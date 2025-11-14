México

Hallan sin vida a dos presuntos implicados más en el asesinato del alcalde Carlos Manzo; uno es menor de edad

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla confirmó esta nueva información proporcionada por la fiscalía estatal

El hallazgo de los cuerpos
El hallazgo de los cuerpos de los dos presuntos responsables ocurrió nueve días después de que Carlos Manzo perdiera la vida al ser agredido a tiros en el centro de Uruapan en plena celebración del Día de Muertos | Facebook / Carlos Manzo

Las investigaciones judiciales respecto al asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, han desembocado en el hallazgo sin vida de dos presuntos implicados en el crimen, cuyos cuerpos fueron localizados en un tramo de la carretera Uruapan–Paracho, a la altura del municipio de Capácuaro.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE) y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, uno de los fallecidos tenía apenas 16 años de edad, lo que marca la segunda ejecución de un adolescente en el caso.

El hallazgo ocurrió el lunes 10 de noviembre de 2025; es decir, nueve días después de que el primer agresor, Miguel Ángel Ubaldo Vidales, fuera abatido la misma noche del ataque contra Manzo en la plaza principal de Uruapan durante una celebración del Día de Muertos en dicha región.

En concreto, el gobernador Ramírez Bedolla informó que la FGE michoacana verificó la participación de los dos jóvenes ejecutados en Capácuaro, quienes, según las investigaciones, acompañaban al autor material en el momento de la agresión a balazos contra el presidente municipal.

Ramírez Bedolla explicó que estas
Ramírez Bedolla explicó que estas nuevas revelaciones en el caso del alcalde Carlos Manzo se confirmó con la FGE y el secretario Omar García Harfuch | Iván Arias / Reuters

“Lo que sí confirma la fiscalía es que participaron otras dos personas que acompañaban al homicida... y estas personas son los dos que aparecieron en Capácuaro muertos. Uno de ellos tenía 16 años, y la información fue compulsada y revisada con el Secretario de Seguridad (Omar García Harfuch)”, declaró en entrevista con medios michoacanos.

El mandatario reiteró que la edad de los dos presuntos cómplices —uno de 16 años y el primer agresor de 17— obliga a examinar de fondo la continua participación de adolescentes en temas de reclutamiento criminal en Michoacán; particularmente, en zonas donde operan grupos dedicados a la extorsión y control territorial.

¿Por qué fue abatido el primer agresor en el centro de Uruapan? Esto explicó Bedolla

A la par de la confirmación de los nuevos hallazgos, el gobernador retomó una de las dudas centrales que persisten desde el día del asesinato: el momento en que el agresor de 17 años fue abatido. La FGE Michoacán mantiene abierta una línea de investigación sobre el uso de fuerza por parte de escoltas municipales.

“Se está investigando también por qué el homicida fue abatido después de haber sido detenido. Hay un forcejeo y hay un solo disparo que lo abate. Eso también se está investigando”, dijo.

Finalmente, el gobernador morenista también confirmó que el alcalde contaba con ocho escoltas personales y 14 elementos de la Guardia Nacional (GN) asignados a su seguridad.

Bedolla también confirmó las versiones
Bedolla también confirmó las versiones de que Manzo Rodríguez contaba con escoltas de la policía municipal y elementos de la Guardia Nacional en sus primeros círculos de seguridad | X /@ARBedolla

Gabinete de Seguridad y Harfuch acuden a Uruapan para inciar el “Operativo Paricutín”

Tras el hallazgo, integrantes del Gabinete de Seguridad federal se trasladaron a la región para sostener una reunión con el gobernador, la alcaldesa Grecia Quiroz —viuda de Carlos Manzo— y representantes del sector aguacatero.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que se acordó reforzar la presencia policial, atender denuncias de extorsión y revisar esquemas de seguridad para funcionarios municipales.

“En Uruapan nos reunimos con la presidenta municipal para reforzar vigilancia y atender necesidades de la población”, declaró.

Investigación en curso: “todas las líneas de investigación están abiertas”

La FGE continúa con peritajes, análisis balísticos y revisión de comunicaciones para determinar si existen autores intelectuales y esclarecer los motivos detrás de la rápida ejecución de los presuntos implicados.

La alcaldesa Grecia Quiroz dijo
La alcaldesa Grecia Quiroz dijo que el problema de violencia en Uruapan debe ser atendido y "no solo unos meses" por las autoridades del gobierno federal | Cuartoscuro

Ramírez Bedolla insistió en que “todas las líneas de investigación están abiertas”, incluida la actuación de los escoltas, la movilidad del agresor de 17 años y la presencia de menores reclutados por estructuras criminales que operan en Uruapan.

