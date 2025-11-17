Avioneta se desploma en Purépero, Michoacán, hay cinco heridos

Crédito: Secretaría de Gobierno del Estado de Michoacán.

La tarde de este 17 de noviembre ocurrió la caída de una avioneta en Purépero, municipio del estado de Michoacán. Cuerpos de emergencia ya se encuentran en la zona para atender a los heridos.

De acuerdo con la Secretaría de Gobierno del Estado de Michoacán, la aeronave cayó en la localidad de Villa Mendoza del municipio de Purépero. Bomberos se encuentran haciendo labores para mitigar las llamas producto del impacto del vehículo.

Las autoridades informaron que paramédicos arribaron a la zona michoacana para atender a cinco personas lesionadas, las cuales fueron trasladadas a hospitales para poder recibir atención médica.

(Facebook/Secretaría de Gobierno del Estado de Michoacán)

Hasta el momento, las autoridades no han hecho público el estado de salud de los lesionados, de igual modo, no mencionaron que hubiera alguna víctima fatal de la avioneta ni las identidades de los pasajeros.

De acuerdo con información de RED Michoacán, la aeronave salió de Puebla con destino a Guadalajara cuando el motor de la aeronave tuvo un desperfecto. El piloto intentó llegar a Uruapan para un aterrizaje de emergencia pero la avioneta terminó desplomándose en Purépero.

Caída de una aeronave en la localidad de Villa Mendoza, municipio de Purépero. Al momento elementos de bomberos municipales y del CRUM atienden el suceso en el que se registran cinco personas heridas que han sido trasladas a nosocomios para su atención. (Facebook/Secretaría de Gobierno del Estado de Michoacán)

Algunos pobladores del municipio michoacano llegaron a la zona del incidente para ayudar a los tripulantes, entre los cuales se menciona a una mujer, y para dar aviso a las autoridades y a los paramédicos.

Cuerpos de emergencia llegaron a la localidad de Villa Mendoza para atender el percance. El área fue acordonada por las autoridades para poder realizar las diligencias correspondientes.

Reportan narcobloqueos y violencia en caminos de Michoacán

Ciudadanos difundieron en redes sociales diferentes eventos violentos registrados este 17 de noviembre en la entidad. (X/Redes sociales)

Una serie de narcobloqueos y la quema de vehículos afectaron este 17 de noviembre al menos cinco carreteras en el estado de Michoacán, donde sujetos armados interrumpieron el tránsito y generaron disturbios en distintos puntos

La ola de violencia se produce pocos días después del anuncio de una estrategia integral de seguridad y desarrollo para Michoacán y menos de 24 horas tras la designación de José Antonio Cruz Medina como nuevo Secretario de Seguridad Pública del estado, en reemplazo de los anteriores titulares que fueron destituidos.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, la carretera Morelia–Quiroga fue reabierta, mientras que en Ecuandureo, Ixtlán, Tangamandapio, Zamora y Numarán continuaban los trabajos para restablecer la circulación.

Fuentes consultadas por Infobae México informaron que en Pátzcuaro se registró un enfrentamiento entre personal militar y civiles armados, luego de que integrantes de las Fuerzas Armadas realizaran operativos de reconocimiento en el cerro de la Cantera. El saldo fue de un miembro del Ejército herido y dos civiles fallecidos.