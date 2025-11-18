México

Pepe Aguilar estaría siendo investigado por la UIF, afirma Javier Ceriani

La familia Aguilar vuelve a quedar bajo reflectores legales en paralelo al conflicto que enfrenta Christian Nodal, acusado por Universal Music

Pepe Aguilar estaría en problemas
Pepe Aguilar estaría en problemas con la UIF, según Javier Ceriani.

El entorno mediático de la familia Aguilar-Nodal suma una nueva controversia luego de que el periodista de espectáculos, Javier Ceriani, afirmara que Pepe Aguilar —de la música regional mexicana y padre de Ángela Aguilar— estaría bajo la lupa de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por presuntas irregularidades fiscales.

En la emisión de su programa de este lunes, el periodista argentino sostuvo que fuentes cercanas de la UIF comentaron que siguen desde hace meses los movimientos de Pepe Aguilar, especialmente las operaciones en dinero en efectivo obtenidas en eventos multitudinarios, jaripeos y presentaciones familiares.

Ceriani fue enfático al asegurar que la UIF investiga si los cobros en efectivo por conciertos y otras actividades son debidamente declarados ante Hacienda y el SAT:

“Las autoridades hace meses que lo están siguiendo para ver si todo ese dinero de jaripeos, conciertos... lo deposita en Hacienda, como corresponde. Estaría siendo investigado por las autoridades”, afirmó el conductor ante su audiencia.

Pepe Aguilar estaría en la
Pepe Aguilar estaría en la mira de la UIF.

Según la versión de Ceriani, la UIF estaría enfocada en rastrear no sólo el dinero de Pepe Aguilar, sino también de sus hijos Ángela y Leonardo Aguilar, quienes participan en sus shows.

Hasta ahora, no existe un posicionamiento oficial de la UIF ni de las autoridades fiscales mexicanas sobre la existencia concreta de esta investigación, ni declaraciones de la familia Aguilar o su equipo legal.

Nodal también en problemas

Este no sería el primer problema legal de la familia, pues cabe recordar que su yerno, Christian Nodal enfrenta un desafío legal de alto perfil: Universal Music, su exdisquera, lo señala por el presunto uso de documentos falsos al disputar la autoría y los derechos de sus canciones más emblemáticas.

El conflicto legal entre Nodal y Universal Music viene de lejos, pues desde 2021 el cantante peleó para reclamar los derechos de sus primeras canciones —incluyendo éxitos como “Adiós, amor”, “Probablemente” y “Aquí abajo”— al asegurar que él era el verdadero propietario de las obras. Sin embargo, la disquera sostiene que los acuerdos firmados por la familia Nodal cedían esos derechos, y acusa al cantante y a sus padres de presentar documentación apócrifa y no certificada para intentar revertir el contrato.

Christian Nodal enfrenta demanda. REUTERS/Mario
Christian Nodal enfrenta demanda.

Hace unas semanas, el abogado de Universal, Ulrich Richter, dijo en entrevista con Manuel Feregrino que la empresa pagó para que Nodal tuviera permiso de cantar sus temas, pero nunca fueron suyos legalmente. Además, acusó que la defensa del cantante entregó papeles con firmas falsas: “Nosotros le pagamos, firmaron y estuvieron de acuerdo, pero luego nos demandaron y desconocieron estos acuerdos… el notario no reconoció la firma ni el sello presente en los papeles presentados por Christian Nodal y sus papás en el juicio”.

Tras audiencias y peritajes, el pleito escaló. Ahora, tanto Nodal como sus padres están citados en el Reclusorio Oriente para una audiencia ante la Fiscalía, donde deberán responder al delito de uso de documento público falso, que en México puede castigarse hasta con 15 años de cárcel dependiendo del monto disputado y las pruebas presentadas. La inasistencia de cualquiera de los citados podría derivar en una orden de comparecencia o incluso de aprehensión.

