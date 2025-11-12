México

Así fue la participación de El Bogueto como juez invitado en La Más Draga

El reguetonero mexicano tuvo el poder de elegir a quien salvar de las dos dragas que se enfrentaron en el reto de doblaje

El Bogueto fue el juez
El Bogueto fue el juez invitado del séptimo capítulo de La Más Draga. Foto:(IG: El Bogueto)

El séptimo episodio de La Más Draga 7 se puso “ñero y perrón” con la participación del cantante y rapero El Bogueto como juez invitado. El intérprete de “Somos Ñeros”, considerado uno de los exponentes más influyentes del reguetón mexicano, se unió al panel de jueces para evaluar el reto “La Más Panzuda”, una pasarela inspirada en los tradicionales panzudos de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Conduciendo el episodio, Karime Pindter dio la bienvenida al artista con una presentación llena de picardía: “Yo sé que México está retumbando con los gritos de los ñeros y las ñeras del país. Nuestro juez invitado es la fantasía de todes: el reguetonero del momento, El Bogueto”.

Durante su intervención, el cantante agradeció la invitación y destacó la importancia del arte drag como una forma de expresión y resistencia cultural.

El Bogueto formó parte del
El Bogueto formó parte del jurado junto a Natalia Sosa, Letal y Yari Mejía. Un programa conducido por Karime Pindter. Foto: X/@Lamasdraga.

El capítulo, transmitido este martes 11 de noviembre por YouTube, presentó una pasarela llena de color, demonios, revelaciones y referencias a los siete pecados capitales. Las participantes mostraron propuestas visuales cargadas de simbolismo, combinando elementos de horror con sátira y glamour.

En la mesa del jurado, El Bogueto compartió comentarios y críticas junto a Natalia Sosa, Yari Mejía y Letal, quienes valoraron el desempeño de cada draga en aspectos como interpretación, diseño de vestuario y coherencia temática.

El cantante se mostró cercano y empático con las participantes, resaltando la actitud y autenticidad como claves del éxito en el escenario. “Tu actitud es lo que más importa aquí”, le dijo a Konny Kortez, a quien nombró como su favorita de la noche.

El episodio también trajo momentos de tensión y emoción. La ganadora del reto fue Deetox Alanis, mientras que Brighty Stun quedó en la posición más baja y tuvo que enfrentarse en el reto de doblaje. Originalmente su contrincante sería Caos Lascivia, pero gracias al uso de un sello dorado, Moon ocupó su lugar.

El Bogueto participó como juez
El Bogueto participó como juez del episodio 7 La Más Panzuda. Foto: (Captura de pantalla)

El doblaje se realizó precisamente con el tema “Somos Ñeros” de El Bogueto, lo que añadió un toque especial a la competencia. Con su propia canción de fondo, el cantante tuvo la responsabilidad de decidir quién permanecía en el concurso. “Esto es un concurso, nada personal. Me gustó que las dos se aprendieran la canción. Pero la que se queda es Moon”, declaró ante las cámaras.

Brighty Stun se despidió con humor, asegurando: “Su buchifresa favorita fue eliminada, pero eliminada por el mismísimo Bogueto”.

La participación del artista fue celebrada por la audiencia del programa, que reconoció su actitud abierta, carisma y apoyo a la comunidad LGBTIQ+. Con este episodio, La Más Draga reafirma su compromiso con la diversidad y el talento nacional, combinando arte, cultura y entretenimiento con figuras que reflejan el espíritu contemporáneo de México.

