México

La Más Draga 7: él será el invitado especial para el séptimo capítulo de este martes 11 de noviembre

Los episodios de este programa, conducido por Karime Pindter, se transmiten de manera semanal

Ya hay invitado especial para
Ya hay invitado especial para el capítulo de este martes 11 de noviembre. Crédito: Instagram/@lamasdraga

Para el capítulo de La Más Draga 7 de este martes 11 de noviembre ya fue revelado quién será el invitado especial, que acompañará al jurado.

Cada martes se transmite nuevo episodio, por lo que la producción de este reality show elige a un invitado o invitada especial, el cual regularmente es aliado.

Tanto el jurado como la invitada o invitado especial serán los encargados de evaluar el trabajo drag de cada participante. Es importante destacar que en cada capítulo hay una temática que las ‘feminozas’ deben seguir para su presentación.

Aquella participante que tenga menos desempeño en su trabajo, de acuerdo a las críticas de los jueces, tendrá que abandonar la competencia. Regularmente son elegidas las “dos menos” y a través del “reto de doblaje”, la invitada o el invitado especial elige quién es la eliminada.

El jurado fijo, que estará toda la temporada 7y acompañará a cada invitado especial, está conformado por: Letal, Yari Mejía y Natalia Sosa, quienes evalúan cada competencia del talento drag.

Karime Pindter es la conductora de esta séptima temporada del reality show.

¿Quién es el invitado especial del séptimo capítulo de La Más Draga 7 de este martes 11 de noviembre?

La invitada especial de este séptimo capítulo de La Más Draga 7 es El Bogueto, el cual se transmitirá por la plataforma YouTube este martes 11 de noviembre.

El cantante formará parte del jurado. Como se mencionó anteriormente, como invitado especial; él decidirá quién será el o la eliminada.

El cantante formará parte del jurado de este séptimo episodio. Crédito: X/@Lamasdraga

La Más Draga es una competencia de talento drag originaria de México y difundida principalmente a través de YouTube.

El programa convoca a drag queens de diversos puntos de México y Latinoamérica, quienes participan en pruebas semanales que ponen a prueba su capacidad en áreas como el performance, la creatividad, la moda y el maquillaje.

El concepto retoma las bases de los reality shows competitivos y se orienta a mostrar y enaltecer la cultura drag en español.

Sus episodios presentan desafíos con temáticas específicas y un grupo de jueces, conformado por figuras del espectáculo, la moda y las artes, analiza el trabajo de las concursantes, determina quién destaca cada semana y define las candidatas a ser eliminadas.

El Bogueto será el invitado
El Bogueto será el invitado especial para el capítulo de este martes 11 de noviembre. Foto: X/@Lamasdraga.

¿Quién es El Bogueto?

Armando Toledo Rosas es conocido en el ambiente musical como El Bogueto, siendo un cantante y rapero mexicano asociado al reguetón.

Ha logrado ubicarse entre los exponentes del reguetón con mayor popularidad dentro de México.

El nombre real de 'El
El nombre real de 'El Bogueto' es Armando Toledo Rosas. Foto: Instagram: @elbogueto.

Ha trabajado en conjunto con músicos como Big Metra, Mujer Luna Bella, Dani Flow, El Malilla, Yeri Mua, Jossie A y Bellakath. Ha actuado en eventos nacionales como el Coca-Cola Flow Fest en 2023 y 2024 y el MEXCLA Spotify también durante 2024.

En diciembre de 2024 participó junto a Uzielito Mix en el espectáculo de medio tiempo de la semifinal entre Cruz Azul y Club América.

Cuánto cuesta el boleto más

Sismo hoy 11 de noviembre

Más de 200 viviendas afectadas

Hay dos escenarios para la

Los 10 podcasts de Spotify
MÁS NOTICIAS

Dan 15 recomendaciones a la

Cuánto cuesta el boleto más

Juan Manuel Márquez revela las

