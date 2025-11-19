Inician exhumaciones controladas en fosas comunes del Panteón Civil de Dolores

Buscan identificar cuerpos de personas sin identificar en fosas comunes. Foto: (FGJ CDMX)

La apertura del Plan de Recuperaciones Controladas en Fosas Comunes en el Panteón Civil de Dolores marca un hito en la búsqueda de personas desaparecidas en la Ciudad de México.

Este programa, impulsado por la Fiscalía General de Justicia capitalina, tiene como objetivo principal la identificación de personas inhumadas sin identificar, mediante una metodología técnica y humanitaria que busca restituir dignamente los restos a sus familias.

Durante el acto protocolario que reunió a colectivos y familiares de desaparecidos, la fiscal Bertha Alcalde explicó que el plan se fundamenta en el Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense, previsto en la Ley General en materia de desapariciones. Esta metodología exige una investigación preliminar exhaustiva para reunir toda la información útil que permita identificar a las personas inhumadas.

Alcalde detalló que, tras siete meses de trabajo, se establecieron los criterios para seleccionar las primeras fosas a intervenir en esta fase piloto, siendo el Panteón Civil de Dolores el único sitio en la capital con fosas comunes colectivas donde se han depositado cuerpos no identificados.

Arrancó el programa de Exhumaciones Controladas en el Panteón de Dolores. Foto: (FGJ CDMX)

En esta primera etapa, la intervención se realiza de manera superficial en el nivel 15 de la fosa 26, seleccionada tras analizar coincidencias entre el registro de personas desaparecidas de la Ciudad de México y los casos con mayores probabilidades de identificación.

Además, se priorizó la necesidad de garantizar un manejo adecuado de los elementos óseos, en espera de la puesta en marcha del Centro de Resguardo Temporal, actualmente en construcción.

“Los elementos recuperados serán analizados en las instalaciones del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses para establecer su identidad y en su caso ser restituidos a sus familias”, explicó Bertha Alcalde.

El proceso de exhumación, realizado en presencia de representantes de colectivos y familiares, comenzó con el levantamiento y retiro de la lápida, seguido de la colocación de una retícula para delimitar el área de trabajo.

Durante el primer día, se excavaron 40 centímetros correspondientes al primer nivel de la fosa veintiséis de la línea 2-BIS, recuperándose un total de noventa elementos óseos. Las labores concluyeron después de las 14:00 horas, conforme al horario establecido por el panteón.

José Raúl Pérez García, jefe del Departamento de Identificación Humana del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, informó que los restos encontrados serán trasladados a dicho instituto para su análisis forense.

La fiscal Bertha Alcalde en el inicio del programa de exhumaciones controladas en el Panteón de Dolores. Foto: (FGJ CDMX)

Además, la fosa permanecerá bajo resguardo de personal de seguridad para garantizar su protección adecuada. Una vez finalizado el proceso de identificación, la Comisión de Búsqueda de Personas capitalina comunicará los resultados a los colectivos y familiares involucrados.

La intervención forense cuenta con la participación del Gabinete de Búsqueda de Personas Desaparecidas, integrado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Secretaría de Gobierno capitalina, la Comisión de Búsqueda de Personas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Poder Judicial a través del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Se estima que, desde hace dos décadas, cerca de 10 mil personas no identificadas o identificadas sin reclamo permanecen en las fosas comunes del Panteón Civil de Dolores, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo.

El programa piloto de exhumaciones controladas, considerado el más grande de México y Latinoamérica para la identificación de cuerpos, comenzó con la apertura de la fosa veintiséis en su nivel quince, correspondiente a inhumaciones realizadas entre 2013 y 2015.