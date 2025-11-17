Asesinan a balazos al influencer “El Jerry” en Culiacán, Sinaloa

Con una ráfaga de balas, asesinaron a "El Jerry", un conocido influencer en Culiacán, Sinaloa. (Redes sociales)

La tarde del domingo 16 de noviembre, la ciudad de Culiacán fue escenario de un ataque armado que terminó con la vida de Gerardo “N”, conocido como “El Jerry”, un creador de contenido popular en las redes sociales.

De acuerdo con información de Noroeste, el hecho ocurrió en el sector Tres Ríos, una de las zonas más transitadas de la capital sinaloense. El Jerry, de 25 años, salía de un autolavado junto a su pariente Gustavo, quien también falleció en el ataque.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 17:00 horas, cuando ambas personas viajaban a bordo de una camioneta GMC Sierra color gris de modelo reciente, cuando fueron interceptados sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso por al menos cuatro personas armadas a bordo de un vehículo Jetta.

El Jerry, influencer asesinado en Culiacán. (Redes sociales)

El ataque se produjo cerca de una plaza comercial, exactamente en el cruce con la calle José Ortiz de Domínguez y a escasos 250 metros de las oficinas de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE).

Testigos y residentes de las colonias cercanas alertaron al número de emergencias 911, pues se escucharon numerosas detonaciones de armas largas. Los Noticieristas y Quadratin detallaron que la balacera tuvo duración suficiente para provocar que decenas de personas que se encontraban en una plaza comercial cercana reaccionaran tirándose al suelo y buscaran resguardo tras las primeras ráfagas.

Agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), junto a uniformados de los tres niveles de gobierno, llegaron al lugar pocos minutos después, hallando la camioneta aún encendida, con la caja de cambios en drive y las luces encendidas.

El Jerry, influencer asesinado en Culiacán. (Redes sociales)

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana confirmaron en el sitio que ambos ocupantes ya no contaban con signos vitales. El personal de la FGE se hizo cargo de las primeras diligencias, asegurando decenas de casquillos de distintos calibres.

El vínculo entre Gerardo “N” y Gustavo aún está en investigación, pues ambos compartían uno de sus apellidos, aunque las autoridades no han confirmado si existe relación de parentesco

¿Qué se sabe de El Jerry?

Gerardo “N”, alias “El Jerry”, reunía más de once mil seguidores en TikTok y cerca de siete mil en Instagram, donde compartía momentos de su vida cotidiana, principalmente rodeado de amigos y presumiendo objetos de alto valor, como autos y ropa de marca.

El Jerry, influencer asesinado en Culiacán. (Redes sociales)

Antes de su asesinato, el joven compartió poco antes del ataque un par de historias en Instagram, filmadas dentro de la camioneta en donde quedaron sus cuerpos, mientras junto a Gustavo bebían en un autolavado.

Entre sus publicaciones recientes destacaban imágenes de la misma camioneta en la que perdió la vida. Además, en sus perfiles solía incluir mensajes de tinte reflexivo y mostrando un estilo de vida adinerado. También mantenía una faceta como comerciante de legumbres, aunque este aspecto era menos conocido públicamente.

En redes sociales diversas fuentes afirman que “El Jerry” era integrante de uno de los grupos actualmente en conflicto del Cártel de Sinaloa.

Influencers asesinados

En el contexto de la violencia entre facciones del Cártel de Sinaloa, los creadores de contenido han figurado entre las víctimas de alto perfil en el estado. Desde 2024, casi una decena de influencers sinaloenses han sido asesinados tras aparecer en narcovolantes que los vinculaban con la facción de Los Chapitos.

Camilo Ochoa fue asesinado el pasado sábado. (Captura de pantalla)

El caso más reciente antes del de “El Jerry” fue el de Camilo Ochoa, asesinado en agosto de 2025 en el municipio de Temixco, Morelos. Ochoa se dedicaba a realizar contenido sobre narcotráfico y afirmaba haber colaborado con el propio cártel, lo que lo convirtió en objetivo en el clima de confrontación interna que vive la organización.

Desde septiembre de 2024, la guerra entre Los Chapitos y Los Mayos ha intensificado la violencia en Sinaloa tras la detención de Ismael “El Mayo” Zambada. El 9 de enero de 2025, una avioneta lanzó volantes en distintos puntos de Culiacán que acusaban a influencers y músicos de colaborar con grupos criminales, entre ellos Camilo Ochoa, Peso Pluma, Markitos Toys y Gail Castro.

La lista de víctimas incluye a Juan Carlos “El Chilango”, asesinado en octubre de 2024 mientras vendía golosinas en la Isla Musala de Culiacán tras figurar en los narcovolantes que lo señalaban como colaborador financiero; Miguel Vivanco “El Jasper”, quien fue hallado sin vida en noviembre de 2024 tras ser privado de su libertad en El Quemadito; y Leovardo Aispuro “Gordo Peruci”, atacado fatalmente en diciembre de 2024 en el sur de Culiacán.

Crédito: Redes sociales

Asimismo, Gael Castro “Gail Castro”, hermano del reconocido tiktoker Markitos Toys, fue asesinado en marzo de este año en un restaurante en Ensenada, Baja California, después de ser acusado públicamente en volantes de apoyar a Los Chapitos.

En paralelo, el caso de Agustín Paúl “El Pinky”, localizado sin vida en enero de 2025 en Culiacán y presuntamente ejecutado tras declarar haber entregado información a una célula contraria, evidenció la presión sobre los creadores de contenido en el contexto de esta pugna.