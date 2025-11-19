El asesinato de Carlos Manzo se planeó y coordinó en un grupo de mensajería móvil

El Licenciado y los dos hombres encontrados sin vida el 10 de noviembre integraban un grupo de mensajería donde se planeó el asesinato de Carlos Manzo. (Redes sociales y Agencias de gobierno)

Las investigaciones respecto al asesinato de Carlos Manzo revelaron que el crimen fue planeado y coordinado en un grupo de una red de mensajería móvil, comandado por un hombre apodado “El Licenciado”, quien ya está detenido.

La información fue revelada mediante una conferencia de prensa encabeza por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el Fiscal General del Estado de Michoacán, Carlos torres Piña.

En el informe destacó la detención de “El Licenciado”, un nuevo implicado en el caso, quien presuntamente dio las ordenes para realizar el atentado contra el alcalde de Uruapan.

Este arresto derivó del análisis de los teléfonos celulares de dos presuntos delincuentes implicados en el caso, quienes fueron encontrados sin vida el pasado 10 de noviembre en la carretera Uruapan–Paracho.

“El licenciado”, presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

El licenciado, detenido por su implicación en el asesinato de Carlos Manzo. Crédito: Agencias de gobierno

Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, fue ubicado en la colonia Centro del municipio de Morelia, donde fue detenido en un operativo coordinado entre diversas autoridades.

Su detención se realizó el 18 de noviembre por la tarde, según informes.

Informes detallaron que en la investigación se identificó que Jorge Armando “N” coordinaba a los integrantes de una célula delictiva a través de una aplicación de mensajería cifrada, donde emitía instrucciones directas para vigilar al alcalde, seguir su ruta y ejecutar el ataque.

Su detención derivó del análisis de los dispositivos celulares de los dos jóvenes relacionados con el caso, quienes fueron encontrados sin vida el pasado 10 de noviembre.

El Fiscal General de Michoacán enfatizó en que “El Licenciado” es el actor, o uno de los actores intelectuales del caso.

Además, el Secretario de la SSCP señaló que esta detención es un paso clave para desarticular la estructura criminal responsable del ataque a Carlos Manzo.

Cómo se encontró el grupo de mensajería donde se planeó el ataque a Carlos Manzo

Los dos jóvenes encontrados sin vida el 10 de noviembre integraban un grupo de mensajería donde se planeó el asesinato de Carlos Manzo. Crédito: Agencias de gobierno

Según los informes, el análisis de cámaras de videovigilancia, revisión de circuitos cerrados y entrevistas, así como la utilización de herramientas tecnológicas, permitieron reconstruir la secuencia de hechos y determinar la implicación de cada uno de los participantes en el homicidio.

Las indagatorias permitieron ubicar a dos sujetos, Fernando Josué “N” y Ramiro “N”, quienes acompañaron al atacante Víctor Manuel “N” horas antes de la agresión.

Josué “N” y Ramiro “N” fueron localizados sin vida el 10 de noviembre sobre la carretera Uruapan–Paracho

Según autoridades, los asesinatos de los dos apuntarían a un corte de las investigaciones por parte de los autores intelectuales del asesinato de Carlos Manzo.

Sin embargo, al encontrar los cuerpos de los dos presuntos implicados se localizaron sus teléfonos, los cuales fueron asegurados y sometidos a análisis.

El rastreo de los dispositivos, detalló el Gobierno federal, llevó al hallazgo de un grupo en una aplicación de mensajería en el cual se coordinó la agresión y se siguió en tiempo real el movimiento de Carlos Manzo.

En ese chat, “El Licenciado” emitía instrucciones directas para la ejecución del ataque y presionaba a los involucrados a disparar sin importar quién acompañara a la víctima.

Autoridades detallaron que en mensajes intercambiados entre los partícipes, Ramiro “N” fungía como coordinador de campo, solicitando a otros integrantes borrar los mensajes tras cada indicación y enviando videos de los sitios donde se hallaba Manzo.

Detalles de los mensajes enviados por los presuntos criminales en el grupo de mensajería móvil

Las autoridades detallaron algunos de los mensajes que se enviaron en el grupo donde se habría planeado el asesinato de Carlos Manzo, el pasado 1 de noviembre.

A las 18:06 horas del día del crimen, Ramiro compartió un video de la jardinera donde luego ocurriría el ataque e informó su presencia en el sitio.

Posteriormente, a las 19:45, comunicó al grupo que Manzo asistía al festival de velas y que se encontraba transmitiendo en vivo por redes sociales.

A las 20:00 horas, comunicó que las autoridades tenían sometido al tirador y que Manzo estaba siendo atendido.

Minutos después, solicitó a otro integrante recoger a su colaborador, Fernando Josué “N”.

En los videos compartidos por el grupo, los participantes identificaron rutas de escape y coordinaron su ocultamiento tras el atentado, según informes de autoridades.