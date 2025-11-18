México

Estos fueron los resultados del operativo Buen Fin en el Edomex

Autoridades mexiquenses implementaron un dispositivo para garantizar la seguridad de las personas durante la temporada comercial

Guardar
Autoridades patrullaron en busca de
Autoridades patrullaron en busca de garantizar la seguridad de asistentes y trabajadores. Crédito: X - @SS_Edomex

Del 13 al 17 de noviembre, la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) realizó acciones con el fin de garantizar la protección de los mexiquenses en una de las jornadas comerciales más relevantes del año, el Buen Fin 2025.

El dispositivo especial desplegado por la SSEM movilizó a más de 3 mil 290 elementos, apoyados con 255 patrullas, 25 binomios equinos y 25 caninos.

Esta fuerza policial resguardó 410 centros comerciales, 576 instituciones bancarias y 2 mil 413 cajeros automáticos a lo largo y ancho del territorio mexiquense.

Resultados del operativo Buen Fin 2025 en el Edomex

Elementos estatales patrullando en el
Elementos estatales patrullando en el municipio de Nezahualcóyotl. Crédito: X - @SS_Edomex

La estrategia de seguridad implementada concluyó con los siguientes aseguramientos, según datos de la SSEM.

  • 155 personas detenidas por su presunta responsabilidad en diversos delitos
  • 120 mil 343 pesos recuperados en mercancía
  • 496 mil 279 pesos recuperados en efectivo
  • 12 armas blancas
  • 2 réplicas de pistola
  • 2 armas cortas
  • Diversos cartuchos
  • Sustancias prohibidas aseguradas

También se remitieron 36 automotores sin reporte de robo: 15 automóviles, 18 motocicletas y 3 tractocamiones.

Según datos proporcionados por autoridades, el despliegue también incluyó el monitoreo permanente mediante cámaras de videovigilancia y la participación de los Centros de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) en Toluca y Ecatepec.

Sobre las 155 personas detenidas por ser consideradas probables responsables de diversos delitos, autoridades detallaron que 24 aprehensiones estuvieron relacionadas con ilícitos de alto impacto, como robo con violencia, extorsión, delitos contra la salud, secuestro exprés, robo a comercio y portación, tráfico o acopio de armas prohibidas.

Las 131 detenciones restantes se produjeron por delitos convencionales, según información oficial.

Elementos estatales, federales y municipales
Elementos estatales, federales y municipales coordinando los operativos. Crédito: X - @SS_Edomex

La SSEM indicó que las intervenciones permitieron contener oportunamente las amenazas identificadas en los centros relevantes de actividad comercial.

Además, subrayaron que la coordinación con los tres órdenes de gobierno formó parte integral de las tareas preventivas, con el objetivo de mantener el orden público y resguardar el patrimonio de la ciudadanía.

Las autoridades estatales reiteraron su compromiso con la garantía de seguridad para las y los mexiquenses en eventos de alta afluencia, a través de operativos adaptados y monitoreo constante, priorizando acciones coordinadas para prevenir la comisión de delitos y brindar respuesta oportuna a incidentes reportados.

En conclusión, y a pesar de las 115 detenciones, las autoridades reportaron que “tras el operativo coordinado con motivo del buen fin 2025, Edomex registró saldo blanco y sin incidencias relevantes”.

Fraudes digitales durante el Buen Fin 2025

A pesar de los esfuerzos hechos por autoridades, a nivel nacional existe otro problema de seguridad relacionado con esta temporada comercial, los fraudes digitales.

Los reportes han evidenciado una nueva vulnerabilidad entre los consumidores, donde los jóvenes y las mujeres encabezan las estadísticas de víctimas.

Según información proporcionada por el Consejo Ciudadano de la CDMX, los registros indican que el 50 por ciento de las denuncias recabadas por fraudes digitales correspondieron a mujeres.

Por su parte, el 37 por ciento de los casos involucraron a personas de entre 18 y 30 años, lo que sitúa a estos dos grupos como los más expuestos durante la temporada de ofertas de alto consumo.

Temas Relacionados

Buen FinDetenidosEdomexPolicía Estatalmexico-noticias

Más Noticias

Mika anuncia fecha de concierto en México: forma parte del cartel del Tecate Emblema

El cantante de “Love Today” regresa a CDMX y da spoiler de uno de los festivales más esperados

Mika anuncia fecha de concierto

El cruel mensaje que Pascual Orozco envió a Porfirio Díaz sobre soldados muertos

La nota fue enviada en diciembre de 1910, pocos días después de que iniciara la Revolución Mexicana

El cruel mensaje que Pascual

UNAM otorga el honoris causa a Michelle Bachelet, Julio Frenk y otras 12 figuras

La expresidenta chilena fue investida de manera remota

UNAM otorga el honoris causa

Dónde juegan los portugueses que golearon a la Selección Mexicana Sub-17

Después de haber logrado la hazaña frente a Argentina, el conjunto tricolor Sub-17 cayó ante una imponente Portugal en octavos

Dónde juegan los portugueses que

Detienen a cuatro policías municipales de Jalisco vinculados con el CJNG

Los sujetos están relacionados con delitos contra la salud, secuestro y tráfico de armas

Detienen a cuatro policías municipales
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a cuatro policías municipales

Detienen a cuatro policías municipales de Jalisco vinculados con el CJNG

Operativo Pez Vela: en Colima detienen a 54 personas, aseguran drogas, vehículos y armamento

“Del Sacro”, el grupo delictivo dedicado a la extorsión telefónica y de comerciantes que opera en CDMX

Autoridades blindarán la Expo Feria Ganadera de Sinaloa para cuidar a los asistentes

Procesan a segundo implicado en homicidio de mando policiaco de la SSC, asesinado durante un robo en Chalco, Edomex

ENTRETENIMIENTO

Mika anuncia fecha de concierto

Mika anuncia fecha de concierto en México: forma parte del cartel del Tecate Emblema

Markitos Toys solicita amparo en Mexicali ante posible detención

Conoce las 10 producciones más exitosas de Disney+ en México este inicio de semana

Top de las mejores películas de Google en México

Fátima Bosch se reencuentra con su hermano en Tailandia a solo un paso de la final de Miss Universo 2025

DEPORTES

Dónde juegan los portugueses que

Dónde juegan los portugueses que golearon a la Selección Mexicana Sub-17

La advertencia de Javier Alarcón a Cruz Azul previo al enfrentamiento contra Chivas en la Liguilla: “Va a necesitar volar”

Perro Bermúdez recuerda a Paco Villa y revela cómo fue diagnosticado de cáncer durante el Mundial Qatar 2022

Sergio Dipp arremete contra Raúl Jiménez tras quejarse de la afición: “Lo invito a que renuncie, total, no ha hecho nada”

Liga Mexicana de Béisbol anuncia su calendario para la temporada 2026