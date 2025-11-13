Llaman a marchar en CDMX por Andrea Maylin, joven asesinada por su pareja en Morelos

Andrea Maylin Chino Ramos fue víctima de feminicidio el el 30 de julio de 2025 en Yautepec, Morelos.

Tras diversas irregularidades y omisiones en el caso de feminicidio de Andrea Maylin Chino Ramos, familiares, colectivas, activistas, sobrevivientes y mujeres organizadas, han convocado a una concentración para este jueves 13 de noviembre de 2025 a las 13:00 horas en la Glorieta de las Mujeres que Luchan en la Ciudad de México.

Las convocantes exigen la pronta aprehensión de Ricardo “N”, de quien la Fiscalía General de Estado de Morelos emitió una ficha de búsqueda a principios de octubre, ya que es señalado como el presunto responsable del feminicidio de la joven morelense, además del padre de éste.

Andrea Maylin, madre, hija y mujer feminista, de 22 años, fue reportada como desaparecida el pasado 20 de junio, tras movilizaciones en la entidad, el 30 de julio fue localizada sin vida en Tlayacapan, Morelos.

“Su muerte se pudo evitar pero las autoridades responsables de cuidarla no la escucharon, ya que existían denuncias previas de violencia familiar y maltrato, Andrea Maylin estaba además amenazada por su pareja y el padre de él con que le quitarían a su pequeña hija”, acusan colectivas.

Convocan a concentración en la Glorieta de las Mujeres que Luchan en la CDMX por feminicidio de Andrea Maylin. (Imagen: GML)

Andrea Maylin habría denunciado violencia ante la Fiscalía de Morelos

Las convocantes a la marcha han señalado que entre las omisiones de las autoridades del estado se encuentra la denuncia que interpuso en diciembre de 2024: “Andrea Maylin denunció a Ricardo N por lesiones físicas, violencia vicaria y amenazas de muerte, y la Fiscalía General del Estado de Morelos fue omisa al no judicializar la carpeta de investigación”.

También acusan que en abril de este año hubo un segundo acercamiento por parte de la joven, quien denunció por “violencia familiar, aportó pruebas, hizo todo lo que se le exige a una víctima y sin embargo no fue escuchada”.

Otra de las exigencias se centra en la aplicación de la Ley Monse, aprobada el 5 de diciembre de 2022, la cual contempla “reforzar la justicia de género y combatir el encubrimiento, castigando a quienes protegen a feminicidas”.

Ricardo "N" es buscado por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio cometido en contra de Andrea Maylin. (Imagen: Fiscalía de Morelos)

Pese a reunión con gobernadora de Morelos el caso sigue impune

El pasado 30 de septiembre de 2025, familiares de Andrea Maylin se manifestaron en un evento de la presidenta Claudia Sheinbaum donde emitía su informe en la entidad, gritos de “¡Justicia!” estuvieron presentes, la petición fue solo una “detener al señalado”.

Cabe destacar que la mandataria tuvo un breve acercamiento con los familiares de la víctima a quienes escuchó, sin embargo, el caso permanece en completa impunidad.

Previo a este acercamiento de orden federal, ya se habrían reunido con la gobernadora del estado, Margarita González Saravia, el fiscal general Edgar Antonio Maldonado Ceballos y la secretaria de las Mujeres,Clarisa Gómez Manrique, sin que hasta el momento se tenga algún avance en la detención de los señalados.