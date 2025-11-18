México

Pensión Mujeres Bienestar 2025: ¿Cuándo es el último día de pagos a las beneficiarias que recibieron su tarjeta en octubre?

La dispersión de los recursos para estas adultas mayores comenzó este 18 de noviembre

Los pagos correspondientes al bimestre noviembre-diciembre de la Pensión Mujeres Bienestar se empezaron a distribuir a partir del lunes 3 de noviembre, siguiendo el orden marcado por la letra inicial de la CURP de cada beneficiaria para asegurar una dispersión eficiente.

Esta política, impulsada por el Gobierno de México e implementada bajo la administración de Claudia Sheinbaum desde inicios de 2025, está dirigida a mujeres de 60 a 64 años en todo el territorio nacional, entregando 3,000 pesos bimestrales mediante la tarjeta Bienestar.

El propósito de la pensión es valorar la trayectoria laboral de las mujeres, quienes han asumido históricamente y de manera desigual las tareas domésticas y el cuidado familiar, responsabilidades que en numerosas ocasiones quedan sin reconocimiento.

Crédito: X(@EvelynSalgadoP)
Cuando cumplen 65 años, las beneficiarias pasan a recibir de forma automática la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, cuyo monto es de 6,200 pesos cada dos meses.

¿Cuándo es el último día de pagos a las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar?

Ariadna Montiel Reyes, titular de la dependencia, informó que las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar que se registraron en agosto y recibieron su tarjeta del Bienestar en octubre, recibirán su pago correspondiente al bimestre noviembre-diciembre del 18 al 21 de noviembre.

“Si recibiste tu tarjeta Bienestar durante octubre, el depósito del bimestre noviembre-diciembre se realizará del 18 al 21 de noviembre, según la letra de tu prime apellido”, indicó la funcionaria.

Calendario completo para las beneficiarias que recibieron su tarjeta en octubre

  • Letras A, B, C, D | martes 18 de noviembre de 2025
  • Letras E, F, G, H, I, J, K |miércoles 10 de noviembre de 2025
  • Letras L, M, N, Ñ, O, P, Q | jueves 20 de noviembre de 2025
  • Letras R, S, T, U, V, W, X, Y, Z | viernes 21 de noviembre de 2025
Calendario oficial de pagos de
Calendario oficial de pagos de la Pensión Mujeres Bienestar de este mes de noviembre para nuevas beneficiarias de 60 a 62 años de edad. Foto: X/@A_MontielR.

¿Quiénes faltan de cobrar el pago de la Pensión Mujeres Bienestar?

De acuerdo en cómo se ha manejado el calendario oficial de pagos, las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar que faltan de cobrar el pago son aquellas cuyo primer apellido inicia con las letras M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

  • Letra M | martes 18 de noviembre
  • Letra N, Ñ, O | miércoles 19 de noviembre
  • Letra P, Q | jueves 20 de noviembre
  • Letra R | viernes 21 de noviembre
  • Letra R | lunes 24 de noviembre
  • Letra S | martes 25 de noviembre
  • Letra T, U, V | miércoles 26 de noviembre
  • Letra W, X, Y, Z | jueves 27 de noviembre
Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, destacó que por primera ocasión mujeres de 60, 61 y 62 años de edad recibirán el pago de este programa social. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

¿Cómo saber si ya me llegó el pago de la Pensión Mujeres Bienestar?

La aplicación gratuita del Banco del Bienestar, disponible para Android e iOS en Google Play Store y App Store, brinda la posibilidad de consultar el saldo y los movimientos recientes de manera sencilla, permitiendo así verificar con rapidez y seguridad si el depósito fue realizado.

Como alternativa, las beneficiarias pueden acercarse a cualquier sucursal del Banco del Bienestar e introducir su tarjeta en los cajeros automáticos para revisar el saldo.

Consultar el calendario oficial ayuda a conocer la fecha exacta de depósito. Por último, ante cualquier duda o solicitud de aclaración sobre la Pensión Mujeres Bienestar, también están disponibles la Línea Bienestar (800 639 42 64) y los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar y de Ariadna Montiel Reyes.

