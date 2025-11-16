La verdad detrás de la foto de un francotirador que causó polémica durante marcha de la Gen Z en redes sociales

En redes sociales circuló una fotografía de un francotirador en Palacio Nacional durante la marcha de la Gen Z. (Fotos: redes sociales)

A través de redes sociales, fotografías y videos de la marcha de la Generación Z en Ciudad de México y otros estados comenzaron a circular este sábado 15 de noviembre de 2025, luego de la gran manifestación a la que se convocó, sin embargo, una fotografía se compartió de manera masiva, misma que está descontextualizada y no es de este año.

En la imagen se puede ver a un supuesto francotirador, la publicación que circuló en redes menciona el siguiente mensaje: “Reportan la presencia de francotiradores en los techos de palacio nacional. Claudia Sheinbaum está enferma de poder”. Cabe destacar que este mensaje junto con la imagen fue compartido más de 4 mil veces en la red social X.

Una cuenta en redes sociales difundió una fotografía de un francotirador que no corresponde a la marcha de la Gen Z.

Esta es la verdad detrás de la foto del francotirador en CDMX

Aunque la persona de la fotografía sí se encuentra en el techo de Palacio Nacional y también es cierto que porta un rifle, la realidad es que se trata de una situación que se presentó en 2021.

El hombre es un militar que se encontraba en la azotea del recinto durante la marcha del 8 de marzo de ese año, en el “Día Internacional de la Mujer”, éste elemento porta un rifle para tirar drones, así lo dio a conocer el expresidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia mañanera del 10 de marzo:

“Porque no se sabe… si incendian, si con capaces de eso, los que están detrás que ¿no pueden con un dron tirar una bomba? si lo que están buscando es la nota, el desprestigio para el gobierno para el país. Entonces ponen: hay francotiradores en Palacio. No. Hay que transparentar todo y hablar con la verdad”.

Videos muestran personal en la azotea de Palacio Nacional durante marcha de la Gen Z

En la marcha de la Gen Z había personal presuntamente de seguridad en el techo de Palacio Nacional Crédito: Redes Sociales

Un video donde se ve personal de seguridad en la azotea de Palacio Nacional también ha generado cuestionamientos, sin embargo, la grabación sí corresponde a la marcha de este sábado, ya que se encontraban vigilando lo acontecido, además, portaban radios.

Durante la llegada al Zócalo capitalino, miles de manifestantes se encontraron con vallas, por lo que comenzaron a derribarlas, principalmente el bloque negro que acompañaba a los contingentes, ante la remoción de las barras metálicas, policías ya esperaban a la ciudadanía, por más de dos horas la violencia y la confrontación permeó la plaza capitalina.

Entre gases y enfrentamientos los elementos de seguridad lograron vaciar el Zócalo.