México

Avioneta se desploma en Purépero, Michoacán, hay cinco heridos

Hasta el momento no se reportan fallecimientos en el percance

Guardar
Crédito: Secretaría de Gobierno del
Crédito: Secretaría de Gobierno del Estado de Michoacán.

La tarde de este 17 de noviembre ocurrió la caída de una avioneta en Purépero, municipio del estado de Michoacán. Cuerpos de emergencia ya se encuentran en la zona para atender a los heridos.

De acuerdo con la Secretaría de Gobierno del Estado de Michoacán, la aeronave cayó en la localidad de Villa Mendoza del municipio de Purépero. Bomberos se encuentran haciendo labores para mitigar las llamas producto del impacto del vehículo.

Las autoridades informaron que paramédicos arribaron a la zona michoacana para atender a cinco personas lesionadas, las cuales fueron trasladadas a hospitales para poder recibir atención médica.

(Facebook/Secretaría de Gobierno del Estado
(Facebook/Secretaría de Gobierno del Estado de Michoacán)

Hasta el momento, las autoridades no han hecho público el estado de salud de los lesionados, de igual modo, no mencionaron que hubiera alguna víctima fatal de la avioneta ni las identidades de los pasajeros.

De acuerdo con información de RED Michoacán, la aeronave salió de Puebla con destino a Guadalajara cuando el motor de la aeronave tuvo un desperfecto. El piloto intentó llegar a Uruapan para un aterrizaje de emergencia pero la avioneta terminó desplomándose en Purépero.

Caída de una aeronave en
Caída de una aeronave en la localidad de Villa Mendoza, municipio de Purépero. Al momento elementos de bomberos municipales y del CRUM atienden el suceso en el que se registran cinco personas heridas que han sido trasladas a nosocomios para su atención. (Facebook/Secretaría de Gobierno del Estado de Michoacán)

Algunos pobladores del municipio michoacano llegaron a la zona del incidente para ayudar a los tripulantes, entre los cuales se menciona a una mujer, y para dar aviso a las autoridades y a los paramédicos.

Cuerpos de emergencia llegaron a la localidad de Villa Mendoza para atender el percance. El área fue acordonada por las autoridades para poder realizar las diligencias correspondientes.

Reportan narcobloqueos y violencia en caminos de Michoacán

Ciudadanos difundieron en redes sociales diferentes eventos violentos registrados este 17 de noviembre en la entidad. (X/Redes sociales)

Una serie de narcobloqueos y la quema de vehículos afectaron este 17 de noviembre al menos cinco carreteras en el estado de Michoacán, donde sujetos armados interrumpieron el tránsito y generaron disturbios en distintos puntos

La ola de violencia se produce pocos días después del anuncio de una estrategia integral de seguridad y desarrollo para Michoacán y menos de 24 horas tras la designación de José Antonio Cruz Medina como nuevo Secretario de Seguridad Pública del estado, en reemplazo de los anteriores titulares que fueron destituidos.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, la carretera Morelia–Quiroga fue reabierta, mientras que en Ecuandureo, Ixtlán, Tangamandapio, Zamora y Numarán continuaban los trabajos para restablecer la circulación.

Fuentes consultadas por Infobae México informaron que en Pátzcuaro se registró un enfrentamiento entre personal militar y civiles armados, luego de que integrantes de las Fuerzas Armadas realizaran operativos de reconocimiento en el cerro de la Cantera. El saldo fue de un miembro del Ejército herido y dos civiles fallecidos.

Temas Relacionados

AvionetaPuréperoMichoacánmexico-noticias

Más Noticias

Pensión Mujeres Bienestar 2025: pagos serán suspendidos para este lunes 17 de noviembre

Este programa social del Gobierno de México otorga un total de 3 mil pesos a todas las beneficiarias

Pensión Mujeres Bienestar 2025: pagos

Temblor hoy en México: reportan sismo de magnitud 4.0 en Guerrero

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este lunes

Temblor hoy en México: reportan

Metro CDMX y Metrobús hoy 17 de noviembre: retiran un tren de la Línea 2 para su revisión

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Narcobloqueos en Michoacán fueron provocados por enfrentamiento entre civiles armados y el Ejército Mexicano

Los elementos militares realizaban labores de reconocimiento en la periferia del cerro de la Cantera cuando fueron atacados

Narcobloqueos en Michoacán fueron provocados

Estos son los puentes y días feriados que le quedan al 2025

El artículo 75 de la LFT indica que compañías y trabajadores deben acordar cuántas personas deberán presentarse en día festivo

Estos son los puentes y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Narcobloqueos en Michoacán fueron provocados

Narcobloqueos en Michoacán fueron provocados por enfrentamiento entre civiles armados y el Ejército Mexicano

Plan Michoacán: estos fueron los resultados en sólo tres días de la estrategia para pacificar la entidad

Caen “El Caporal” y “El Pollo”, considerados operadores clave de Comandante Cromo en el Istmo de Oaxaca

Cae “El Furcio”, presunto líder criminal de La Familia Michoacana que opera en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca

Reportan narcobloqueos y quema de vehículos en carreteras de Michoacán | Video

ENTRETENIMIENTO

Marta Sánchez anuncia show íntimo

Marta Sánchez anuncia show íntimo en CDMX celebrando 40 años de carrera: fecha y precios para ver a la española

Otto Padrón, ex de Angélica Vale, tendría romance con la mamá de compañeros de la escuela de sus hijos, según Gustavo Adolfo Infante

Shiky de La Casa de los Famosos fue intubado tras cirugía, este es su estado luego de pasar por terapia intensiva

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 17 de noviembre: este lunes se decide al capataz de la semana

Tú siempre estuviste ahí: el K-Drama que desbancó a Juan Gabriel en el top de las series más vistas de Netflix

DEPORTES

Checo Pérez amenaza con “sorprender

Checo Pérez amenaza con “sorprender a mucha gente” en su regreso a la Fórmula 1 con Cadillac en 2026

México vs Paraguay, IA revela al ganador del encuentro

Chucky Lozano no jugará en el México vs Paraguay: ¿Qué le pasó al delantero?

Tigres vs América: se confirman las fechas de la Final de la Liga Femenil MX

El día en que el papá de Erling Haaland jugó contra México en EEUU