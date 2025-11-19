México

Allison Mack revela que pensó en quitarse la vida en México mientras se escondía por el caso NXIVM

La actriz reveló detalles inéditos de su etapa en el país, previo a ser detenida por su participación en las actividades ilícitas de la secta liderada por Keith Raniere

Guardar

A varios años del escándalo que la vinculó con la secta NXIVM, Allison Mack vuelve a generar conversación pública tras ofrecer el testimonio más crudo sobre ese periodo de su vida. La exestrella de Smallville, quien ya cumplió su condena en prisión y un año adicional en libertad condicional, habló abiertamente en el pódcast de Michael Rosenbaum —su compañero en la serie— sobre el impacto emocional que enfrentó tras el caso que la llevó a los titulares internacionales.

En un diálogo marcado por reflexiones profundas, Mack reconoció que llegó a considerar el suicidio durante los días en que se ocultó en México después del arresto de Keith Raniere.

Mack habló abiertamente en el
Mack habló abiertamente en el pódcast de Michael Rosenbaum sobre el impacto emocional que enfrentó tras el caso que la llevó a los titulares internacionales. (YouTube)

Allison Mack: “Tuve momentos de pensamientos suicidas”

Allison Mack relató que la presión legal y mediática, sumada al aislamiento, la llevó a su punto más vulnerable.“Tuve momentos de pensamientos suicidas”, reconoció.

La actriz recordó un episodio particularmente crítico durante su estancia en México:“Hubo un momento particular cuando me escondía en México después de que Keith fuera arrestado. Estuve sola en un apartamento durante dos semanas, sin saber lo que estaba sucediendo, y salí al balcón pensando que podría saltar y que todo terminaría”.

Sin embargo, explicó que un pensamiento la detuvo: “Luego me dije a mí misma que no sabría lo que sucedería después. Quería saber lo que sucedía; mañana sería diferente. Así que necesité aguantar porque sabía que mañana sería diferente”.

Mack describió lo devastador que
Mack describió lo devastador que fue enfrentar la posibilidad de una condena severa y el estigma permanente. (AP Foto/Mark Lennihan)

El peso de las acusaciones y el miedo a un futuro incierto

Mack describió lo devastador que fue enfrentar la posibilidad de una condena severa y el estigma permanente.“Cuando volví a casa, la vida fue muy difícil durante un par de años. Asimilar lo que había sucedido fue increíblemente doloroso”, dijo.

La actriz reconoció que vivió bajo la sombra de dos posibles escenarios extremos: “Me enfrentaba a realidades muy pesadas y oscuras, como la posibilidad de ser condenada por un delito sexual y ser clasificada como delincuente sexual por el resto de mi vida, o ir a prisión por 22 años”.

A ello se sumó el impacto personal que dejó su relación con NXIVM: “Había traicionado a mi hermano y a su familia y no sabía cómo arreglarlo. Perder al 90% de mi comunidad fue muy doloroso”, explicó.

También recordó que la persecución mediática la dejó sin espacios seguros: “Teníamos paparazzi afuera de la casa de mis padres, por lo que no podía ir a ningún lado sin ser perseguida”.

El motivo que la mantuvo con vida

En medio de ese panorama devastador, Mack reveló que un pensamiento la ancló: su madre. “Había momentos en los que sentía que no podía seguir cargando con todo esto. Pero entonces pensaba que si me suicidaba, lastimaría mucho a mi mamá. No podía hacer eso. Así que por ella, no lo hice”.

Temas Relacionados

Allison MackNXIVMmexico-entretenimiento

Más Noticias

Detienen en CDMX a tres integrantes de Los Negros, grupo criminal que extorsiona a operadores de transporte público

Las tres personas fueron detenidas en la alcaldía Gustavo A. Madero mientras intentaban extorsionar a los conductores

Detienen en CDMX a tres

Christian Nodal niega rechazo a su hermana trans: “Amo tal como es”

El cantante mexicano contestó con palabras de afecto frente a la polémica

Christian Nodal niega rechazo a

Vandalizan casa de participante de La Más Draga tras capítulo con Kenia Os: “No puedo vivir tranquila”

Leila Alanís, mejor conocida dentro del reality como ‘Deetox’ compartió un mensaje tras el momento

Vandalizan casa de participante de

Metro CDMX y Metrobús hoy 19 de noviembre: al menos cuatro líneas del MB afectadas por movilizaciones

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy

Revelación sobre vínculo PAN-Generación Z llama la atención de Sheinbaum

La presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, publicó en redes sociales un contrato millonario firmado por Edson Andrade con el partido político

Revelación sobre vínculo PAN-Generación Z
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen en CDMX a tres

Detienen en CDMX a tres integrantes de Los Negros, grupo criminal que extorsiona a operadores de transporte público

FBI desmantela red criminal ligada al Cártel de Sinaloa y grupos colombianos que operaban en México, EEUU y Canadá

Marina detiene a 54 personas que responden a Los Mezcales, ex socios del CJNG que operan en Colima

CJNG y la Camorra: qué se sabe de la alianza entre ‘El Mencho’ y la mafia italiana

Rumor sobre presunta muerte de “El Barbas”, líder del CJNG, desata pánico en Zitácuaro

ENTRETENIMIENTO

Vandalizan casa de participante de

Vandalizan casa de participante de La Más Draga tras capítulo con Kenia Os: “No puedo vivir tranquila”

Quién es Fernando Ortiz, diseñador del vestido inspirado en Xochiquétzal que Fátima Bosch lució en Miss Universo 2025

Mamá de Christian Nodal rompe en llanto durante audiencia y el cantante la consuela con un tierno gesto

Conmueven Nodal y sus padres: así dejaron tomados de la mano el Reclusorio Oriente tras 14 horas de audiencia | FOTO

“He estado cansado”: Christian Nodal explica por qué omitió agradecer a Ángela Aguilar en los Latin Grammy 2025

DEPORTES

Seis selecciones se disputarán los

Seis selecciones se disputarán los últimos dos boletos para el Mundial México 2026: así se jugará el repechaje

Místico avanza a la final de la Leyenda Azul y busca convertirse en bicampeón: “Sigo teniendo hambre de triunfo”

“Sería ilógico no llegar al Mundial”: declaraciones del ‘Piojo’ Herrera resurgen para sepultar su carrera

NBA en vivo hoy 19 de noviembre: cuáles son los partidos programadas para hoy

Mundial México 2026: estas son todas las selecciones que han clasificado hasta el momento