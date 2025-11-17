México

Así operaba “La Capibara”: vigilancia, engaños y robos en bancos de Oaxaca

La acusada de engañar y seguir a cuentahabientes para robarles, fue vinculada a proceso y quedó en prisión preventiva

La sospechosa rondaba los cajeros,
La sospechosa rondaba los cajeros, fingía cercanía con las víctimas y más tarde las asaltaba. Crédito: Infobae

En Oaxaca de Juárez, una mujer identificada como O.L.P.R., conocida como “Capibara” o “La Serranita”, fue vinculada a proceso por su presunta participación en robos con violencia cometidos contra personas que retiraban dinero en bancos y tiendas departamentales del centro de la ciudad.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que operaba bajo un esquema de vigilancia, engaño y sometimiento físico para despojar a las víctimas de su efectivo.

Según las autoridades, la imputada merodeaba sucursales bancarias y establecimientos con cajeros automáticos, donde observaba a quienes realizaban retiros.

La Fiscalía General del Estado
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que "La Capibara" operaba bajo un esquema de vigilancia. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su modus operandi consistía en acercarse a las personas para iniciar una conversación con aparente cordialidad, con el fin de ganar su confianza y posteriormente seguirlas para identificar el momento oportuno para atacarlas.

Uno de los robos que permitió fortalecer la investigación en su contra ocurrió el 12 de julio.

Ese día, una víctima identificada como J.J.G. acudió a una tienda departamental ubicada en las calles Hidalgo y 20 de Noviembre para retirar efectivo.

“Capibara”, acompañada de un cómplice, se aproximó para entablar plática con ella mientras realizaba la operación.

La mujer continuó influyendo en la víctima cuando esta salió del establecimiento y se dirigió a otra tienda, donde realizó un nuevo retiro.

La acusada operaba afuera de
La acusada operaba afuera de los bancos de la Ciudad de Oaxaca. - crédito Freepik

Al salir, la agresora y su acompañante la interceptaron: la abrazaron para inmovilizarla, la amenazaron y le arrebataron el dinero que llevaba, huyendo inmediatamente del lugar.

Tras el asalto, la afectada presentó una denuncia ante el Ministerio Público, lo que permitió activar las diligencias ministeriales.

La Vicefiscalía Regional de Valles Centrales inició la investigación y, con los datos de prueba recabados, obtuvo una orden de aprehensión contra O.L.P.R.

La mujer fue detenida y puesta a disposición de las autoridades, que confirmaron su probable participación en distintos hechos delictivos cometidos en la zona.

Vinculación a proceso y avance de las investigaciones

Durante la audiencia inicial, la Fiscalía presentó los elementos que acreditan la posible responsabilidad de “Capibara” en el delito de Robo Calificado con Violencia Moral a las Personas.

Tras escuchar los argumentos de la representación ministerial, un juez determinó vincularla a proceso y fijó un plazo de dos meses para complementar la investigación.

Las autoridades señalaron que la
Las autoridades señalaron que la acusada iniciaría su proceso. (Canva)

Como medida cautelar, se le impuso prisión preventiva mientras avanzan las indagatorias.

La Fiscalía reiteró que continuará con el seguimiento del caso para evitar que este tipo de agresiones se repitan contra cuentahabientes en la capital oaxaqueña.

Las autoridades llamaron a la población a mantenerse alerta en zonas bancarias y comercios donde se realizan retiros de efectivo, así como a reportar cualquier conducta sospechosa.

El objetivo, señalaron, es prevenir nuevos incidentes y reforzar la seguridad en los puntos más concurridos del centro histórico.

