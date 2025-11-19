México

Licencia Permanente 2026: cuáles serán los nuevos costos y requisitos

El trámite estará disponible solo para conductores particulares, motociclistas quedan excluidos de este beneficio

La licencia de conducir permanente
La licencia de conducir permanente en CDMX seguirá disponible durante todo 2026 para vehículos particulares. Crédito: Cuartoscuro/Magdalena Montiel Velázquez

Con la mirada puesta en facilitar la movilidad y atender la fuerte demanda ciudadana, el Gobierno de la Ciudad de México confirmó que la licencia de conducir permanente continuará disponible durante todo 2026.

Esta medida, que ha recibido una amplia aceptación por parte de los habitantes, tendrá un costo determinado y simplificará los trámites para miles de capitalinos que buscan obtener la licencia de conducir permanente.

En conferencia de prensa la tarde de este 18 de noviembre, Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, ofreció detalles sobre el programa de la licencia de conducir permanente y el rumbo que tomarán los recursos obtenidos por su expedición.

Costos y procedimiento para obtener la licencia permanente este 2026

El trámite de la licencia
El trámite de la licencia de conducir permanente tendrá un costo de 1,500 pesos, igual que en 2025. Crédito: Jesús A. Aviles/ Infobae México.

En 2026, el costo para tramitar la licencia de conducir permanente en la CDMX será el mismo que el del año anterior:

  • 1 mil 500 pesos para cada trámite exitoso.
  • Disponible únicamente para conductores de vehículos particulares.
  • Motociclistas quedan excluidos de este formato.

Los usuarios pueden optar entre dos modalidades para iniciar su trámite:

  • Presencial: en uno de los 35 módulos establecidos por la Secretaría de Movilidad (Semovi), siempre con cita previa.
  • Digital: a través del Sistema de Citas en Línea de Semovi.

Tras realizar el pago correspondiente, puede demorar hasta 72 horas para que el sistema refleje la transacción y notifique al solicitante el folio y número de licencia vía correo electrónico.

Requisitos para tramitar la licencia permanente

El proceso de solicitud demanda documentación básica y el cumplimiento de ciertos pasos, tanto en formato digital como presencial. Los interesados deberán:

  • Programar su cita, ya sea en línea o para atención física en módulos de Semovi.
  • Presentar identificación oficial vigente y comprobante de domicilio en la Ciudad de México.
  • Comprobar el pago de derechos por 1 mil 500 pesos.

Destino de los ingresos por la licencia de conducir permanente

Los recursos recaudados por la
Los recursos recaudados por la expedición de la licencia de conducir permanente financiarán proyectos de movilidad urbana en CDMX. (Foto: Especial/Licencia CDMX )

El Gobierno de la CDMX indicó que los recursos obtenidos, más de 2 mil millones de pesos durante 2025, serán orientados a un fideicomiso enfocado exclusivamente en mejorar la movilidad urbana. El dinero servirá para financiar proyectos en tres ejes concretos:

  • Movilidad no motorizada.
  • Seguridad vial.
  • Fortalecimiento de sistemas de transporte público.

Razones por la que el gobierno de la CDMX mantendrá la licencia permanente

La continuidad de la licencia permanente forma parte del Paquete Financiero presentado por el gobierno. Inicialmente, el programa concluía en diciembre de 2025, pero la alta demanda ciudadana y el éxito en la recaudación motivaron la ampliación del plazo.

Brugada, durante su conferencia, señaló que esta decisión responde a la confianza de los habitantes en los servicios del Gobierno, así como a la superación de las metas de expedición y recaudación esperadas para el año pasado.

Asimismo, la jefa de Gobierno precisó que se implementarán mecanismos de supervisión para garantizar una gestión transparente y eficiente de los recursos.

