Quién era Jonathan Ortiz y qué se sabe de la trágica muerte del fotógrafo de Karely Ruiz y otras famosas

Jonathan Ortiz recientemente había colaborado con la creadora digital Karely Ruiz. (@jonaorle, Instagram)

El nombre de Jonathan Ortiz Leal generó un pico de interés en búsquedas dos días después de que autoridades capitalinas confirmaron su muerte el 13 de noviembre en un departamento de Santa Fe, Ciudad de México. El fotógrafo colombiano, conocido por sus colaboraciones con Playboy México y modelos como Karely Ruiz, fue encontrado sin vida por sus compañeros de vivienda, quienes alertaron a las autoridades al no obtener respuesta de él durante varias horas.

Primeras líneas de investigación

Los reportes iniciales señalan que el creativo de 34 años permanecía en su habitación cuando sus roomies comenzaron a preocuparse por su ausencia. Tras forzar la puerta, descubrieron su cuerpo y llamaron a los servicios de emergencia.

Hasta ahora, no se han revelado las causas del deceso; la Fiscalía continúa la investigación y la autopsia será clave para determinar lo ocurrido. De manera extraoficial trascendió que el fotógrafo pudo haber estado acompañado antes de morir, aunque no se observaron signos de violencia. Estos señalamientos permanecen sin confirmación oficial.

La Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México investiga las circunstancias del fallecimiento de Ortiz Leal, cuyo cuerpo fue encontrado sin signos evidentes de violencia - crédito Jonathan Ortiz / Instagram

La noticia conmocionó a la comunidad artística tanto en México como en Colombia. Ortiz Leal, originario de Santa Marta, destacó desde muy joven en fotografía editorial, publicidad y retratos de alto impacto visual. Su carrera lo llevó a trabajar en París, Tulum, Cancún, Panamá y diversas ciudades de Estados Unidos. Además, fundó Jonaorle, su firma creativa, enfocada —según su propia descripción— en “las características inherentes del cuerpo”.

Ortiz alcanzó popularidad en plataformas como Pexels, donde acumuló miles de descargas gracias a su estilo pulido y su capacidad para crear imágenes de estética cinematográfica. También sostenía una presencia constante en Instagram y Facebook, donde presumía viajes, sesiones exclusivas y acercamientos a la industria del modelaje para adultos.

Una de sus últimas colaboraciones fue con la influencer Karely Ruiz. (@jonaorle, Instagram)

Últimas publicaciones y mensajes

Su última publicación generó especial interés entre sus seguidores. El 28 de octubre compartió una serie de fotografías de la modelo Anastasia Leal tomadas en calles de la Ciudad de México. Acompañó las imágenes con la frase “Una hada”, texto que se convirtió en su último mensaje profesional antes de su muerte. En dicha publicación recibió elogios por la calidad de su trabajo, algunos usuarios señalaron que sus imágenes “parecían pinturas”.

En Facebook, Ortiz reflejó entusiasmo por una nueva etapa laboral. En su mensaje escribió: “Me entusiasma mucho empezar este nuevo recorrido creativo en el modo profesional. Echa un vistazo a mi perfil para saber un poco más de mí y sígueme así nos mantenemos en contacto”.

Mientras familiares solicitan la repatriación del cuerpo, fotógrafos y creativos exigen que el caso se esclarezca. Jonathan Ortiz deja un legado visual sólido y una comunidad que pide respuestas sobre las circunstancias de su muerte en la Ciudad de México.

Últimas publicaciones de Ortiz abarcaron una portada para Playboy México y sesiones con destacadas modelos. (@jonaorle, Instagram)