Allison Mack revela que pensó en quitarse la vida en México mientras se escondía por el caso NXIVM

A varios años del escándalo que la vinculó con la secta NXIVM, Allison Mack vuelve a generar conversación pública tras ofrecer el testimonio más crudo sobre ese periodo de su vida. La exestrella de Smallville, quien ya cumplió su condena en prisión y un año adicional en libertad condicional, habló abiertamente en el pódcast de Michael Rosenbaum —su compañero en la serie— sobre el impacto emocional que enfrentó tras el caso que la llevó a los titulares internacionales.

En un diálogo marcado por reflexiones profundas, Mack reconoció que llegó a considerar el suicidio durante los días en que se ocultó en México después del arresto de Keith Raniere.

Allison Mack: “Tuve momentos de pensamientos suicidas”

Allison Mack relató que la presión legal y mediática, sumada al aislamiento, la llevó a su punto más vulnerable.“Tuve momentos de pensamientos suicidas”, reconoció.

La actriz recordó un episodio particularmente crítico durante su estancia en México:“Hubo un momento particular cuando me escondía en México después de que Keith fuera arrestado. Estuve sola en un apartamento durante dos semanas, sin saber lo que estaba sucediendo, y salí al balcón pensando que podría saltar y que todo terminaría”.

Sin embargo, explicó que un pensamiento la detuvo: “Luego me dije a mí misma que no sabría lo que sucedería después. Quería saber lo que sucedía; mañana sería diferente. Así que necesité aguantar porque sabía que mañana sería diferente”.

El peso de las acusaciones y el miedo a un futuro incierto

Mack describió lo devastador que fue enfrentar la posibilidad de una condena severa y el estigma permanente.“Cuando volví a casa, la vida fue muy difícil durante un par de años. Asimilar lo que había sucedido fue increíblemente doloroso”, dijo.

La actriz reconoció que vivió bajo la sombra de dos posibles escenarios extremos: “Me enfrentaba a realidades muy pesadas y oscuras, como la posibilidad de ser condenada por un delito sexual y ser clasificada como delincuente sexual por el resto de mi vida, o ir a prisión por 22 años”.

A ello se sumó el impacto personal que dejó su relación con NXIVM: “Había traicionado a mi hermano y a su familia y no sabía cómo arreglarlo. Perder al 90% de mi comunidad fue muy doloroso”, explicó.

También recordó que la persecución mediática la dejó sin espacios seguros: “Teníamos paparazzi afuera de la casa de mis padres, por lo que no podía ir a ningún lado sin ser perseguida”.

El motivo que la mantuvo con vida

En medio de ese panorama devastador, Mack reveló que un pensamiento la ancló: su madre. “Había momentos en los que sentía que no podía seguir cargando con todo esto. Pero entonces pensaba que si me suicidaba, lastimaría mucho a mi mamá. No podía hacer eso. Así que por ella, no lo hice”.