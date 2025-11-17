Anuncian nuevo Secretario de Seguridad en Michoacán a semanas del homicidio de Carlos Manzo

José Antonio Cruz Medina nuevo secretario de Seguridad Pública junto a Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán. X:@ARBedolla

El gobierno de Michoacán anunció la designación de José Antonio Cruz Medina como nuevo secretario de Seguridad Pública, nombramiento que llega dos semanas después del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, y en el contexto del reforzamiento federal del plan de seguridad en la entidad.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla confirmó el relevo a través de redes sociales, donde aseguró que la llegada de Cruz Medina forma parte de una estrategia para fortalecer el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, diseñado en coordinación con el gobierno federal y en sintonía con la política de seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El nombramiento ocurre tras la salida del anterior secretario, Juan Carlos Oseguera Cortés, y del subsecretario de Operación Policial, José Ortega Silva, quienes fueron removidos de sus cargos.

Alfredo Ramírez Bedolla revela que José Antonio Cruz Medina será el encargado de la SSP. X: @ARBedolla

De acuerdo con fuentes oficiales, la instrucción para cesar a Oseguera Cortés provino directamente del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Previo al anuncio del nuevo secretario, el gobierno estatal también informó la designación de Ramsés Adalid Vega Sayabedra como subsecretario de Operación Policial, cargo clave para el despliegue de acciones en territorio.

Con esto, la administración de Ramírez Bedolla busca recomponer la estructura operativa de seguridad tras semanas marcadas por violencia, cuestionamientos y presiones políticas.

Trayectoria de José Antonio Cruz Medina

Cruz Medina, quien ahora encabeza la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), ya había tenido participación en áreas relevantes del sector durante la actual administración.

En agosto Carlos Torres nombró a José Antonio Cruz Medina como nuevo Fiscal Coordinador de la Fiscalía General del Estado. Fb: Carlos Torres Piña

Inició su labor en Michoacán como subsecretario de Investigación Especializada, posición en la que condujo diversas indagatorias, entre ellas las que llevaron a la detención de Jesús “N”, conocido como El Chuy o La Hamburguesa, en el municipio de Zacapu.

El 18 de agosto, tras la llegada de Carlos Torres Piña a la Fiscalía General del Estado (FGE), Cruz Medina pasó a ocupar la Vicefiscalía de Inteligencia e Investigación Criminal, desde donde realizó trabajos de coordinación para casos de alto impacto.

José Antonio Cruz Medina junto a Omar García Harfuch.

Su ascenso a la SSP se interpreta como una apuesta del gobierno estatal por consolidar una figura con experiencia en investigación y vínculos directos con las áreas de procuración de justicia.

Ramírez Bedolla afirmó que el nuevo secretario representa “un relevo estratégico” dentro del plan de seguridad, mientras el estado continúa bajo observación federal por la escalada de hechos violentos en algunas regiones.

El gobierno insiste en que la coordinación con la Federación será clave para frenar a los grupos delictivos que operan en el territorio.