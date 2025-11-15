Quién es el quinto eliminado de La Granja VIP, según encuesta

(IG: @lagranjavipmx)

Manola Diez, Eleazar Gómez, Alfredo Adame y César Doroteo están en riesgo de ser eliminados de La Granja VIP el próximo domingo 16 de noviembre.

Los cuatro entraron a la placa de nominados; Eleazar Gómez se subió por el legado de Jawy Méndez -cuarto eliminado de la temporada-; Manola Diez entró por nominación de sus compañeros; Alfredo Adame por la traición de Sergio Mayer Mori y César Doroteo por la traición de Adame.

Y es que las reglas de la traición cambiaron esta semana, pues ahora el traicionado también tiene derecho de nominar directamente a un granjero.

(IG: @lagranjavipmx)

¿Quién será el quinto eliminado de La Granja VIP?

El mecanismo de eliminación en La Granja VIP está establecido de manera exclusiva por el voto del público. Esto significa que, hasta que Adal Ramones, presentador principal del reality show, haga el anuncio oficial durante la transmisión, no es posible conocer con certeza quién será el cuarto eliminado.

Aunque los sondeos en redes sugieren tendencias y preferencias, la decisión final depende de los votos que se emitan formalmente y del conteo realizado por la producción del programa.

No obstante, los resultados de estas encuestas ofrecen una aproximación al nivel de apoyo que tiene cada nominado.

(Facebook: Vaya Vaya)

Uno de los ejercicios más destacados es el realizado por el programa Vaya Vaya a través de su cuenta de Facebook, donde se lanzó la siguiente pregunta: “¿Quién quieres que se quede en La Granja VIP?”.

El primer corte realizado el 13 de noviembre arroja a César Doroteo como el favorito para permanecer en la competencia con 31 por ciento de votos a favor.

Le siguen Eleazar Gómez y Alfredo Adame con un empate de 24 por ciento de votos a favor, respectivamente.

Por primera vez algunos peones fueron elegidos por el público. (Captura de pantalla YouTube)

En último lugar se encuentra Manola Diez con 19 por ciento de votos, es decir, es la menos favorita en esta encuesta para seguir en la competencia.

Cabe mencionar que Sergio Mayer Mori salvó -ganador de la salvación- quitó a Lis Vega de la placa de nominados y puso a Alfredo Adame. Él, a su vez, subió a César Doroteo.

De acuerdo con la información que compartió Adal Ramones, Alfredo Adame y César Doroteo heredarán la misma cantidad de votos que tenía Lis Vega hasta ese momento.

(IG: @lagranjavipmx)

¿Por qué Fabiola Campomanes no puede ser traicionada esta semana?

Los granjeros se dividieron en dos equipos para competir por un huevo dorador, el cual contenía un beneficio.

El grupo encabezado por César Doroteo, ganó la competencia y el incentivo otorgado en esta ocasión permitió que protegiera a un granjero de la traición.

El influencer decidió utilizar este beneficio en favor de Fabiola Campomanes, quien había recibido votos en contra por parte de Eleazar Gómez, Alfredo Adame y Manola Diez. Con esta acción, la actriz quedó exenta de ser traicionada pese a la intención de estos compañeros de equipo.