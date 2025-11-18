México

Gobierno de CDMX extiende plazo a 2026 para tramitar la licencia permanente de conducir

La demanda alta de la ciudadana motiva la prórroga para obtener la licencia permanente en la capital mexicana

Guardar
El Gobierno de la Ciudad
El Gobierno de la Ciudad de México extiende hasta 2026 el plazo para tramitar la licencia permanente de conducir.| Crédito: Jesús A. Aviles/ Infobae México.

El Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada Molina, anunció la extensión del plazo para tramitar la licencia permanente de conducir hasta el 31 de diciembre de 2026.

Esta decisión responde a la alta demanda ciudadana y a la superación de las expectativas de emisión previstas para 2025.

La jefa de Gobierno explicó que la fecha límite original era el 31 de diciembre de 2025, pero la demanda ciudadana llevó a las autoridades a replantear el calendario y a integrar la prórroga en el Paquete Financiero del próximo año.

“Vamos a convocar a la ciudadanía a que programe con calma su trámite de licencia permanente, que estará disponible todo el 2026”, declaró Brugada en conferencia de prensa.

Detalles del trámite

Los capitalinos podrán tramitar su
Los capitalinos podrán tramitar su licencia de conducir permanente hasta diciembre de 2026 ( Foto: X / @LaSEMOVI)

En cuanto a los detalles operativos, el trámite de la licencia permanente puede realizarse tanto de manera presencial como digital

Los interesados pueden acudir a cualquiera de los 35 módulos habilitados en la capital, siempre con cita previa, o bien optar por el Sistema de Citas en Línea de la Secretaría de Movilidad (Semovi).

El costo del documento es de 1.500 pesos mexicanos y está dirigido exclusivamente a conductores de vehículos particulares, quedando excluidas las motocicletas, tal como confirmaron ambas fuentes.

Además, una vez realizado el pago, el sistema puede tardar hasta 72 horas en reflejar la transacción y enviar la constancia con el número de licencia al correo electrónico del solicitante.

Impacto y destino de los recursos

Los ingresos por licencias permanentes
Los ingresos por licencias permanentes se destinan a un fideicomiso para mejorar la movilidad urbana y la seguridad vial.|Crédito: Cuartoscuro.

El impacto de la medida se refleja en las cifras alcanzadas durante 2025, año en el que la emisión de licencias permanentes rompió todos los pronósticos oficiales.

Los ingresos obtenidos por la expedición de licencias permanentes se canalizan a un fideicomiso orientado a la mejora de la movilidad urbana.

Este instrumento financiero tiene como ejes principales la movilidad no motorizada, la seguridad vial y el fortalecimiento del transporte público. En 2025, la recaudación superó los 2.000 millones de pesos, monto que permitirá financiar diversos proyectos en estos rubros, según puntualizó Brugada.

Temas Relacionados

CDMXLicencia permanenteClara Brugadamexico-noticias

Más Noticias

Reportan muerte de una mujer dentro de una cámara de refrigeración en supermercado de Tlaxcala

Los primeros reportes apuntan dos líneas de investigación: infarto en horario laboral o feminicidio

Reportan muerte de una mujer

Día Internacional del Hombre: lo que el semen puede revelar sobre la salud masculina y puede salvar tu vida

Especialistas resaltan que este fluido puede dar señales tempranas para la prevención de enfermedades en los varones

Día Internacional del Hombre: lo

Mexicana en Canadá desata polémica con su video batallando con la nieve: “No hay crimen y mis hijos aquí sí pueden salir”

Entre risas y cansancio, la mexicana Myriam López conquistó las redes al compartir un video desde Montreal donde aparece luchando contra la nieve para limpiar su auto

Mexicana en Canadá desata polémica

Familias de diez migrantes guatemaltecos en Chiapas exigen “verdad y justicia” a dos años de su desaparición

Las víctimas fueron vistas con vida por última vez en la región de Frontera Comalapa, espacio estratégico para el tráfico de personas y drogas hacia gran parte de la frontera sur de México

Familias de diez migrantes guatemaltecos

Pese a baja actividad, volcán Popocatépetl vive una noche de imágenes impactantes

Pese a la jornada tranquila que vivió el volcán este día, durante el transcurso de la noche se registraron actividades volcánicas importantes

Pese a baja actividad, volcán
MÁS NOTICIAS

NARCO

Reportan muerte de una mujer

Reportan muerte de una mujer dentro de una cámara de refrigeración en supermercado de Tlaxcala

Familias de diez migrantes guatemaltecos en Chiapas exigen “verdad y justicia” a dos años de su desaparición

Vinculan a proceso a segundo implicado en atentado contra expresidenta municipal de Oaxaca

Procesan a segundo implicado en ataque armado contra expresidenta municipal de La Pe, en Oaxaca

Sujetos armados incendiaron dos colegios en Culiacán, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Martha Higareda y el dilema

Martha Higareda y el dilema que tiene con su esposo por el nombre de sus gemelas: “Él me sale con unos nombres muy americanos”

Juan Gabriel conquista a las nuevas generaciones: su repunte histórico suma 1.6 millones de nuevos fans

Colibrís y plumas dan vida al imponente traje que Fátima Bosch lucirá en Miss Universo 2025

Alejandro González Iñárritu le da a Tom Cruise el primer Oscar de su carrera: “Yo lo llamo Tomás Cruz, es mexicano”

La Granja VIP en vivo hoy martes 28 de noviembre: Manola le pide perdón a Teo tras amenaza de mandarlo a golpear

DEPORTES

Costa Rica vs Honduras: a

Costa Rica vs Honduras: a qué hora y dónde ver a Miguel Herrera buscar su pase a la Copa del Mundo 2026

¿Quién es Estefanía Caballero? La fan que se volvió viral en el partido México vs Uruguay por su parecido a Anne Hathaway

“La idea que tengo de Mora es positiva”: DT de Uruguay destaca la madurez del juvenil mexicano

Leyenda Azul 2025: prepara edición histórica con tres eliminatorias en la Arena México y Coliseo

Perro Bermúdez asegura que Guillermo Ochoa estará en el Mundial 2026: “Irá aunque juegue en la liga de Xochimilco”