aseguraron lo siguiente:

5 vehículos

2 armas largas

35 cargadores

850 cartuchos

Diverso equipo táctico.

El señalamiento de las fuerzas de seguridad por las acciones en este municipio podría estar relacionado con los enfrentamientos suscitados el día de ayer.

Según información obtenida por Infobae México, elementos del Ejército Mexicano estuvieron involucrados en un enfrentamiento que tuvo como escenario las inmediaciones del cerro de la Cantera, en Pátzcuaro.

El saldo del enfrentamiento fue el deceso de dos presuntos agresores y un efectivo militar lesionado.

Según fuentes consultadas, los integrantes de las fuerzas armadas llevaban a cabo labores de reconocimiento en el área cuando fueron atacados por un grupo de civiles portando armas de fuego.

Resto de las intervenciones en el estado de Michoacán

En el municipio de Jiquilpan, se informó sobre el aseguramiento de 5 artefactos explosivos improvisados, dosis de presunta droga con características del cristal y equipo táctico, todo esto fue resultado de patrullajes destinados a preservar el orden y la paz pública.

La presencia de autoridades estatales y federales se hizo evidente en varios municipios, entre ellos Lázaro Cárdenas, Arteaga, Parácuaro, Apatzingán, Chinicuila y Buenavista, a través de recorridos enfocados en la supervisión y vigilancia.

Las autoridades no informaron a detalle en qué lugar se aseguraron el resto de los objetos y vehículos, únicamente realizaron el informe general de los resultados, destacando Pátzcuaro y Jiquilpan.

Cuál es el compromiso de las autoridades con Michoacán

Sobre los hechos, autoridades destacaron su compromiso con la ciudadanía de Michoacán y señalaron que estas acciones forman parte del esfuerzo conjunto para fortalecer la presencia institucional en la entidad.

Las acciones buscaron reforzar la seguridad en la región y brindar una mayor garantía de protección a la ciudadanía, mediante patrullajes constantes que permitieron monitorear el desarrollo de actividades cotidianas e identificar situaciones de riesgo, según autoridades.