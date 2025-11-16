México

Mario Alberto llevaba 13 años desaparecido y ahora gracias a una muestra de ADN enviada a la Argentina fue identificado

La búsqueda concluyó tras la colaboración con instituciones de otros países, quienes hallaron una coincidencia genética del 99.9% con Mario Alberto, quien tenía 24 años cuando no se le volvió a ver

Guardar
Tras años de análisis, las
Tras años de análisis, las autoridades identificaron el cadáver de Mario Alberto "N", joven de 24 años. (Cuartoscuro)

La perseverancia de Sandra Lorena Torres, madre buscadora de Monclova, Coahuila, encontró respuesta luego de poco más de 13 años de incertidumbre.

La identificación genética de su hijo Mario Alberto “N”, fue confirmada gracias a análisis realizados en el extranjero. El joven, que tenía 24 años de edad, desapareció desde el lunes 11 de junio de 2012, un día antes del cumpleaños de su madre.

Meses después, en noviembre de ese mismo año, las autoridades localizaron restos que podrían pertenecerle. Sin embargo, en ese momento México no contaba con laboratorios forenses especializados ni capaces de realizar una identificación concluyente.

La búsqueda incansable de Mario Alberto “N”

La madre comenzó su activismo
La madre comenzó su activismo tras la desaparición de su hijo. (FGJE Zacatecas)

Ante esta limitación, la familia optó por enviar las muestras a Argentina, donde finalmente se completó el análisis genético que arrojó una coincidencia del 99.9%, confirmando la identidad del joven.

De acuerdo con el medio local Monclova, la confirmación de la identidad fue posible gracias al resultado de la minuciosa y coordinada labor científica. En este proceso fue clave la colaboración de instituciones especializadas en la materia, como el Centro Regional de Identificación Humana (CRIH), el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y la Fiscalía de Personas Desaparecidas de Coahuila.

Durante más de una década, la familia de Mario Alberto enfrentó un proceso caracterizado por la espera y la ausencia de avances significativos. La falta de tecnología forense en el país obligó a recurrir a laboratorios extranjeros, lo que prolongó la incertidumbre y el dolor de quienes buscaban respuestas.

En este contexto, Sandra Lorena Torres comenzó a integrarse a un colectivo de búsqueda en Monclova, donde encontró apoyo y acompañamiento junto a otras familias que atravesaban situaciones similares.

La confirmación oficial de la identidad de los restos coincidió con el inicio de la participación de Sandra en el activismo de búsqueda. De acuerdo con fuentes locales, al recibir la notificación de los resultados, Sandra expresó que, aunque no halló a su hijo con vida, la identificación le permitió cumplir su meta y cerrar un ciclo que permanecía abierto desde 2012.

“No encontré a mi hijo como quería, con vida... pero estoy agradecida con Dios por permitirme cerrar este ciclo. Mi meta era encontrarlo, y ya la cumplí”, compartió según Quadratin.

En medio de este proceso, Sandra dirigió un mensaje a otras madres que siguen buscando a sus hijas e hijos, alentándolas a mantener la esperanza y a no abandonar la búsqueda. Para ella, la fe y la perseverancia pueden abrir caminos incluso cuando todo parece imposible.

Temas Relacionados

Identificación genéticaMonclovaColectivos de búsquedaDesaparecidosmexico-noticias

Más Noticias

Cómo preparar atole de galleta, una bebida ideal para el frío y las reuniones familiares

Esta preparación puede adaptarse a los gustos de cada persona con cualquier tipo de galleta

Cómo preparar atole de galleta,

Metrobús CDMX: líneas, costo y estado de servicio en la última hora de este 16 de noviembre

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Metrobús CDMX: líneas, costo y

Natación: ventajas y beneficios del deporte más completo según la UNAM

Sumergirse en el agua favorece la rehabilitación, potencia la circulación y estimula la liberación de endorfinas

Natación: ventajas y beneficios del

Cuál es el café tostado y molido más barato de mejor calidad, autenticidad y etiquetado correcto, según Profeco

El estudio estableció criterios estrictos para evaluar tipo de tueste, presencia de mezclas, autenticidad del producto y cumplimiento regulatorio

Cuál es el café tostado

Temblor en México hoy: noticias de la actividad sísmica este domingo 16 de noviembre de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy: noticias
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGR incinera más de siete

FGR incinera más de siete toneladas de droga en Guerrero y Baja California

Arrojan artefacto explosivo a salón de eventos sociales en Navolato, Sinaloa

Caen 4 presuntos operadores del CJNG responsables de secuestro y robo tras operativo Buen Fin 2025 en Texcoco, Edomex

Siete muertos en Sinaloa tras jornada violenta con ataques y enfrentamientos

Marina detiene a dos presuntos operadores del CJNG con armas largas, droga y distintivos en Quintana Roo | Video

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy domingo 16 de noviembre: quinta eliminación se encuentra entre estos dos granjeros

Quién era Jonathan Ortiz y qué se sabe de la trágica muerte del fotógrafo de Karely Ruiz y otras famosas

Memes y video reviven el incómodo momento entre Ángela Aguilar y Christian Nodal en los Grammy

Mariana Treviño reacciona a demanda de Belinda contra Lupillo Rivera por violencia digital

Quién fue y de qué murió Pancho Rodríguez, director de “Llamando a un ángel”

DEPORTES

Faitelson tunde a Raúl Jiménez

Faitelson tunde a Raúl Jiménez por quejarse de la afición mexicana: “¡Ridículos y con poca vergüenza!”

Tigres vs Cruz Azul: cuándo y dónde ver a la Máquina buscando su primer pase a la final de la Liga MX Femenil

NBA hoy: lista completa de los encuentros programados para este 16 de noviembre

El entrenador que pasó de casi ser campeón en la Liga MX a ser una de las piezas claves en la victoria de México sobre Argentina

México empata con Uruguay en un duelo estratégico entre Aguirre y Bielsa.