Catean narcobodega en Morelos: había más de 100 kg de cristal y precursores químicos

Durante el operativo se encontraron más de 100 kg de cristal en la narcobodega. Crédito: Gobierno de Morelos

Un operativo encabezado por la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE), en coordinación con diversas autoridades, permitió el aseguramiento de una bodega donde almacenaban estupefacientes y precursores químicos en el municipio de Yautepec.

El hallazgo ocurrió la madrugada del domingo 16 de noviembre durante la ejecución de una orden de cateo autorizada por un juez de control estatal.

En el operativo participaron elementos de Fiscalía General del Estado de Morelos, Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos y la Fiscalía General de la República.

foto de las autoridades en la presunta fachada del predio. Crédito: Gobierno de Morelos

El lugar cateado fue un terreno ubicado en la zona conocida como Rancho Nuevo, en la colonia 13 de Septiembre.

Qué se encontró durante el cateo en Yautepec

De acuerdo con información oficial, en el lugar se hallaron 110 bolsas que contenían una sustancia cristalina similar al cristal, con un peso aproximado de 127 kilogramos, los cuales se presume que estaban listos para su distribución.

Además, autoridades ubicaron una sábana blanca con polvo similar a la cocaína, en cantidad aún por determinar, así como recipientes de distintos tamaños con líquidos identificados como posibles precursores químicos empleados en la fabricación de drogas sintéticas.

El operativo también permitió el aseguramiento de 300 kilos de sosa caustica, los cuales son presuntamente utilizados en la elaboración de sustancias precursoras, además de bolsas medianas con productos químicos que aún serán especificados y cuantificados por peritos forenses.

Los elementos participantes embalaron un arma de fuego corta tipo revólver calibre .38, dos cargadores metálicos y varios cartuchos útiles de diferentes calibres encontrados en la bodega.

Qué relación hay con el narcolaboratorio asegurado el pasado 9 de octubre en Morelos

El aseguramiento de esta bodega se realizó 11 kilómetros al norte de un sitio previamente intervenido, donde, el pasado 9 de octubre, las fuerzas conjuntas localizaron un narcolaboratorio industrial dedicado a la producción de metanfetaminas.

Según reportes, la intervención más reciente surgió tras labores de análisis e intercambio de información de inteligencia coordinada entre dependencias.

Resumen de los objetos encontrados en la narcobodega de Yautepec

Objetos asegurados durante el Cateo. Crédito: Gobierno de Morelos

En resumen, el cateo dejó como saldo lo siguiente:

110 bolsas de sustancia sólida cristalina similar al “cristal”, con un peso aproximado de 127 kilogramos

Una sábana de color blanco con polvo similar a “cocaína”

Diversos bidones de 40 y 20 litros con posibles precursores químicos

Seis bultos con la leyenda “Caustic Soda” de 50 kilos cada uno

Varias bolsas medianas con sustancias químicas desconocidas, por especificar y cuantificar

Un arma de fuego corta, tipo revólver, calibre .38

Dos cargadores metálicos

Varios casquillos de diferentes calibres

Las autoridades notificaron que tanto las sustancias ilícitas como las armas y los insumos localizados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, mientras que los contenedores que almacenaban los precursores químicos quedaron fueron notificados a la Fiscalía General de la República.

La FGR continuará las investigaciones para precisar la naturaleza y el destino de los insumos y drogas asegurados.

Por último, los informes no agregaron si hubo personas detenidas durante las acciones o algo fuera de lo común.