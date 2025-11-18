México

La Más Draga 7: ella será la invitada especial para el octavo capítulo de este martes 18 de noviembre

La gran final de este reality show será el martes 16 de diciembre

Ya hay invitada especial para
Ya hay invitada especial para el capítulo de este martes 18 de noviembre. Crédito: Instagram/@lamasdraga

Para este martes 18 de noviembre ya fue revelado quién será la invitada especial del octavo capítulo de la séptima temporada de La Más Draga 7.

Este reality show se transmite por la plataforma YouTube todos los martes a las 21:00 horas. Cada semana hay una invitada o invitado especial, el cual forma parte o es un artista aliado de la comunidad LGBTQ+.

El invitado especial forma parte del jurado fijo, el cual evalúa la competencia de cada semana con una temática que la producción les asigna.

El jurado fijo, que estará toda la temporada 7 y acompañará a cada invitado especial, está conformado por: Letal, Yari Mejía y Natalia Sosa, quienes evalúan cada competencia del talento drag.

Karime Pindter es la conductora de esta séptima temporada del reality show.

¿Quién es la invitada especial del octavo capítulo de La Más Draga 7 de este martes 18 de noviembre?

La invitada especial de este octavo capítulo de La Más Draga 7 es Kenia Os, el cual se transmitirá por la plataforma YouTube este martes 28 de octubre.

La cantante formará parte del jurado. Cabe destacar que, como invitada especial, ella decide quién será el o la eliminada.

La cantante integrará el jurado para evaluar a 'las feminozas' del octavo capítulo. Crédito: X/@Lamasdraga.

La Más Draga es una competencia de talento drag originaria de México y difundida principalmente a través de YouTube.

El programa convoca a drag queens de diversos puntos de México y Latinoamérica, quienes participan en pruebas semanales que ponen a prueba su capacidad en áreas como el performance, la creatividad, la moda y el maquillaje.

El concepto retoma las bases de los reality shows competitivos y se orienta a mostrar y enaltecer la cultura drag en español.

Sus episodios presentan desafíos con temáticas específicas y un grupo de jueces, conformado por figuras del espectáculo, la moda y las artes, analiza el trabajo de las concursantes, determina quién destaca cada semana y define las candidatas a ser eliminadas.

Kenia Os será la cantante
Kenia Os será la cantante que participará como jurado en este capítulo del martes 18 de noviembre en La Más Draga 7. Foto: X/@Lamasdraga.

¿Quién es Kenia Os?

Kenia Os es una cantante, compositora, empresaria y creadora de contenido mexicana. Nació el 15 de julio de 1999 en Mazatlán, Sinaloa.

Comenzó su carrera en redes sociales, ganando popularidad como influencer y youtuber. Posteriormente inició su trayectoria musical, lanzando canciones en el género pop y urbano.

En 2018 debutó como solista musical y desde entonces ha publicado varios sencillos y álbumes que han figurado en listas de popularidad en México y América Latina.

Kenia Os es una cantante
Kenia Os es una cantante mexicana nacida el 15 de julio de 1999. (Foto AP/ Marco Ugarte, archivo)

Kenia Os ha colaborado con otros artistas y se ha destacado por su gran base de seguidores en plataformas digitales. Además de su carrera musical, ha trabajado como empresaria lanzando marcas personales de productos.

Entre sus canciones más conocidas se encuentran “La noche”, “Toketeo”, “Llévatelo” y “Joder”.

Su proyección internacional ha ido en aumento y ha realizado giras y presentaciones en distintos países.

Kenia Os es considerada una de las figuras jóvenes más influyentes del entretenimiento digital y la música en México.

