Morena condena actos de violencia en marcha de la Generación Z y se solidariza con Claudia Sheinbaum

Marcha Generación Z. Foto: (Cuartoscuro)

El partido Morena emitió este viernes un comunicado oficial en el que condenó los actos de violencia registrados durante la marcha del 15 de noviembre en el Zócalo de la Ciudad de México, luego de que algunos grupos realizaran agresiones y daños materiales al finalizar la protesta. El documento fue difundido a través de las redes sociales de la dirigente nacional del partido, Luisa María Alcalde.

En su mensaje, el partido señaló que los hechos violentos son “ajenos al ánimo popular” y criticó la organización y el desarrollo de la movilización, la cual —según argumentó— no correspondió al carácter “juvenil y apartidista” que algunos convocantes intentaron atribuirle. Morena afirmó que la marcha fue encabezada por figuras identificadas con partidos y grupos opositores.

El comunicado también asegura que la composición de la marcha no fue diversa ni representativa, pues predominó la presencia de adultos mayores de 40 años y de sectores privilegiados, mientras que la participación juvenil habría sido reducida.

Manifestantes en Marcha de la Generación Z. 15 de noviembre de 2025. REUTERS/Luis Cortés

Morena subrayó que, en varias ciudades del país, la asistencia fue baja y en algunos casos se limitó a unas decenas de personas. Incluso en la Ciudad de México, indicó que la presencia de manifestantes habría sido menor en comparación con otras convocatorias recientes realizadas por grupos opositores. Bajo ese argumento, sostuvo que la movilización reflejó más la acción de operadores políticos que de un movimiento amplio de la sociedad civil.

Uno de los puntos centrales del comunicado fue la condena a los actos de violencia registrados durante la protesta. Morena señaló que resultaba contradictorio que una marcha que supuestamente rechazaba la violencia terminara con agresiones y destrozos atribuidos a “grupos radicalizados”.

Según el partido, estas conductas evidenciarían un intento de provocar confrontación y generar un clima de inestabilidad en un momento en que el gobierno federal mantiene una estrategia para pacificar al país “desde una visión humanista”.

Comunicado de Morena ante marchas del 15 de noviembre. Foto: (Luisa Alcalde)

El partido también criticó lo que consideró una narrativa mediática que habría buscado “inflar” la asistencia y omitir quiénes eran los organizadores reales de la marcha. Aseguró que la movilización no representó a la llamada “Generación Z” y afirmó que en redes sociales distintos jóvenes manifestaron su rechazo a que su imagen fuera utilizada con fines políticos por grupos con los que, según Morena, no comparten agendas ni causas.

Pese a sus críticas, el partido reiteró su respeto al derecho a la libre manifestación y señaló que la protesta pacífica es parte fundamental de la vida democrática del país. No obstante, llamó a los grupos opositores a conducirse con responsabilidad, sin recurrir a la violencia ni a la manipulación.

Morena concluyó afirmando que continuará con su proyecto político y acompañará a la presidenta de la República en la consolidación de lo que denomina la “transformación profunda” del país.