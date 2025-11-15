México

Previsión meteorológica en México por región este 15 de noviembre

El Servicio Meteorológico Nacional se encarga de brindar información oportuna de los fenómenos meteorológicos

Las autoridades darán aviso oportuno
Las autoridades darán aviso oportuno a la población en caso de que un fenómeno meteorológico pueda ser de riesgo. (Archivo)

Aunque se trate de un mismo país, la temperatura y el ambiente puede variar considerablemente en México. Especialistas de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) indican que existen por lo menos siete climas predominantes en el territorio.

Cálido subhúmedo, seco y semiseco, muy seco o seco desértico; con menor superficie los climas: cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío con la mínima superficie, son los tipos de climas que dominan en el territorio nacional.

Dependiendo de la estación del año puede haber lluvias, chubascos, días soleados o incluso más de un tipo en un mismo día, por lo que a continuación se encuentra el pronóstico de este 15 de noviembre.

Pronóstico del tiempo para este 15 de noviembre

Canales de baja presión en sureste del país y el oriente de la península de Yucatán, en interacción con divergencia y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe ocasionarán lluvias fuertes en Chiapas y Quintana Roo; así como chubascos en Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Campeche y Yucatán; además de rachas de viento de 35 a 50 km/h en la península de Yucatán y oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa sur de Quintana Roo.

A su vez, un nuevo frente frío (núm. 14) se aproximará al noroeste de México durante la noche, interaccionará con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera en la costa occidental de Estados Unidos y con las corrientes en chorro polar y subtropical, generando rachas de viento de hasta 60 km/h y descenso de las temperaturas en dicha región, además de lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas en Baja California e intervalos de chubascos en Sonora.

Por otra parte, el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, originará lluvias aisladas en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. En el resto de la República Mexicana, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, mantendrá cielo despejado a parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia.

Finalmente, continuará el ambiente frío durante la mañana y noche sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, además del noroeste del país. Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos: Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California (norte), Chiapas (este y noreste) y Quintana Roo (sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora (noroeste), Veracruz (regiones Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Tabasco, Campeche y Yucatán. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí (región Huasteca), Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Tehuacán-Sierra Negra), Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Viento de componente norte de 30 a 45 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: Oaxaca y Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec). Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de Baja California y el golfo de Tehuantepec. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura, durante la mañana: costas de Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa). Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas (sur), Morelos y Puebla (suroeste).

Temperaturas mínimas de -15 a -10 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Sonora.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Nota: Las lluvias fuertes podrán estar acompañadas de descargas eléctricas, además de originar encharcamientos e inundaciones. Las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

ARCHIVO - Las lluvias puedes
ARCHIVO - Las lluvias puedes generar inundaciones y el reblandecimiento de la tierra (AP/Marco Ugarte, archivo)

El clima en México continúa mostrando su diversidad y complejidad, con fenómenos que van desde olas de calor hasta lluvias torrenciales. Mantenerse informado y preparado es esencial para mitigar los efectos que estos cambios pueden traer.

Consultar las actualizaciones meteorológicas y seguir las recomendaciones de las autoridades puede marcar la diferencia en el bienestar de la población. Las variaciones en las condiciones climáticas exigen una respuesta adaptada a cada región del país.

Es importante seguir monitoreando las previsiones del tiempo y estar atentos a cualquier alerta emitida por las autoridades. La preparación y la información son las mejores herramientas para enfrentar de manera efectiva los retos climáticos que se nos presenten.

