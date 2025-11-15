México

Pati Chapoy llama metiche a Sergio Mayer tras amenazar con sacar a su hijo de La Granja VIP: “Aquí no es la primaria”

Los conductores de Ventaneando criticaron al actor e hicieron un llamado para que la producción del reality no permita la salida de Mayer Mori

Pati Chapoy, Pedro Sola, Rosario Murrieta y Mónica Castañeda -conductores de Ventaneando- criticaron a Sergio Mayer por amenazar con sacar a su hijo Sergio Mayer Mori de La Granja VIP.

Y es que el artista y político mexicano no está de acuerdo con el hate que su primogénito -fruto de su romance con Bárbara Mori- está recibiendo en redes por su participación.

“El papá innombrable, qué dolor de cabeza con este hombre. El señor se quiere subir a La Granja, a toda esta revolución de promoción (...) Eso debiste de haber pensado antes“, comenzó Pati Chapoy.

El actor no quiere que su hijo se siga exponiendo debido a las constantes críticas que recibe en redes. TikTok Sergio Mayer

Mónica Castañeda concordó con la periodista de espectáculos y resaltó el lado positivo del impacto que Mayer Mori está teniendo en redes sociales.

“Sergio está en un momento donde lo está conociendo el público, tiene la posibilidad de labrar su camino, cosa que de verdad nunca habíamos visto. ¿Por qué quiere hacer esto?”, dijo Castañeda.

Y Pati Chapoy respondió: “Porque es un papá metiche”.

Pedro Sola no se quedó atrás y aseguró que Sergio Mayer Mori es uno de los personajes más importantes de la temporada, mientras que Rosario Murrieta hizo un llamado para que la producción no permita su salida ‘voluntaria’.

“Solo espero que la producción no nos decepcione y no permita que esto pase”, dijo y Pedro Sola añadió: “No es así de fácil, aquí no es la primera, señor”.

Pati Chapoy cerró el tema asegurando que Sergio Mayer: “Es un papá controlador”.

Mila, hija de Sergio Mayer Mori, no entrará a La Granja VIP, en su cumpleaños

Sergio Mayer realizó una transmisión en vivo en redes sociales con seres queridos de algunos nominados de la quinta semana de competencia.

Ahí, reveló que su nieta no entrará al reality para festejar su cumpleaños.

“El día 20 de este mes, la próxima semana, Mila cumple años y quería entrar a ver a su papá. Si la producción quiere meter a Mila o la llega a meter, la gente va a decir que Sergio tiene privilegios. ¿Qué culpa tiene Sergio que Mila cumpliera años?”, declaró.

Esta no es la única razón, pues Natalia Súbtil -madre de la menor- se habría negado.

“Además la mamá ya dijo que mandó un mensaje que no va a permitir que vaya Mila a verlo, que porque Sergio ha dicho cosas. Entonces, Sergio no va a poder tener la posibilidad de festejar con Mila", continuó.

Según Sergio Mayer, su nieta quería festejar su cumpleaños con su papá, pero no podrá hacerlo por la decisión de su madre.

