La Granja VIP en vivo hoy 15 de noviembre: Alfredo Adame y César Doroteo son nominados

Sigue minuto a minuto la transmisión en vivo 24/7 en Disney+

14:27 hsHoy

La Granja VIP: cómo votar hasta 120 veces por día

Un dispositivo móvil ofrece varias rutas para evitar que tu granjero favorito salga de la competencia

(TV Azteca)

Una usuaria de TikTok y fanática de La Granja VIP desató controversia en redes sociales tras revelar que se puede hasta 120 veces por día.

14:22 hsHoy

Así reaccionó César Doroteo tras nominación

El influencer lamentó la forma en que fue nominado y pidió votos:

“No me gusta estar nominado. Les voy a ser honesto, está feo, pero confío mucho en la gente allá afuera que me ama y que me quiere y que me apoya. Todos los que esa primera semana lograron salvarme y hacerme el primero. Yo no sé cómo están las cosas allá afuera, pero la verdad es que he jugado con todo mi corazón. Ya vieron el apoyo que tengo, no es de gratis, sentí muy bonito. Voy a llorar, pero no voy a llorar porque estoy nominado, voy a llorar porque allá afuera (en la granja) hay ocho personas que me están apoyando y que me han demostrado su cariño y que están pidiendo votos por mí, eso lo siento muy bonito“, dijo.

Por primera vez algunos peones
Por primera vez algunos peones fueron elegidos por el público. (Captura de pantalla YouTube)
13:26 hsHoy

¿Quiénes son los nominados de la semana?

  • Manola Diez
  • Eleazar Gómez
  • Alfredo Adame
  • César Doroteo
(IG: @lagranjavipmx)
13:20 hsHoy

Alfredo Adame y César Doroteo entran a la placa de nominados

Las reglas cambiaron, ahora cada semana habrá dos traicionados en La Granja VIP.

De acuerdo con la información que compartió Adal Ramones en la gala de traición, el salvado deberá traicionar a uno de sus compañeros y este, a su vez, tendrá que hacerlo con alguien más.

Fue así que el viernes 14 de noviembre, Sergio Mayer Mori traicionó a Alfredo Adame y este a César Doroteo.

La tensión en La Granja
La tensión en La Granja VIP aumentó esta semana, luego de que los competidores tuvieran diversos enfrentamientos. (Captura de pantalla TikTok)

