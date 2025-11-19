México

Ramírez Bedolla anuncia la nueva beca Gertrudis Bocanegra como parte del Plan Michoacán

La Secretaría de Educación del estado dará a conocer, a partir del lunes 24 de noviembre, más detalles sobre los requisitos para solicitar el apoyo económico

Guardar
Inicia el Plan Michoacán en
Inicia el Plan Michoacán en el sector educativo del estado. Crédito:X: @ARBedolla

El gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedolla y la secretaria de Educación, Gabriela Molina, informaron que la nueva Beca Gertrudis Bocanegra ya está lista para implementarse en beneficio de estudiantes universitarios del estado.

El anuncio, realizado a una semana de la presentación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, destacó que este apoyo atenderá una de las principales necesidades de la comunidad estudiantil: el costo del transporte público.

Se informó que la ayuda económica destinada para este programa será otorgada con un monto de mil 900 pesos.

Primeros avances para la educación en Michoacán

De acuerdo con las autoridades, la beca está dirigida a cerca de 98 mil alumnas y alumnos inscritos en universidades, tecnológicos, institutos politécnicos y demás instituciones públicas de nivel superior.

Comunicado de Rámirez Bedolla junto a Gabriela Molina, sobre la nueva beca para Michoacán. Crédito: X: @ARBedolla

El programa forma parte del paquete de acciones con el que el gobierno federal y estatal buscan fortalecer la permanencia escolar y mejorar las condiciones de movilidad para quienes cursan estudios superiores en Michoacán.

El anuncio se dio tras la presentación nacional del Plan Michoacán por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, y fue señalado como uno de los primeros resultados concretos en materia educativa.

¿Cuándo inician asambleas informativas para conocer detalles de la beca Gertrudis Bocanegra?

La secretaria Gabriela Molina detalló que a partir del lunes 24 comenzarán las asambleas informativas en todas las instituciones públicas de educación superior del estado.

Se iniciarán asambleas para que
Se iniciarán asambleas para que los estudiantes conozcan los requisitos. Crédito: Gobierno de México

En estas reuniones se explicarán los requisitos, procesos y fechas clave para el registro, con el fin de que los alumnos interesados puedan acceder al programa.

Molina destacó que la Beca Gertrudis Bocanegra es única en el país por su enfoque específico en movilidad estudiantil y su coordinación conjunta entre instituciones educativas y áreas de bienestar federal.

¿Qué pretende modificar el Plan Michoacán en la educación?

La beca se suma a otras medidas contempladas en el Plan Michoacán en materia educativa, entre ellas:

La beca está dirigida a
La beca está dirigida a cerca de 98 mil alumnas y alumnos de nivel superior. (Foto: Midis)

La ampliación de las Becas Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro para estudiantes de todos los niveles.

La creación de 50 mil nuevos espacios educativos en universidades públicas, en colaboración con la UNAM, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y el sistema de institutos tecnológicos.

• La construcción de 19 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) en 16 municipios para fortalecer la atención a la primera infancia.

Beca Gertrudis Bocanegra destinada a la movilidad de los estudiantes

Las autoridades estatales subrayaron que los apoyos buscan responder a necesidades detectadas en el sector educativo, particularmente en lo referente a movilidad, capacidad de matrícula y acceso equitativo.

La implementación temprana de la Beca Gertrudis Bocanegra fue presentada como un proyecto para disminuir barreras económicas y asegurar que más jóvenes concluyan su formación profesional en Michoacán.

La beca va destinada a
La beca va destinada a para la movilidad de los estudiantes. FOTO: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN /CUARTOSCURO.COM

Bedolla recordó que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, contempla una estrategia integral con una inversión de 57 mil millones de pesos del Gobierno federal y 2 mil 700 millones del Gobierno estatal.

En total, el plan reúne 100 acciones agrupadas en 12 ejes que abarcan seguridad, justicia, salud, educación, infraestructura, desarrollo social y otros rubros prioritarios para el estado.

¿Quién fue Gertrudis Bocanegra?

La beca lleva su nombre
La beca lleva su nombre en tributo a su lucha en la Independencia de Mexico.

Gertrudis Bocanegra fue una heroína de la Independencia de México, conocida como la Heroína de Pátzcuaro.

El nombre de esta beca se eligió porque Gertrudis es originaria de Pátzcuaro, Michoacán, quien se dedicó a la causa insurgente actuando como espía, mensajera y reclutadora; y, a pesar de la tortura, nunca traicionó a sus compañeros.

Temas Relacionados

Beca Gertrudis BocanegraPlan MichoacánGabriela MolinaClaudia SheinbaumAlfredo Ramírez BedollaMovilidadNivel SuperiorMichoacánSEPEducaciónmexico-noticias

Más Noticias

Yuridia revela que nombró a su hijo en honor a Valentín Elizalde y oyó música del “Gallo de oro” en su parto

La familia de la cantante compartió la divertida historia de cómo el nombre de su hijo menor surgió durante el parto, inspirado por la música de Valentín Elizalde

Yuridia revela que nombró a

La Granja VIP en vivo hoy 18 de noviembre: sigue la tarde de El Duelo

El reality genera expectativas porque se acerca el día de nominación

La Granja VIP en vivo

México vs Paraguay en vivo: anulan gol de Gustavo Velázquez por fuera de lugar

El equipo de Javier Aguirre cerrará su actividad del año en esta fecha FIFA a siete meses de la Copa Mundial

México vs Paraguay en vivo:

Mi Beca para Empezar 2025: cuándo será el siguiente pago para todos los beneficiarios

Se trata del último depósito de este año, de acuerdo con datos del Gobierno de la Ciudad de México

Mi Beca para Empezar 2025:

Este es el nuevo programa de deportes de la SEP para niños y jóvenes motivado por el próximo Mundial

El torneo se realizará cada año a partir de 2026, la Gran Final se jugará en el Estadio Olímpico Universitario

Este es el nuevo programa
MÁS NOTICIAS

NARCO

Catean narcobodega en Morelos: había

Catean narcobodega en Morelos: había más de 100 kg de cristal y precursores químicos

Reportan que audiencia en EEUU de Vicente Carrillo Fuentes “El Viceroy” fue aplazada de nueva cuenta

Detienen a cuatro policías municipales de Jalisco vinculados con el CJNG

Operativo Pez Vela: en Colima detienen a 54 personas, aseguran drogas, vehículos y armamento

“Del Sacro”, el grupo delictivo dedicado a la extorsión telefónica y de comerciantes que opera en CDMX

ENTRETENIMIENTO

Yuridia revela que nombró a

Yuridia revela que nombró a su hijo en honor a Valentín Elizalde y oyó música del “Gallo de oro” en su parto

La Granja VIP en vivo hoy 18 de noviembre: sigue la tarde de El Duelo

Álex Fernández pospone concierto de Uruapan en apoyo a Carlos Manzo

¿Por qué Tom Cruise ya es considerado mexicano?

Una película de Minecraft sigue triunfando en México a través de esta plataforma

DEPORTES

México vs Paraguay en vivo:

México vs Paraguay en vivo: expulsan a asistente de los Guaraníes

David Benavidez revela el nombre de los rivales que debería enfrentar Canelo Álvarez: “No hay peleas para él ahí”

Víctima asegura que Marco Antonio “Chiquimarco”, ex árbitro mexicano, no acudió a la audiencia por presunta violencia familiar

Dónde juegan los portugueses que golearon a la Selección Mexicana Sub-17

La advertencia de Javier Alarcón a Cruz Azul previo al enfrentamiento contra Chivas en la Liguilla: “Va a necesitar volar”