México

Ángela Aguilar confirma que le dedicó ‘Inevitable’ a Nodal mientras él era novio de Belinda

La cantante afirmó que la canción que lanzó es una segunda versión de la que escribió originalmente

Indirectamente, Belinda reaccionó a la
Indirectamente, Belinda reaccionó a la boda de su ex, Christian Nodal. (@belindapop)

La historia inédita detrás de la canción “Inevitable” ha quedado al descubierto, dejando más pistas sobre la relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal y avivando el interés por la cronología real de su relación.

En recientes días y luego de años de especulación, la propia Ángela Aguilar confirmó que la famosa balada fue originalmente escrita para Nodal en un momento clave: cuando el cantante sonorense mantenía una relación con la cantante Belinda.

Fue en redes sociales donde Ángela Aguilar sorprendió a sus seguidores al reconocer, después de mucho hermetismo, que “Inevitable” sí está dedicada a Christian Nodal.

Todo comenzó cuando una fanática subió un video a TikTok, en él usó un fragmento de una canción inédita que Nodal, misma que éste habría dedicado a Ángela Aguilar en respuesta a ‘Inevitable", en la que él canta:

“Prendí mi cigarro, le di un trago al piste, escuché tu audio nomás pa’ sentir que existo, pero si me aloco con un día a la vez, perdón si te puse el mundo al revés… ando todo asustado pensando en lo nuestro, el tiempo que ha pasado, tantas madrugadas que yo a ti te he soñado".


(Captura de pantalla)

Ángela Aguilar, sin rodeos, comentó en el post de TikTok y confirmó todos los rumores: “Esta es su contestación a un versito que yo le escribí… Y eso que no conoces la primera versión de ‘Inevitable’. La versión que salió fue la segunda versión".

La revelación generó revuelo porque la letra original de “Inevitable” contiene frases que, ahora, se leen como un reclamo velado por un amor que no pudo concretarse en su momento:

“Me es inevitable el pensarte tanto y tú no me amaste, sólo me quisiste un rato. Aunque me siento tonta, yo debo aceptar que me imaginaba junto a ti poder estar… Lo triste es que el despecho me acerca más a ti, sabiendo que jamás darás lo mismo que te di".

Ángela Aguilar confirma que "Inevitable" era para Nodal. (TikTok)

Cabe apuntar que “Inevitable” vio la luz en febrero de 2021. En la cronología, Nodal y Belinda comenzaron a salir en 2020 y se comprometió con ella en mayo de 2021. La relación entre ambos llegó a su fin un año después, un día antes de san Valentín de 2022.

La confirmación pública de esta confesión se hizo viral entre fans e internautas, ya que durante años se rumoró que existía un amor pausado entre los dos antes de que ambos terminaran sus otras relaciones.

Hace unos días el debate se había reavivado cuando el 6 de noviembre la cantante publicó en Instagram un video para anunciar el inicio de su gira Libre Corazón en Estados Unidos. Más allá del anuncio, lo que captó la atención fue la canción que eligió: “Inevitable”.

En el clip se observa a Ángela y Christian Nodal descendiendo de un avión privado en Texas; él la acompaña hasta la camioneta rumbo al concierto, le da un abrazo, un beso y una especie de bendición antes de despedirse.

Desde el lanzamiento de la canción “Dime cómo quieres”, los fans notaron la química entre Nodal y Ángela Aguilar, aunque en ese momento él inició y formalizó una relación con Belinda. Posteriormente, Nodal mantuvo un romance con la argentina Cazzu, con quien tuvo a su hija Inti.

En entrevistas, como la que concedió Nodal a Adela Micha, el cantante reveló que durante la pandemia mantuvo una relación “muy bonita” —hablando por videollamada, cocinando y compartiendo a distancia— con Ángela, pero que la presión de la vida pública, su juventud y complicaciones personales impidieron avanzar en ese momento.

