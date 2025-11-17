Pensiones para el Bienestar: ¿Por qué hoy lunes 17 de noviembre no habrá depósitos?

La Secretaría del Bienestar confirmó que no se realizarán pagos debido a la conmemoración de la Revolución Mexicana

La dispersión del último pago del año de las Pensiones para el Bienestar continúa durante noviembre de 2025; sin embargo, hoy lunes 17 no habrá depósitos, informó la Secretaría del Bienestar.

La suspensión temporal del pago corresponde al día de asueto por la conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana, uno de los descansos oficiales marcados en el calendario laboral de México.

El Gobierno de México realiza actualmente la entrega del apoyo correspondiente al bimestre noviembre–diciembre, el último de 2025, dirigido a diversos grupos de la población:

Personas adultas mayores de 65 años.

Personas con discapacidad.

Mujeres de 63 y 64 años inscritas al programa Mujeres Bienestar.

Madres trabajadoras beneficiarias del Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños.

Aunque la dispersión ha avanzado sin contratiempos, este lunes no se realizarán movimientos en las cuentas del Banco del Bienestar, por lo que ningún derechohabiente recibirá depósito durante esta jornada.

Los depósitos se reanudan el martes 18 de noviembre

La Secretaría del Bienestar informó que los pagos continuarán a partir del martes 18 de noviembre, retomando el orden establecido en el calendario oficial. Ese día se realizará el depósito a las personas cuyo primer apellido inicia con la letra M, ya que este grupo tiene dos fechas asignadas debido al alto número de beneficiarios.

El calendario de pagos para lo que resta de noviembre quedó establecido de la siguiente forma:

M: Viernes 14 y martes 18

N, Ñ, O: Miércoles 19

P, Q: Jueves 20

R: Viernes 21 y lunes 24

S: Martes 25

T, U, V: Miércoles 26

W, X, Y, Z: Jueves 27

La Secretaría reiteró que todos los depósitos se realizan directamente en la cuenta del Banco del Bienestar de cada beneficiario, donde los recursos permanecen seguros. Por ello, no es necesario acudir el mismo día del depósito ni retirar el dinero de inmediato.

Entrega puntual pese al día de descanso

El Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, mantiene el compromiso de realizar la entrega puntual de los apoyos económicos que forman parte de los Programas para el Bienestar, considerados ya derechos constitucionales del pueblo de México.

La suspensión del lunes 17 no representa retrasos en el proceso, ya que forma parte de los descansos oficiales. Las personas beneficiarias pueden estar tranquilas: los pagos continuarán sin cambios a partir del martes 18, respetando el calendario ordenado por apellido.