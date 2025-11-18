México

Salsa de arándanos para carnes: un complemento ideal para tu cena de Acción de Gracias o Fin de Año

Esta festividad está cerca de Navidad, época de reuniones familiares y con amigos

Guardar
Esta salsa ayuda a combinar
Esta salsa ayuda a combinar los sabores salados por la carne y el dulce por la fruta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ofrecer una salsa fresca de arándanos en la mesa de Acción de Gracias se ha vuelto una costumbre que algunos hogares en México han incorporado, ya sea para mantener tradiciones familiares o simplemente para aprovechar la oportunidad de cocinar algo distinto y especial. Alejándose de las versiones envasadas, la receta casera proporciona claridad en los sabores y permite ajustar el nivel de dulzor o acidez según las preferencias de quien la prepare.

Preparar esta salsa requiere pocos ingredientes y resulta práctica en tiempo y costo. Al combinar arándanos frescos o congelados, azúcar, agua y naranja, la mezcla adquiere una textura espesa y un color rojo intenso que destaca en cualquier celebración. A esto se le puede añadir una pizca de sal y, de manera opcional, una raja de canela para profundizar en los matices del sabor.

Ingredientes:

  • 350 gramos de arándanos frescos o congelados
  • 200 gramos de azúcar
  • 120 ml de agua
  • Ralladura de 1 naranja (opcional)
  • Zumo de 1 naranja (opcional)
  • Una pizca de sal
  • Raja de canela

Preparación:

El jamón se puede acompañar
El jamón se puede acompañar con salsa de arándanos (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Lava los arándanos y retira los que estén dañados.
  2. En una cacerola, coloca el agua y el azúcar. Calienta a fuego medio hasta que el azúcar se disuelva.
  3. Coloca en una olla a fuego medio el agua, el azúcar, la ralladura y el jugo de naranja. Permite que la mezcla se caliente hasta que el azúcar se disuelva por completo. Esta sustancia será el jarabe aromático que otorgará sabor y brillo a la salsa.
  4. Incorpora los arándanos y la pizca de sal en la olla. Si elegiste usar canela, agrégala en este momento.
  5. Mantén la preparación a fuego medio y observa cómo los arándanos comienzan a reventar de forma natural; esto sucede un poco después de que alcancen temperatura. En este proceso, la salsa espesa gracias a la pectina de la fruta.
  6. Cuando la consistencia sea espesa pero aún fluida, retira la raja de canela si la utilizaste. Luego, apaga el fuego.
  7. Permite que la salsa se enfríe a temperatura ambiente. Notarás que, pasado un tiempo, la mezcla ganará más densidad. Por ello, se recomienda preparar la salsa algunas horas antes de servirla para obtener una textura óptima.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Se puede servir fría o a temperatura ambiente, ideal para acompañar pavo o carnes en la cena de Acción de Gracias.

Esta salsa no solo acompaña al tradicional pavo, sino que también puede realzar platillos como jamón, cerdo o incluso servir de contrapunto para botanas saladas.

Temas Relacionados

Salsa arándanosAcción de GraciasNavidadAño nuevomexico-noticias

Más Noticias

Canadá emitió alerta de viaje a 13 estados de México

Entre las entidades señaladas se encuentran Sinaloa, Michoacán y Jalisco, entre otros

Canadá emitió alerta de viaje

Dónde ver el Tris en vivo y la lista de ganadores del 17 de noviembre

El sorteo de Tris se hace cinco veces al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

Dónde ver el Tris en

Beca Rita Cetina 2025: lanzan importante aviso para la entrega de tarjetas a nuevos beneficiarios

El proceso para otorgar los plásticos de este programa social comenzará el martes 18 de noviembre

Beca Rita Cetina 2025: lanzan

Funcionaria de la 4T viaja a Tailandia para acompañar en Miss Universo a Fátima Bosch, su sobrina

Mónica Fernández Balboa ha mostrado mediante redes sociales el apoyo a su familiar que participará en el certamen internacional

Funcionaria de la 4T viaja

Esto exigió Javier Aguirre a sus jugadores en selección mexicana tras abucheos de la afición

La reacción del público en el Estadio Corona expuso la tensión que enfrenta el equipo nacional antes de su próximo desafío

Esto exigió Javier Aguirre a
MÁS NOTICIAS

NARCO

Autoridades de Guanajuato blindan el

Autoridades de Guanajuato blindan el estado por los narcobloqueos en Michoacán

Narcobloqueos en Michoacán fueron provocados por enfrentamiento entre civiles armados y el Ejército Mexicano

Plan Michoacán: estos fueron los resultados en sólo tres días de la estrategia para pacificar la entidad

Caen “El Caporal” y “El Pollo”, considerados operadores clave de Comandante Cromo en el Istmo de Oaxaca

Cae “El Furcio”, presunto líder criminal de La Familia Michoacana que opera en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca

ENTRETENIMIENTO

Vanessa Huppenkothen volvió a Televisa

Vanessa Huppenkothen volvió a Televisa tras 9 años y asegura que no fue por dinero

¿Es México o IA? así puedes identificar un video real de uno creado con esta herramienta

Nodal debe presentarse en el Reclusorio Norte este 18 de noviembre, si falta podrían girar orden de aprehensión

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 17 de noviembre: arranca programa de este lunes para duelo del capataz

Érika Buenfil niega que su hijo sea ‘nepobaby’, aunque ya trabaja en Televisa: “No usó mis influencias”

DEPORTES

Esto exigió Javier Aguirre a

Esto exigió Javier Aguirre a sus jugadores en selección mexicana tras abucheos de la afición

América vs Tigres Femenil: cuánto cuestan los boletos para la final de ida del Apertura 2025

Ruso Zamogilny, analista de TUDN, protagoniza pelea en redes con un seguidor: “Pago impuestos para tu beca”

Checo Pérez amenaza con “sorprender a mucha gente” en su regreso a la Fórmula 1 con Cadillac en 2026

México vs Paraguay, IA revela al ganador del encuentro