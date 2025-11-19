Ramírez Bedolla anuncia la nueva beca Gertrudis Bocanegra como parte del Plan Michoacán

Inicia el Plan Michoacán en el sector educativo del estado. Crédito:X: @ARBedolla

El gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedolla y la secretaria de Educación, Gabriela Molina, informaron que la nueva Beca Gertrudis Bocanegra ya está lista para implementarse en beneficio de estudiantes universitarios del estado.

El anuncio, realizado a una semana de la presentación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, destacó que este apoyo atenderá una de las principales necesidades de la comunidad estudiantil: el costo del transporte público.

Se informó que la ayuda económica destinada para este programa será otorgada con un monto de mil 900 pesos.

Primeros avances para la educación en Michoacán

De acuerdo con las autoridades, la beca está dirigida a cerca de 98 mil alumnas y alumnos inscritos en universidades, tecnológicos, institutos politécnicos y demás instituciones públicas de nivel superior.

Comunicado de Rámirez Bedolla junto a Gabriela Molina, sobre la nueva beca para Michoacán. Crédito: X: @ARBedolla

El programa forma parte del paquete de acciones con el que el gobierno federal y estatal buscan fortalecer la permanencia escolar y mejorar las condiciones de movilidad para quienes cursan estudios superiores en Michoacán.

El anuncio se dio tras la presentación nacional del Plan Michoacán por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, y fue señalado como uno de los primeros resultados concretos en materia educativa.

¿Cuándo inician asambleas informativas para conocer detalles de la beca Gertrudis Bocanegra?

La secretaria Gabriela Molina detalló que a partir del lunes 24 comenzarán las asambleas informativas en todas las instituciones públicas de educación superior del estado.

Se iniciarán asambleas para que los estudiantes conozcan los requisitos. Crédito: Gobierno de México

En estas reuniones se explicarán los requisitos, procesos y fechas clave para el registro, con el fin de que los alumnos interesados puedan acceder al programa.

Molina destacó que la Beca Gertrudis Bocanegra es única en el país por su enfoque específico en movilidad estudiantil y su coordinación conjunta entre instituciones educativas y áreas de bienestar federal.

¿Qué pretende modificar el Plan Michoacán en la educación?

La beca se suma a otras medidas contempladas en el Plan Michoacán en materia educativa, entre ellas:

La beca está dirigida a cerca de 98 mil alumnas y alumnos de nivel superior. (Foto: Midis)

• La ampliación de las Becas Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro para estudiantes de todos los niveles.

• La creación de 50 mil nuevos espacios educativos en universidades públicas, en colaboración con la UNAM, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y el sistema de institutos tecnológicos.

• La construcción de 19 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) en 16 municipios para fortalecer la atención a la primera infancia.

Beca Gertrudis Bocanegra destinada a la movilidad de los estudiantes

Las autoridades estatales subrayaron que los apoyos buscan responder a necesidades detectadas en el sector educativo, particularmente en lo referente a movilidad, capacidad de matrícula y acceso equitativo.

La implementación temprana de la Beca Gertrudis Bocanegra fue presentada como un proyecto para disminuir barreras económicas y asegurar que más jóvenes concluyan su formación profesional en Michoacán.

La beca va destinada a para la movilidad de los estudiantes. FOTO: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN /CUARTOSCURO.COM

Bedolla recordó que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, contempla una estrategia integral con una inversión de 57 mil millones de pesos del Gobierno federal y 2 mil 700 millones del Gobierno estatal.

En total, el plan reúne 100 acciones agrupadas en 12 ejes que abarcan seguridad, justicia, salud, educación, infraestructura, desarrollo social y otros rubros prioritarios para el estado.

¿Quién fue Gertrudis Bocanegra?

La beca lleva su nombre en tributo a su lucha en la Independencia de Mexico.

Gertrudis Bocanegra fue una heroína de la Independencia de México, conocida como la Heroína de Pátzcuaro.

El nombre de esta beca se eligió porque Gertrudis es originaria de Pátzcuaro, Michoacán, quien se dedicó a la causa insurgente actuando como espía, mensajera y reclutadora; y, a pesar de la tortura, nunca traicionó a sus compañeros.